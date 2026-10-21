Francia está ardiendo, pero el fuego que consume edificios públicos, comercios y vehículos es apenas la manifestación más visible de una crisis mucho más profunda. Emmanuel Macron enfrenta una sociedad cada vez más inconforme, un Parlamento fragmentado, unas finanzas públicas sometidas a enormes presiones y una juventud que comienza a cuestionar seriamente las oportunidades que le ofrece su país. Las violentas jornadas del pasado fin de semana han dejado imágenes que parecían pertenecer a otros momentos de la historia francesa: barricadas, incendios, saqueos, enfrentamientos con la policía y restricciones extraordinarias para recuperar el orden. Pero detrás de los destrozos existe una pregunta mucho más inquietante: ¿qué sucede cuando una de las democracias más influyentes del mundo conserva sus instituciones, sus leyes y sus elecciones, pero una parte creciente de sus ciudadanos deja de confiar en que quienes gobiernan sean capaces de resolver sus problemas? Porque Francia no enfrenta solamente una crisis de seguridad pública. Enfrenta una crisis de representación, de gobernabilidad y de confianza que amenaza con extender sus consecuencias mucho más allá de sus fronteras.

Los acontecimientos del sábado 17 y domingo 18 de octubre marcaron uno de los episodios más graves de violencia callejera registrados en Francia durante los últimos años. Manifestaciones convocadas originalmente por estudiantes inconformes con las condiciones del sistema educativo y respaldadas posteriormente por otros sectores que protestan contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos terminaron acompañadas de saqueos, incendios y ataques contra edificios gubernamentales. París, Lyon, Marsella, Burdeos, Lille y otras ciudades vivieron enfrentamientos que desbordaron los dispositivos de seguridad. En Limoges, el incendio de su histórico Ayuntamiento se convirtió en una de las imágenes más representativas de una jornada que dejó daños materiales considerables y una profunda sensación de vulnerabilidad institucional.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud de los acontecimientos. Más de dos mil cuatrocientas personas fueron detenidas durante los disturbios y cientos de policías y manifestantes resultaron lesionados, aunque los balances continuaban actualizándose. Las autoridades reconocieron que las fuerzas de seguridad fueron superadas en distintos puntos, mientras comerciantes y habitantes denunciaron la falta de protección de sus establecimientos y propiedades. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió deficiencias en la previsión y conducción de los operativos e incluso ofreció su renuncia, que Macron decidió no aceptar. El presidente le encargó revisar los procedimientos de inteligencia y seguridad para evitar nuevos episodios semejantes.

La respuesta gubernamental incluyó la aplicación de toques de queda parciales en determinadas zonas de París, Lyon, Lille, Niza y otras localidades. El primer ministro, Sébastien Lecornu, defendió esas restricciones como medidas extraordinarias y localizadas para proteger a las personas, los establecimientos comerciales y los bienes públicos. Las autoridades también anunciaron una actuación judicial firme contra quienes participaron en saqueos, incendios y agresiones. Pero la recuperación momentánea de la tranquilidad no significa que hayan desaparecido las causas de la inconformidad. Nuevas manifestaciones están convocadas para el próximo sábado y el gobierno enfrenta el desafío de garantizar su desarrollo pacífico sin repetir los errores de seguridad que quedaron expuestos durante el fin de semana.

Conviene establecer una distinción fundamental. Francia posee una larga tradición de movilización social y protesta política. Las manifestaciones forman parte de su historia republicana y han desempeñado un papel importante en la defensa de derechos laborales, libertades públicas y transformaciones institucionales. Los estudiantes que reclaman mejores condiciones educativas, los trabajadores preocupados por el costo de vida y los ciudadanos inconformes con las políticas gubernamentales ejercen derechos legítimos cuando se manifiestan pacíficamente. Pero incendiar edificios, saquear establecimientos y agredir a personas no constituye una extensión aceptable de esos derechos. La violencia debe investigarse y sancionarse individualmente, sin convertir a todos los participantes de las protestas en responsables de conductas que no necesariamente cometieron ni respaldaron.

Esa diferencia adquiere especial importancia porque el gobierno francés ha señalado la participación de grupos radicales y personas vinculadas con actividades delictivas en los episodios más graves. Las investigaciones deberán determinar responsabilidades concretas y esclarecer si existieron acciones organizadas para provocar enfrentamientos. No sería correcto identificar automáticamente a todos los manifestantes con posiciones extremistas ni atribuir sin pruebas la totalidad de los disturbios a una sola corriente política. Tampoco puede aceptarse que las demandas sociales legítimas se utilicen como justificación para destruir patrimonio público y privado. La democracia necesita garantizar simultáneamente el derecho a protestar y la seguridad de quienes no participan en las movilizaciones.

