Luego de varios días de polémica, la senadora Andrea Chávez confirmó que ya presentó la denuncia formal por violencia de género contra el monero Antonio Garci Nieto tras difundir una imagen manipulada suya.

Andrea Chávez detalló que este lunes 14 de octubre interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto delito de violencia digital contenida en la Ley Olimpia.

Esto luego de que el caricaturista, colaborador del diario El Financiero, compartiera una imagen sexualizada de la senadora creada con inteligencia artificial o alguna herramienta de edición.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Andrea Chávez presentó la denuncia formal contra Antonio Garci Nieto interpuesta ante la Fiscalía de la Ciudad de México por la imagen manipulada publicada el 4 de octubre pasado, hecho que aseguró “vulneró mi intimidad e integridad sexual”.

“La denuncia que realicé el día de ayer en la Fiscalía de la Ciudad de México por los hechos registrados el pasado 4 de octubre en donde el caricaturista Antonio Garci Moreno (sic) publicó una imagen producida con Photoshop o inteligencia artificial vulnerando mi intimidad e integridad sexual”, informó la senadora de la bancada de Morena.

Antonio Garci Nieto vs. Andrea Chávez: Claudia Sheinbaum descarta libertad de expresión en ataque del monero

Precisó que el código penal capitalino no castiga solamente a quien fabricó la imagen, sino a quien la difunde “sea verdadera o sea falsa”.

En este sentido, aclaró que el 20 por ciento de la imagen que se hizo pública es real, al ser una imagen que hizo púbica “hace mucho tiempo en Instagram cuando ni siquiera me dedicaba a hacer política” y según la legisladora, el otro 80 por ciento de la imagen es la que se realizó a través de Photoshop o inteligencia artificial.

“Independientemente de que Antonio Garci Nieto la haya fabricado o no, él se dedicó a divulgarla; de hecho, la eliminó hace 24 horas, todavía pueden consultarla. (...) Pero no ha eliminado otra serie de posicionamientos que él hiciera y otro mensaje que me envió por privado que ya le entregué a la Fiscalía de la CDMX”

Andrea Chávez. Senadora de Morena