“La superioridad es una carga, como lo es para el gigante su estatura; gozar de ella y disimularla con benevolencia y no con desdén, es la gran sabiduría.” FERNÁN CABALLERO

“Cualquier delito nace con tal fealdad y tal pena, que aquel mismo le condena a cuya instancia se hace.” JUAN RUIZ DE ALARCÓN

Andrea Chávez Treviño, senadora de la República, busca ser gobernadora de Chihuahua. Para ello ha violado y continúa violando la ley. Faltan más de dos años para el ejercicio comicial de renovación del Ejecutivo local y sin embargo Chávez ya hace proselitismo con fines electorales. No lo digo yo, lo confesó ella misma hace unos días en el programa de radio de Azucena Uresti en Grupo Fórmula. Claro, esto fue en medio de un arrebato de desdén hacia sus interlocutores tan típico de la legisladora. Probablamente por eso, Chávez no se enteró de lo que estaba revelando hasta que ya era demasiado tarde.

No es nuevo lo que esta morenista hace; se llama campaña anticipada. Y si bien bastantes más miembros y simpatizantes de ese partido lo han hecho igual, la senadora lo ejecuta de manera bastante torva, desafiante y agresiva.

La senadora ha optado por seguir un camino carente de ética y de un sentido de respeto para la población que quiere gobernar. ¿Saben ustedes que ella como legisladora votó en la cámara alta por un presupuesto que disminuyó la partida general del sector Salud (incluido el destinado a la federación y, por lo mismo, a Chihuahua)? Y sin embargo ahora las consecuencias de esa reducción se las echa en cara a la mandataria local actual, Maru Campos…

Con fines propagandísticos, la senadora Chávez ha estado llevando a diversos municipios de la entidad camiones con instalaciones médicas móviles integradas. Y digo que el objetivo es el proselitismo porque ella lo aceptó públicamente y porque estos van tapizados con su nombre y su fotografía, en adición a los logos de Morena.

“No son de mi propiedad”, dice ella. “Los he obtenido de ‘donaciones’ de empresarios”. Noticia: eso también es absolutamente ILEGAL. ¡Vaya tamañas violaciones de la ley y burla hacia las personas que debe representar como senadora de primera mayoría que es!

Lo que ella ha hecho se encuentra tipificado en la ley como delito; existe una amplia línea jurisprudencial en el TEPJF al respecto. La promoción de los servidores públicos lejos de los tiempos señalados por la ley (7 días antes y 5 después de sus informes anuales para los legisladores) es un delito. En estas unidades móviles de salud, el nombre, cargo y foto de Andrea Chávez predominan. Publicidad personalizada pura y dura. Y la Constitución prohíbe la publicidad personalizada de los servidores públicos y representantes populares. Esta prohibición está vigente en todo momento, no solo durante los procesos electorales.

En adición a lo anterior, la senadora olvida muy convenientemente que su función es legislar para que la salud llegue a todas las personas a través de la administración pública. Utilizar los recursos públicos —o privados de empresarios— para que sea ella quien lleve directamente la promoción y la atención a la salud es violatorio de la Carta Magna.

Hace unos años prosperó la presión y la condena social “un violador no será gobernador”. Ojalá ahora impere la honestidad del propio Movimiento y se imponga lo que debiera ser ético y en sintonía con los principios que este partido político dice enarbolar: ‘esa senadora no será gobernadora’...

Lo dudo, mas creo que dentro de muy poco será la presidenta Claudia Sheinbaum la que pondrá un alto al asunto. Ya suficientes problemas tiene la primer mandataria con hacer a un lado empresarios corruptos asociados al Movimiento, para tener que sortear ahora a otros que, mediando la instrucción de su coordinador de bancada, Adán Augusto López, apoyan ilegalmente a un integrante de la 4t para después cobrarlo caro…

Las denuncias contra la senadora Andrea Chávez por violación a la ley electoral y de la administración pública, adicionadas por los motivos de peculado y lavado de dinero, pueden empezar a llegar. Aun con fuero, ella no es intocable, y menos para la presidenta Sheinbaum. Basta que esta última alce la voz y la inconformidad ante la actuación de la senadora y de un puñado de legisladores de Morena para derrumbar el cerco de protección del que goza Chávez Treviño. Es suficiente con que Sheinbaum solicite prosperen todos los elementos normativo-electorales que hacen inválido que la senadora pueda competir en las elecciones a gobernador de Chihuahua. Esos elementos o existen ya o se deberán estarse conformando en los próximos días. Y es que, verán ustedes, de acuerdo a la Carta Magna, la Fiscalía para Delitos Electorales debe perseguir de oficio la comisión de esas acciones.

Pareciera que ni Javier Corral ni Andrea Chávez ni Adán Augusto López se han dado cuenta que no están por encima de la presidenta. El sexenio es suyo, no el de ellos. No tolerará que le perjudiquen o hagan sombra.

Por lo que a analistas, periodistas, opinadores, comentaristas corresponde, a pesar de que el Estado de derecho en este país esté en vías de extinción, es necesario señalar cuando los gobernantes violan de manera flagrante la ley. Más cuando posan como férreos defensores de la misma.

Giro de la Perinola

Regla de oro para despabilar a incautos y a atolizados: el apoyo desinteresado siempre, siempre, siempre se hace con recursos propios y sin mediar fotos; nunca a partir del erario, jamás involucrando funciones propias de ser servidor público y/o representante popular, como tampoco a la iniciativa privada o terceras personas que puedan más adelante sentir que el gobierno algo les debe.