Sin embargo, sería un error todavía mayor considerar que Francia resolverá su crisis exclusivamente mediante detenciones, operativos policiales y restricciones temporales a la circulación. La magnitud del descontento revela problemas acumulados que requieren respuestas políticas y económicas. El costo de la vivienda, las presiones sobre el poder adquisitivo, las deficiencias educativas y las dificultades para financiar los servicios públicos han alimentado una percepción de deterioro entre sectores importantes de la población. Las protestas estudiantiles, particularmente relacionadas con la saturación de aulas, la escasez de profesores y la insuficiencia de recursos, se han convertido en un punto de encuentro para inconformidades que trascienden ampliamente las escuelas.

La juventud ocupa un lugar central en esta crisis. Para numerosos estudiantes y trabajadores jóvenes, el futuro aparece condicionado por viviendas cada vez menos accesibles, oportunidades laborales inciertas y perspectivas económicas que no necesariamente corresponden con los niveles de preparación que se les exige alcanzar. Francia conserva instituciones educativas de gran prestigio, empresas competitivas y un sistema de protección social considerable, pero también enfrenta desigualdades territoriales y dificultades para integrar plenamente a nuevas generaciones a los beneficios de su desarrollo. Cuando los jóvenes comienzan a desconfiar de las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, la inconformidad adquiere una dimensión que ningún gobierno debería subestimar.

Ese malestar no nació este fin de semana. Las protestas de los llamados chalecos amarillos, iniciadas en 2018, ya habían mostrado la profundidad de las tensiones entre el gobierno de Macron y sectores sociales que consideraban insuficientemente atendidas sus necesidades. Aquellas movilizaciones comenzaron alrededor del aumento de los combustibles, pero pronto incorporaron reclamaciones sobre salarios, impuestos, servicios públicos y representación política. Los enfrentamientos y episodios violentos que acompañaron algunas jornadas dejaron una huella importante en la vida pública francesa. Ocho años después, la reaparición de participantes vinculados con ese movimiento demuestra que determinadas causas de inconformidad continúan presentes.

Macron llegó a la Presidencia en 2017 con una propuesta que pretendía superar la confrontación tradicional entre la izquierda y la derecha. Su movimiento ofrecía modernización económica, reformas institucionales y una visión europeísta capaz de renovar la política francesa. Durante sus primeros años consiguió impulsar cambios importantes, pero también enfrentó resistencias sociales que fueron debilitando su relación con distintos sectores. La reforma de las pensiones, las controversias fiscales y la percepción de una conducción excesivamente concentrada en el Ejecutivo contribuyeron a profundizar las diferencias entre el gobierno y sus críticos.

La situación se complicó considerablemente después de las elecciones legislativas anticipadas de 2024. La decisión presidencial de disolver la Asamblea Nacional no produjo una mayoría estable para sus aliados y dejó un Parlamento profundamente fragmentado. Desde entonces, los distintos gobiernos han enfrentado enormes dificultades para construir acuerdos sobre presupuestos, reformas y prioridades nacionales. La sucesión de crisis ministeriales y negociaciones parlamentarias ha contribuido a una sensación de inestabilidad que afecta tanto la conducción gubernamental como la confianza de ciudadanos e inversionistas.

El primer ministro Sébastien Lecornu gobierna precisamente bajo esas condiciones. Su administración necesita construir acuerdos entre fuerzas políticas con posiciones considerablemente distintas, mientras enfrenta presiones simultáneas para reducir el déficit, mantener servicios públicos y atender demandas sociales. La falta de una mayoría parlamentaria sólida convierte cada discusión presupuestaria en una negociación compleja. Las medidas que algunos consideran indispensables para sanear las finanzas son rechazadas por otros sectores debido a sus consecuencias sobre pensiones, salarios, programas sociales o servicios públicos. El resultado es una dificultad persistente para adoptar decisiones de largo plazo.

Las cifras económicas explican parte de esa preocupación. La deuda pública francesa se aproxima al 119 por ciento de su producto interno bruto y el déficit fiscal continúa en niveles elevados, cercanos al cinco por ciento de la economía. El gobierno enfrenta crecientes costos de financiamiento y presiones para cumplir compromisos europeos de disciplina presupuestaria. Francia posee una economía de enorme importancia y capacidad productiva considerable, pero mantener un endeudamiento elevado limita el margen para responder a nuevas necesidades mediante gasto público adicional.

