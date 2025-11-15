En el primer periodo gubernamental, encabezado por una mujer en la historia de nuestro país, no podemos omitir una consideración especial para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la mujer mexicana en general.

Su llegada al poder nos inspiró y alentó, ante todo. Sin embargo, hoy, ante su primera gran crisis de gobernabilidad provocada por un aferramiento a una política de seguridad heredada de la administración anterior, cuyo titular la adoptó con irresponsabilidad y hasta con imprecisiones ortográficas (“¡Abrazos no, balazos!”) es menester darle nuestro respaldo.

Y darle también un nuevo (no sé si el último) voto de confianza, para que rectifique y reivindique, de una vez por todas, esa política absurda de inacción o de simulación, frente a las grandes mafias organizadas, que tienen materialmente secuestrado y postrado al país.

Para tal efecto es necesario que, desde el gobierno, se muestre una nueva actitud de apertura y diálogo franco con todos los sectores de la población… absolutamente con todos.

No importa que no sean sectores alineados ideológica o electoralmente con la 4T; de hecho, eso sería lo idóneo.

Debe haber un gran viraje hacia la negociación y el consenso con todos los sectores de la población mexicana, más allá de un simple Plan Michoacán, o un Plan Culiacán, o un Plan Guanajuato.

Debe mostrarse en los hechos, desde el poder formal constituido, la voluntad política suficiente para que ese Plan México de Seguridad Nacional resulte, que sea un acuerdo integral de gobernabilidad con plazos fatales, pero, además, con planeación para la alternancia y la coalición gubernativa.

En este país hemos tenido desde siempre muchos planes; demasiados. Somos un país gobernado desde los años cincuenta, por una ‘clase política plana’, más emparentada con los ‘terraplanistas’ y con los ‘econometristas’ de la CEPAL o de la corriente ‘monetarista’ -en ambos bandos se cuecen habas- muy buena para planear, pero que casi nunca aterriza, como los zopilotes.

Por tanto, siempre hemos asumido ese pésimo resultado, no obstante ser un país rico en recursos: en materia administrativa, somos un país ‘plano’, más que planificado.

Desde el supremo gobierno hemos escuchado salidas ociosas y hasta grandilocuentes en los últimos años: “Los miembros del crimen organizado y los narcotraficantes también son pueblo, también tienen que ser considerados”, “debemos atacar antes las causas y no las consecuencias del narcotráfico”, y hasta lo más reciente y oprobioso, porque vino de la propia jefa de las instituciones nacionales y primera mujer presidenta de México, conocedora y protectora moral de los derechos humanos en general y del humanismo mexicano, así como de la cultura cívica en términos generales:

“¡Ya estamos investigando de dónde proviene la iniciativa de hacer mega manifestaciones para que la ciudadanía se pronuncie en nuestra contra!”

Lo anterior, a propósito de la megamarcha organizada para el día de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, por las organizaciones filiales al movimiento denominado Generación Zeta, concurrente a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y en numerosas ciudades y poblaciones del país, como una muestra de descontento de la juventud mexicana y de la sociedad en general, ante los hechos deplorables, funestos, que ha generado la violencia del crimen organizado sin control y sin gobierno en algunas entidades de la República, particularmente del occidente del país como Michoacán, donde recientemente asesinaron cobardemente a dos líderes de la sociedad civil (uno de ellos el de los productores y exportadores de limón) quienes se dedicaron, en los últimos días de su existencia, a encabezar cívicamente las protestas contra las actuales políticas del gobierno contra la inseguridad, las cuales se ha negado sistemática y empecinadamente a revisar la autoridad e incluso a reconsiderar. No obstante el cúmulo de crímenes y tragedias que se han perpetrado hacia la sociedad civil y en muchos casos, ajena, como víctimas colaterales e inocentes de la dinámica delincuencial de esos lugares.

La presidenta Claudia Sheinbaum se expresa: ¡Como si el monopolio de la expresión del descontento popular lo tuviera el partido que hoy gobierna abrumadoramente y al cual pertenece ella misma!

¡Como si nadie más en el país, al margen del pensamiento “de izquierda radical”, como el de los miembros del actual régimen, tuviera permitido expresar su desavenencia y hasta su protesta por medidas y políticas erráticas y hasta ocurrentes, que se han implementado sin rubor alguno!

Y asume inmisericordemente, además, sus problemas y desencuentros personales, de manera abierta y franca frente a la opinión pública nacional, arrastrando al resto de la población mexicana a sus “pleitos personales y facciosos”, como si esta no tuviera más fronteras y preocupaciones, más allá de la sobrevivencia misma en estos duros momentos.

La mandataria mexicana responsabiliza a un personaje como Ricardo Salinas Pliego, el principal moroso fiscal del gobierno en estos días y dueño de una de las cinco fortunas más abultadas en México de hoy, quien ha sabido anteponer su valor cívico y su talento como líder, para llamar la atención de este gobierno mexicano y del resto de la población y el mundo, pues ha atinado en reprocharles tácitamente como pueblo. Sí podemos negarnos a pagar un impuesto que está destinado a un gasto ocioso y hasta poco transparente, como el que dedica desde hace siete años a nivel federal el partido en el poder (Morena), para garantizar su cuota de votantes mediante la dispersión de dinero en efectivo, entre el sector poblacional identificado como “seguidor” del partido en el poder.

