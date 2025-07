“Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así, si hubo un culpable aquí Fuiste tú” Ricardo Arjona

Menuda estafa y por múltiples partidas. La marcha que terminó en vandalismo de este domingo pasado, una dizque en contra de la gentrificación, evocó e hizo evidente algunos males que acompañan a la 4t.

Pero me voy primero atrás un poco. El 5 de julio se tuvo la primera manifestación en la CDMX en contra de la gentrificación, misma que terminó en violencia y daños a comercios y a inmobiliario de la ciudad. El gobierno capitalino ni investigó ni denunció; antes bien, la jefa de Gobierno justificó los hechos.

Con ese marco como excusa, días después publicó su ‘Bando 1º’ (al cual volveré más tarde). Todo lo que sucedió ese sábado 5 y una pincelada que describe los intereses de la fundadora de la Unión Popular Revolucionaria ‘Emiliano Zapata’, Clara Brugada, organización dedicada a invadir y robar predios, está en “Fue Clara Brugada”.

Luego, lo que sucedió hace tres días fue reiterativo; tan solo un nuevo pretexto para insistir en sus propósitos. Estuvieron presentes los mismos grupos de choque, pero llevando la violencia a otro terreno: a Ciudad Universitaria de la UNAM. Esto es lo que dijo uno de los encapuchados: “fuimos allá porque sabíamos que ahí no entra el gobierno”. Sabían que en la Universidad Nacional podían hacer destrozos; que la autoridad capitalina nada haría ni contra ellos ni para proteger a ‘la máxima casa de estudios’…

Un plan perfecto. Se entromete en la vida cotidiana de los chilangos, daña a la UNAM y finge (el gobierno local, esto es) estar atado de manos… no obstante podía hacer algo. Sí, contra los rijosos que destrozaron el paradero del Metrobús “Perisur”, los que irrumpieron en la librería del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y quemaron libros… acto que, por cierto, ciertamente no es un tema de fascistas (tampoco necesariamente de comunistas), como sostuvo equivocadamente Claudia Sheinbaum. Es un asunto de provocadores a sueldo; en este caso cooptados por la propia Cuarta Transformación.

Los actos delictivos de este grupo de revoltosos merecen nuestro repudio. Mas pareciera que ya poco o nada nos indigna.

¿Por qué el odio del régimen a la universidad de todos los mexicanos? ¿por qué si la UNAM es un motor de igualdad social? Porque lo que no puede gestionar Morena directamente es motivo de desprecio.

Hace algunos años, López Obrador acusó a la universidad de traidora y de haberse “derechizado”. Ahora Clara Brugada permitió que ese odio se cristalizara contra la librería Julio Torri. Y la presidenta Sheinbaum pretende pasarle la factura a una inexistente oposición.

Por supuesto, ninguna persona resultó aprehendida. Es una vergüenza lo que el propio gobierno le hace a su policía metropolitana. Sí pueden encapsular a médicos del IMSS-Bienestar que se quejan de falta de insumos, ¿no se les puede permitir detener a delincuentes infraganti?

Así, esta marcha sirvió como tardío y pésimo justificante para el previamente anunciado bando de Brugada. Muy deficiente plan contra la gentrificación. 14 medidas que se supone contendrán el encarecimiento del alquiler. Ya se probó eso mismo (no le movieron ni una coma) con López Portillo y los resultados fueron desastrosos. Un centro histórico que se despobló (solo quedaron malandros o personas que no podían moverse a otro lugar) y edificios que se caían a pedazos (de hecho, algunos de ellos colapsaron en el temblor del 85). Lo que logrará este régimen ahora es que los dueños ya no inviertan en sus viviendas; los inquilinos desalojen solo cuando los inmuebles estén desahuciados y sus vidas corran peligro.

Si de verdad la 4t quiere “contener el encarecimiento del alquiler, mitigar desplazamientos y facilitar el acceso a vivienda digna”, lo que debe hacer es no limitar los precios de renta, es mejorar los servicios públicos en toda la ciudad para que la gente pueda vivir bien en cualquier punto de la capital. Dar prestaciones a dueños y potenciales compradores para rehabilitar vivienda ya existente, predominantemente en zonas céntricas de la Ciudad de México. Pero esto último requiere esfuerzo, trabajo y mucha inversión. Es más rápido, populista y gandalla el bando anunciado. Por el momento, más redituable electoralmente hablando expropiar, arrebatar y azuzar los ánimos.

Hoy, igual que hace pocas semanas, se puede señalar a Clara Brugada. Ha sido ella.

Giro de la Perinola

Afortunadamente, la población de la Ciudad de México comienza a cansarse de las argucias del gobierno morenista; de los acuerdos inconfesables con la CNTE, con delincuentes violentos; de la mala condición del Metro capitalino. ‘Por eso y muchas cosas más’ (cómo dice la canción interpretada por Luis Aguilé), de haber elecciones libres y democráticas, la 4t perdería la capital del país en el 2030.