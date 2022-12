Orgullosamente sinaloense, nacido un 15 de diciembre de 1983. Hoy es orgullo nacional. En la reciente justa mundialista, es el mexicano que más lejos ha llegado. El hombre de negro ha puesto en alto el nombre de Sinaloa en el mundo.

En mis notas, hallé una entrevista con él ¡desde hace 10 años! Muchas cosas han cambiado. En aquel entonces era un joven árbitro con solamente 8 meses en primera división. Hoy está a la altura de leyendas del arbitraje como Arturo Brizio y Armando Archundia.

Como todo joven amante del deporte desde pequeño sabía lo que quería ser de grande. Se inició jugando en los Torneos de Los Barrios, organizados por un distinguido periódico local. Sus inicios en el arbitraje fueron por allá en el año 2000. Empezó cubriendo las ligas municipales de Culiacán, en todas las categorías. En aquel lejano 2012 me decía: “Aquí se recorre todo el camino, me tocaron muchos torneos, dentro de las eliminatorias municipales, estatales y nacionales”.

Recuerdo que recién se estrenaba como árbitro de Primera División. Actualmente César Ramos ha sido criticado y cuestionado por su decisión en la semifinal mundialista que culminó con la victoria de Francia. El supuesto penal no marcado al minuto 27, tiene a Marruecos todavía protestando ante la FIFA.

Pero esta situación no es nueva para el hombre de negro sinaloense. Cuando le pregunté que si ¿ha sido difícil esta carrera? Contestó: “Claro que sí, evidentemente eres el malo de la película, estamos en un país donde tenemos una enorme falta de respeto por la autoridad, lo cual complica más nuestra profesión, nos topamos con un sin número de barreras, pero todo eso hace que te fortalezcas”.

Le pregunté: ¿Sueñas con arbitrar algún partido?

“Todos tenemos la ilusión de asistir a la Copa del Mundo, y en México tenemos la motivación de arbitrar un clásico”, contestó. Hoy cuenta con dos mundiales en su haber.

En aquel tiempo ni él ni yo imaginamos que en pleno siglo XXI él estaría pitando el partido que definiría a un finalista para el Mundial Qatar 2022. Hoy, la tecnología está muy avanzada, todo se puede revisar, antes no era así. El árbitro mexicano ha recibido elogios de la FIFA tras su participación en la semifinal donde ‘Les Blues’ se llevaron la victoria con un contundente 2-0 y buscarán el bicampeonato.

Para los seguidores y amantes del futbol, valdría la pena destacar que César Ramos estuvo en dos partidos de fase de grupos y uno en octavos de final. Seguro que su actuación fue buena para llegar a pitar la semifinal. El réferi sinaloense señala que “el deporte es más que un hobbie, algo alterno, que hace que te sientas bien contigo mismo”.

Al reconocer el talante y las virtudes del estado y su gente, hace 10 años ya sabía que el estigma histórico para los sinaloenses era injusto. Aprovechó para mandar un mensaje a los jóvenes:

“Si tienen una meta búsquenla. En Sinaloa tenemos cultura en diversos ámbitos, en el deporte, el medio artístico, el político, tenemos grandes representantes, yo siento que se debe a la forma del ser del sinaloense, siempre perseverando buscando llegar más allá”.

El juez del campo ha marcado ya 7 partidos en un mundial. Podríamos catalogarlo entre los grandes, pues su récord empata con el del legendario Arturo Brizio, y está a uno de don Armando Archundia.

Digno exponente de su estado y su gente, sin duda, demuestra en cada ocasión que “los sueños se hacen realidad”. Así lo dijo hace diez años en aquella entrevista, hoy, con añoranza reconozco en su trayectoria la honra a sus palabras.

Para finalizar la entrevista del 2012, no olvido que, de todas sus respuestas, la de la última pregunta me sorprendió más. ¿Con quién te tomarías un café? “Con el expresidente Ernesto Zedillo, siento que levantó al país de un problema en el que estábamos. Me gustaba como se dirigía hacia la población”. Jamás habría considerado que un joven árbitro profesional de futbol tuviera en su agenda la política como un tema importante. Algo entendía el culichi, pues Zedillo ha sido el menos ‘molestado’ por la opinión pública entre los ex presidentes del periodo neoliberal.

Forjado como hombre universal e integral, así le recuerdo y le adivino hoy, con su exitosa trayectoria como juez profesional de futbol.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx