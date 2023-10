“El más claro ejemplo de cómo operaron los conservadores lo vemos aquí con el tema de la maquila: generaron trabajo, pero no prosperidad.” Claudia Sheinbaum

Lo dice cuando México se encuentra en la mejor posición para aprovechar las ventajas de la relocalización regional de empresas manufactureras “nearshoring” como motor de la economía y el desarrollo del país.

¿Cómo quieren aprovechar el nearshoring si no cumplen con su palabra?

Esta administración no genera confianza ni certidumbre, cambian todo, obligan a las aerolíneas a utilizar el AIFA, expropian y hacen negocios con tierras para sus obras faraónicas, se pelean con Estados Unidos, el principal socio comercial, coquetean con Rusia y China, no se ha superado la dependencia económica, no se ha abatido al crimen organizado y las mafias del fentanilo chino y ruso que ya operan en México.

Recientemente se reveló que el Exim Bank, banco de la rama ejecutiva de EU, canceló en agosto un crédito a Pemex de 800 mdd por seguir con sus donativos de petróleo a Cuba, pero se mantuvo en confidencia la decisión para no provocar crisis diplomática.

En este contexto las palabras de Claudia cobran relevancia, porque el fenómeno del nearshoring traería consigo prosperidad, oportunidades y empleos para la clase trabajadora.

Antes, en Matamoros, Sheinbaum había dicho:

“Pueden tener la certeza de que nunca vamos a traicionar al pueblo de México, porque nosotros venimos de la lucha social; aquel que no ha vivido cerca del pueblo, que no ha vivido las luchas sociales, que no sabe lo que significa lo que ha ganado México hasta ahora, ése probablemente pueda traicionar al pueblo.”

La candidata no sabe o no le han informado que las maquiladoras exportadoras:

- Pagan 4 veces la media nacional.

- Tienen el doble de prestaciones.

- Integran a la familia en actividades de desarrollo personal.

- Promueven y patrocinan deportes.

- Apoyan el acceso a vivienda digna.

- Transportan colaboradores.

- Capacitan y promueve el desarrollo de los trabajadores. Un trabajador de la maquila exportadora puede trabajar en cualquier parte del mundo.

- Pagan escuela abierta y promueven la capacitación permanente.

- Pagan escuela de idiomas, en particular de inglés.

- Las maquiladoras tienen semana laboral de lunes a viernes, con dos días de descanso.

- El pago es semanal.

- A diferencia de muchos otros empleos, en este ramo el nivel académico, si sirve para obtener un mejor salario.

A diferencia de otros empleos, por ejemplo, los que generan obras de infraestructura, o más claro las mega obras faraónicas como el tren maya, son trabajos temporales, uso intensivo de mano de obra que no trae “prosperidad”. En cambio, en la maquila de exportación los trabajos son permanentes, bien remunerados, con prestaciones ycapacitación, y con una buena cultura de seguridad laboral.

En el sector de la maquila pasa algo que no le gusta al presidente López Obrador, la premisa de aquel proverbio chino “Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. El populismo dice dale “el pez hoy y que me lo agradezca y ya después vemos”.

Esta mediocre posición ha provocado que, aunque la IED ha aumentado, la mayoría es de empresas que ya estaban y que se expanden.

El riesgo de perder ventaja

Algo de lo que no se quiere hablar, es de que México está perdiendo las ventajas competitivas sobre otros países, sobre todo por su situación geográfica. Las empresas se están mudando de China a Estados Unidos, Vietnam, Cambodia, Bangladesh y en poca medida no a México.

Certeza de inversiones

A la pregunta de ¿por qué? La respuesta es que la administración de AMLO se ha dedicado a cambiar las reglas a capricho sin dar certeza jurídica, como ejemplo lo sucedido esta semana al grupo aeroportuario GAP, que le cambiaron sin previo aviso las reglas tarifarias.

Antes, cambiaron las reglas a la planta de Constalation Brands en Mexicali, rompieron los contratos del NAIM, cancelaron las subastas energéticas; la CRE no aprueba las tarifas para las distribuidoras de gas natural, cambia las reglas de operación de plantas de cogeneración y las obliga a mudarse a la LIE que está impugnada y el costo es altísimo para quien genera la energía como para el cliente que son grandes empresas productoras.

México en administraciones anteriores había apostado por la transición energética y asumido el compromiso de la COP de Paris para el combate al cambio climático y los tratados comerciales que México tiene firmados, sobre todo con el T-MEC y con Europa, obligan a que los productos y servicios tengan un componente cada vez mayor de energías limpias para poder entrar a los principales mercados.

Por ello, no solo es que haya energía suficiente para que las empresas se localicen en México, también se requiere que la energía sea limpia, certidumbre, seguridad e infraestructura y sin eso, ni maquiladoras ni otras empresas elegirán establecerse en México.

Es un perder, perder ¿no quieren inversión extranjera o simplemente no saben lo que hacen?