Reducir el déficit parece indispensable para preservar la estabilidad financiera, pero los mecanismos para conseguirlo generan desacuerdos profundos. Incrementar impuestos puede afectar inversiones y consumo; reducir determinados gastos puede perjudicar servicios y prestaciones; posponer ajustes puede aumentar el costo de la deuda. No existen soluciones indoloras y la distribución de los sacrificios constituye precisamente una de las cuestiones más conflictivas. La ciudadanía necesita comprender qué alternativas existen, cuáles serían sus consecuencias y cómo se repartirían las responsabilidades. Cuando las decisiones se perciben como imposiciones alejadas de la realidad cotidiana, la resistencia social tiende a intensificarse.

Aquí aparece una de las mayores dificultades de Macron. Su gobierno necesita simultáneamente preservar la estabilidad financiera y recuperar legitimidad social, dos objetivos que pueden entrar en tensión cuando las medidas presupuestarias afectan directamente a los ciudadanos. Una administración puede tener argumentos técnicos para justificar determinadas reformas y, sin embargo, carecer del respaldo político necesario para aplicarlas. La eficiencia económica no sustituye la construcción de acuerdos, como tampoco la popularidad inmediata garantiza decisiones sostenibles. Gobernar exige encontrar un equilibrio entre ambas responsabilidades.

La crisis francesa también revela los límites de una conducción presidencial que conserva importantes atribuciones constitucionales, pero enfrenta dificultades para construir mayorías legislativas y consensos sociales. La Quinta República fue diseñada para ofrecer estabilidad y fortalecer la autoridad del Ejecutivo frente a las debilidades parlamentarias que caracterizaron etapas anteriores. Sin embargo, su funcionamiento depende de la relación entre el presidente, el primer ministro y la Asamblea Nacional. Cuando esa relación se fragmenta, la capacidad de adoptar decisiones puede verse seriamente comprometida.

Macron no podrá presentarse para un tercer mandato presidencial consecutivo en 2027. Esa circunstancia introduce una presión adicional porque las fuerzas políticas ya se preparan para disputar su sucesión. Los partidos y movimientos examinan sus posibilidades electorales mientras el gobierno necesita acuerdos inmediatos sobre presupuesto, seguridad y estabilidad económica. La cercanía de los comicios puede dificultar compromisos que impliquen costos políticos para quienes aspiran a gobernar posteriormente. No sería extraño que algunas organizaciones prefirieran mantener posiciones de confrontación antes que compartir responsabilidades en decisiones impopulares, aunque corresponde evaluar cada conducta mediante hechos concretos y no mediante presunciones sobre sus intenciones.

El Reagrupamiento Nacional, asociado con Marine Le Pen y Jordan Bardella, mantiene una presencia importante dentro de la política francesa. Su discurso sobre seguridad, inmigración, identidad nacional y críticas a las élites tradicionales encuentra atención entre determinados sectores de la población. Por otra parte, las fuerzas de izquierda, incluidas las vinculadas con Jean-Luc Mélenchon, cuestionan las políticas económicas y sociales del macronismo y plantean alternativas relacionadas con distribución del ingreso, servicios públicos y papel del Estado. Entre ambas posiciones, el espacio centrista enfrenta dificultades para reconstruir una base política suficientemente amplia.

Pero sería prematuro convertir la crisis actual en una predicción sobre los resultados presidenciales. Las elecciones todavía no se celebran y las preferencias ciudadanas pueden modificarse conforme evolucionen los acontecimientos, surjan candidaturas y se conozcan propuestas. Lo importante es reconocer que la fragmentación política complica la construcción de respuestas institucionales y puede intensificar la competencia por interpretar el malestar social. Las fuerzas políticas tienen derecho a cuestionar al gobierno, pero también la responsabilidad de presentar alternativas viables y respetar las reglas democráticas.

La violencia introduce un elemento adicional de complejidad. Cuando las manifestaciones terminan acompañadas de incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos, la discusión puede desplazarse desde las demandas sociales hacia la seguridad. Esa preocupación es legítima: los ciudadanos necesitan protección y las instituciones tienen la obligación de garantizarla. Pero las políticas de seguridad deben evitar que las actuaciones de grupos violentos terminen perjudicando los derechos de manifestantes pacíficos. Los toques de queda y otras restricciones extraordinarias deben aplicarse bajo criterios de necesidad, proporcionalidad, duración limitada y supervisión jurídica.

Las autoridades francesas también deben investigar las denuncias de posibles actuaciones policiales indebidas. La necesidad de restablecer el orden no elimina la obligación de respetar derechos ni justifica cualquier utilización de la fuerza. Durante las protestas se registraron lesiones graves, incluidas algunas relacionadas con dispositivos empleados por las fuerzas de seguridad. Esos acontecimientos requieren investigaciones independientes y esclarecimiento de responsabilidades. La legitimidad institucional se fortalece cuando el Estado exige cuentas tanto a quienes cometen agresiones durante las manifestaciones como a sus propios agentes cuando eventualmente actúan fuera de la ley.

Hay una coincidencia conceptual que merece observarse desde México, aunque las circunstancias y dimensiones sean diferentes. Los recientes acontecimientos violentos de Guadalajara y las jornadas francesas demuestran que una protesta legítima puede terminar gravemente perjudicada cuando grupos violentos desplazan sus objetivos. Pero también muestran que los problemas que originan las inconformidades no desaparecen mediante la condena de los destrozos. La obligación de investigar agresiones y preservar la seguridad debe acompañarse de respuestas a las demandas ciudadanas. La autoridad que únicamente reprime sin resolver pierde confianza; la que tolera la violencia para evitar confrontaciones también incumple su responsabilidad.

En Francia, esa contradicción aparece agravada por las dificultades de gobernabilidad. El gobierno necesita recuperar el control de las calles, proteger a comerciantes y habitantes y evitar nuevos daños, pero también debe ofrecer respuestas creíbles sobre educación, poder adquisitivo y servicios públicos. La recuperación del orden es indispensable, aunque insuficiente para reconstruir la confianza social. Las medidas económicas requieren discusión parlamentaria y acuerdos que reconozcan las distintas prioridades de una sociedad profundamente dividida.

La dimensión europea convierte esta crisis en un asunto de alcance internacional. Francia es una de las principales economías de la Unión Europea, integrante fundamental de la zona del euro, potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sus decisiones influyen en la política comercial, la seguridad continental, la defensa europea y la cooperación internacional. Un gobierno francés debilitado enfrenta mayores dificultades para sostener compromisos y participar eficazmente en decisiones que requieren acuerdos entre los principales socios europeos.

La guerra en Ucrania constituye uno de esos desafíos. Europa necesita fortalecer sus capacidades de defensa, apoyar la seguridad regional y enfrentar las consecuencias económicas de los conflictos internacionales. Francia desempeña un papel importante en esas discusiones y ha promovido iniciativas para ampliar la cooperación militar europea. Pero una sociedad preocupada por el deterioro de sus servicios públicos puede cuestionar la asignación de recursos a compromisos internacionales, especialmente cuando percibe que las necesidades internas no reciben atención suficiente. Los gobiernos deben explicar esas decisiones con transparencia y demostrar cómo se relacionan con la seguridad y los intereses de sus propios ciudadanos.

También existen consecuencias económicas para la zona del euro. Francia posee un mercado financiero de gran dimensión y su endeudamiento ocupa un lugar relevante dentro de las preocupaciones europeas. Un incremento persistente de los costos de financiamiento o una pérdida de confianza en la capacidad gubernamental para estabilizar las cuentas públicas podría generar presiones más amplias. No significa que Francia se encuentre inevitablemente ante una crisis financiera de proporciones extraordinarias, pero sí que sus dificultades presupuestarias merecen atención internacional. La estabilidad de una economía de su tamaño influye sobre numerosos socios y mercados.

La situación obliga igualmente a revisar el papel de las instituciones europeas. La Unión Europea dispone de reglas fiscales, mecanismos de coordinación y capacidades de supervisión que buscan preservar la estabilidad económica común. Sin embargo, esas herramientas deben aplicarse considerando las circunstancias políticas y sociales de los países miembros. Las exigencias presupuestarias pueden contribuir a contener desequilibrios, pero también requieren estrategias que permitan sostener crecimiento, inversión y cohesión social. La discusión francesa refleja tensiones que otras democracias europeas también enfrentan, aunque con intensidades y características distintas.

Hay además un problema de identidad política que no debería subestimarse. Francia ha construido buena parte de su influencia internacional sobre una tradición republicana que coloca la libertad, la igualdad y la fraternidad en el centro de su discurso institucional. Esos principios representan aspiraciones históricas, pero también compromisos que deben traducirse en oportunidades efectivas. Cuando sectores importantes consideran que las condiciones económicas limitan sus posibilidades de progreso o que las instituciones no los escuchan, puede crecer la distancia entre los ideales proclamados y la experiencia cotidiana de la población.

