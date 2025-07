¿Por qué es posible en México ver escenas tan desagradables como las de la señora (lo digo por la afición mexicana de las apariencias y los complejos) #LadyRacista de La Condesa? Fácil, porque se puede y se puede todo en este país, sin que haya alguna sanción, salvo las de algunos ciudadanos que se otorgan el derecho de la justicia en propia mano. }

Se puede todo, sí, y precisamente este caso da no pocas explicaciones, por ejemplo el que los policías, algunos, elijan engrosar las filas del crimen organizado, cansados de humillaciones de los ciudadanos que no solo no los respetan, sino que los sobajan en público, todo esto sin consecuencias y además cobrando salarios de miseria, o de menos, escojan un arreglo extra legal (“mordida”) antes de aplicar los reglamentos más simples (que esperar de los asuntos graves).

Antes que contener el fenómeno de la gentrificación de nuestras colonias tradicionales y la destrucción de parte de nuestra identidad cultural, estaría bien un avance en el respeto del Estado de derecho, pero no, en México basta con que las autoridades (de cualquier nivel) vean a una persona bajarse de un Mercedes Benz para que se les dispense un trato dispar; para que se bajen los pantalones y les coloquen una alfombra roja, así pisoteen a los millones de usuarios del Metro , por ejemplo.

No pasará nada con esa señora, muy posiblemente el marido a estas horas ya repartió billetes para que nada se vuelva a saber, sentando un precedente para que cualquiera le falte el respeto a las figuras de autoridad, sí, como los carteles criminales que tiene sometidas a poblaciones enteras y se ríen de sus policías, matándolos en ocasiones como si de moscas se tratara.

Pues bien, es triste que el país de el salvese quien pueda, la vida cotidiana se vuelva cada día más irrespirable, que todos nos juguemos la vida al salir a la calle, porque recordar que por menos, en los Estados Unidos las fuerzas del órden están autorizadas a abatir al ciudadano que ose ofender de esa manera a sus policías, no cómo aquí en México, que no pasa de 72 horas de un hashtag en redes sociales, con miles de activistas de sofá “impartiendo justicia”.

Lo mismo explica también el porque Morena llegó para quedarse en Palacio Nacional por décadas, ya que los integrantes de la hoy oposición, en su gran mayoría, llevan viviendo dentro de ellos una #LadyRacista, y eso las clases populares lo saben y lo tienen por irrebatible certidumbre.