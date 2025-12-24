El mes de diciembre es muy significativo para la vida religiosa de los creyentes, y se respira, en general, un ambiente festivo que envuelve a las familias y a la sociedad. Si bien la Navidad representa la celebración mayoritaria en el mundo, pues el cristianismo persiste como la religión más extendida a pesar del crecimiento acelerado del Islam, otros credos como el judaísmo y el budismo igualmente se enmarcan en las festividades decembrinas.

Los judíos celebran el Janucá, festividad que conmemora la reedificación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos. Cada año las familias se reúnen con el propósito de festejar y de encender nueve velas durante ocho días. Representa para los judíos un día de gozo y de conmemoración de una de las solemnidades religiosas más antiguas del mundo.

Los practicantes del budismo igualmente celebran actos de fe durante el último mes del calendario. En el Día de Bodhi o de la Iluminación, los budistas recuerdan el momento en que Siddharta Gautama recibe la luz hasta convertirse en el líder espiritual de millones de personas alrededor del mundo.

Y finalmente las navidades. Como se sabe, a pesar de la creciente secularización de las fiestas cristianas, se conmemora el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús en Belén; personaje histórico que nació alrededor del año cero en aquella lejana provincia del Imperio romano. Es para los cristianos el hijo de Dios, el salvador de la humanidad y fuente de inspiración para millones.

Derivado de este abanico multireligioso presente el mes de diciembre, si bien se acostumbra desear Feliz Navidad, debe invitarse al empleo de la expresión de “Felices Fiestas”, con el propósito de incluir en el castellano a las personas que, desde distintas latitudes del globo, profesan una fe distinta a la cristiana, o que simplemente, quizás sin creencias religiosas, celebran la alegría del fin de año, las reuniones familiares y sus mejores vaticinios para los tiempos que se vienen.

Quisiera enviar mis mejores deseos a los valiosos lectores y al extraordinario equipo que integra SDP Noticias.

¡Felices fiestas!