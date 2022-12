El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró en Mazatlán la que consideró la obra más importante de su sexenio.

Se trata de la Avenida Santa Rosa, con una inversión de 75 millones de pesos, misma que beneficiará a 26 colonias populares de la zona norte de la ciudad.

Esta avenida tiene un bulevar que se incluyó para disfrute de los vecinos de la zona y es que describen antes solo había monte, una vereda y un arroyo.

Esta obra no se la imaginaban ni los vecinos, pero hicieron su petición con pancartas en una zona de colonias populares.

Pero no solo esto, vienen más obras de drenaje y electrificación para dos colonias populares que traviesa la Avenida Santa Rosa.

Así mismo, Rubén Rocha adelantó la construcción de una escuela estatal misma petición que le reiteraron los colonos durante la inauguración.

Pero no dejó de lado la rgularización de predios a fi de que con la plusvalía que genera la obra les quieran quitar sus propiedades.

“Por eso es muy importante esto que estamos haciendo aquí, ¿y qué me he encontrado? Que muchas colonias no tienen certeza jurídica de su lote, y ahora que valen más -por la plusvalía que les generó esta obra- no van a faltar los vivales que se los quieran quitar, pero no los vamos a dejar, se los vamos a regularizar todos”

Rubén Rocha. Gobernador de Sinaloa