Esa distancia no se resuelve únicamente mediante cambios de gabinete o discursos presidenciales. Exige políticas capaces de mejorar las condiciones de vida, mecanismos de participación y acuerdos que permitan a distintos sectores reconocerse dentro de las decisiones públicas. La democracia representativa necesita elecciones libres y funcionamiento institucional, pero también una relación de confianza entre gobernantes y gobernados. Cuando esa confianza se deteriora profundamente, los procedimientos legales pueden continuar operando mientras la inconformidad social adquiere expresiones cada vez más intensas.

Tampoco corresponde idealizar las protestas. La movilización ciudadana constituye una herramienta legítima, pero sus participantes y dirigentes deben asumir responsabilidades para evitar que sus convocatorias sean utilizadas para cometer agresiones. La defensa de derechos no autoriza el saqueo ni la destrucción. Los grupos que promueven cambios sociales mediante procedimientos pacíficos pueden contribuir a aislar a quienes recurren a la violencia y preservar el sentido de sus demandas. Una sociedad democrática necesita que sus organizaciones mantengan autonomía frente al poder, pero también compromiso con la convivencia y el respeto a terceros.

Francia ha superado crisis históricas de enorme gravedad. Su tradición institucional, sus capacidades económicas, su vida cultural y la fortaleza de numerosas organizaciones sociales constituyen recursos importantes para enfrentar las dificultades actuales. Sería exagerado anunciar el colapso inevitable de la República o presentar los disturbios como prueba de que sus instituciones han dejado de funcionar. Pero también sería imprudente minimizar el alcance de las tensiones acumuladas. Las democracias pueden conservar una estructura formalmente sólida y experimentar al mismo tiempo un deterioro significativo de la confianza ciudadana.

Macron enfrenta, por tanto, una responsabilidad que va mucho más allá de restaurar la tranquilidad después de los incendios. Debe contribuir a reconstruir condiciones para el diálogo, permitir que el gobierno alcance acuerdos parlamentarios, impulsar una discusión presupuestaria comprensible y atender las preocupaciones sociales que alimentan la inconformidad. Su primer ministro necesita demostrar capacidad para coordinar las respuestas institucionales y evitar que las medidas de seguridad se conviertan en el único rostro visible del Estado. Las fuerzas opositoras, por su parte, tienen la oportunidad de mostrar que pueden formular alternativas concretas y participar responsablemente en la vida democrática.

Las nuevas manifestaciones convocadas para el próximo sábado constituirán otra prueba importante. Las autoridades deberán garantizar el derecho a la protesta pacífica y proteger a la población, mientras los organizadores tendrán que procurar que sus demandas no sean desplazadas por actos de violencia. La experiencia del fin de semana exige revisar los dispositivos de seguridad y corregir las deficiencias reconocidas oficialmente. Pero el resultado más importante no debería medirse solamente por la ausencia de nuevos incendios, sino también por la capacidad de establecer canales efectivos para atender las causas de la inconformidad.

Francia se encuentra frente a un desafío que ninguna medida aislada podrá resolver. Necesita recuperar la seguridad de sus calles, fortalecer sus finanzas públicas, mejorar las oportunidades de sus jóvenes y reconstruir acuerdos políticos que permitan gobernar sin convertir cada presupuesto en una crisis. Necesita también que sus ciudadanos puedan expresar inconformidades legítimas sin quedar expuestos a la violencia de quienes pretenden imponer sus acciones mediante la destrucción. La estabilidad de una democracia no depende exclusivamente de la fuerza de sus instituciones, sino de su capacidad para responder a las necesidades sociales y conservar la confianza de quienes deben reconocerse representados por ellas.

Y ésa es la sentencia: Macron puede ordenar nuevos operativos, aceptar o rechazar renuncias, modificar ministros y respaldar restricciones extraordinarias para recuperar la tranquilidad. Pero ningún presidente puede restaurar mediante decretos la confianza que una parte de su sociedad ha perdido. Francia necesita apagar los incendios de sus calles, pero también atender las inconformidades que alimentan su crisis política y social. Porque cuando una República comienza a confundir la recuperación del orden con la recuperación de la confianza, corre el riesgo de descubrir que las llamas desaparecieron de sus edificios, pero el descontento continúa encendido en sus ciudadanos. Y una democracia que solamente aprende a apagar incendios, sin corregir aquello que los vuelve recurrentes, termina viviendo permanentemente a la espera del siguiente.

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