¡Basta, ciudadana presidenta! No es posible seguir este desempeño tan errático al momento de transmitir la autoridad y el control social. Usted debe imponerse y tomar las riendas de las decisiones desde el Ejecutivo. De lo contrario, van a terminar de rebasarla por la derecha. Recuerde usted que uno de los principios de la física es: “Todos los espacios huecos del mundo tangible tienden a ocuparse, a llenarse. Ninguno permanecerá vacío para siempre… siempre”. La analogía opera para los espacios con vacíos de autoridad o decisión.

No es posible que nadie en su cuerpo de asesores le elabore una tarjeta sintética por lo menos y, le recuerde, algo que usted no debe ignorar seguramente, como figura empoderada del mundo. Como lideresa de una de las 15 principales economías del mundo: La teoría general de los sistemas sociales, del alemán Niklas Luhmann, uno de los pensadores más relevantes del siglo XX.

Entender a Luhmann, le dará a usted presidenta, la proporción exacta para proceder en medio de un sistema complejo como el que atravesamos en este momento en México.

Donde es necesario reconocer, que el todo social, está integrado de subsistemas temáticos como el subsistema económico, el jurídico, el político, el social y otros más; donde es evidente que esa gran complejidad social, es evidente que no la podemos erradicar de tajo; tan solo reducirla al mínimo y llevarla a niveles manejables.

La mejor muestra de esa complejidad es la del fenómeno de la violencia y la narcodelincuencia; fenómenos que, como ya se han estudiado y deducido hasta el cansancio, están vinculados de manera más directa al subsistema económico; el crecimiento de estos flagelos sociales, se debe de manera más directa y proporcional, al acopio de recursos económicos que han tenido los grupos delincuenciales en los últimos 30 años en México y, que han servido para cooptar autoridades y gobiernos enteros, para su apertrechamiento, expansión e incluso para la inversión en fórmulas de inteligencia y desarrollo como industria. “¡Follow the money!”, como bien dicen los que saben.

Pero no depende estrictamente y como erróneamente lo han dejado sentir desde el Gobierno mexicano y en voz de la propia presidenta Sheinbaum, del susbsistema jurídico ni del político o del social, en ninguna medida.

El error prevalece en muchas expresiones a lo largo del planeta, pero definitivamente no se vale que se reproduzca esa confusión en la dignataria de un país como el nuestro.

De entrada, todo mundo, cuando hay una tragedia social, producto de un delito, como un asesinato, individual o en masa. Cualquier individuo “de a pie” de inmediato recurre a “que se incrementen las penalidades por estas conductas”, “es que faltan policías en las calles, o los pocos que hay no sirven, están corrompidos, no hacen su trabajo, están amenazados o forman parte de la nómina del capo”, “es que no ponen la demanda en las agencias del MP, solo se quejan”, entre otras expresiones.

Indiscutiblemente, ese es un tramo del camino a la solución, el avanzar en la implicación del subsistema jurídico para su mejoría, con mejores leyes, con más inversión gubernamental, con una campaña simultánea de reivindicación del agente policial y todos los servidores del ámbito de la seguridad pública y la justicia en general. Asimismo, con campañas de moralización completas al interior de la sociedad, aunque a veces ni con todo el dinero público del mundo destinado a estas acciones, se puede competir con el gran cúmulo de recursos financieros que están detrás del narcotráfico y la delincuencia organizada trasnacional.

Ciertamente se requieren acciones en el plano social; muchas y muy reivindicadoras; en el plano político, en el moral, pero básicamente aquí, ya se concentra todo, en el plano financiero, económico pues.

Según la teoría de Niklas Luhmann, ciertamente, “todo tiene que ver con todo”, pues “todos los elementos se comunican entre sí al interior del todo social, dado que ningún subsistema prevalece sobre el otro”. Sin embargo, el investigador alemán propuso un imaginario nivel de irritabilidad en la membrana que protege a cada subsistema, para indicar que cuando las señales de intercomunicación entre uno y otro subsistema, son desproporcionadas entre sí (unas son más que otras), provocan reacciones de resistencia y hasta de irritación entre sí. Se alienta a que aparezca en esos casos una especie de función de “autopoiesis”, que es aquello que resana y reconstruye a cada o elemento o subsistema en su interior; hay cierto acoplamiento estructural en el interior de cada uno de ellos, pero definitivamente, al final, cada subsistema social trabaja con sus propios elementos y no se contamina con los de los demás.

En materia de violencia e inseguridad pública, la preponderancia que asume en los últimos tiempos el subsistema económico de la sociedad moderna. Es innegable.

La presidenta Sheinbaum, en las conferencias mañaneras, ha caído en la confusión, varias veces en los últimos meses: todo se lo quiere atribuir al aspecto jurídico. Desde ahí quiere transformar a México; desde ahí solamente, de entrada, estarían mal, ella y su speech team.

Si fue cuando vivía el finado alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ella sostenía que no caerían en las provocaciones, ni las exigencias de la derecha por conformar un régimen represor ni en Michoacán ni en ningún otro estado.

Si fue cuando había que definir al inicio de su sexenio, la política de seguridad, ella optó por mantener la política de su antecesor López Obrador; ella optó y se pronunció varias veces por la presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en las calles, los caminos y los poblados de nuestro país. (“Mano dura, pura y dura”).

Y lo último, Claudia Sheinbaum está buscando quién es el organizador o patrocinador de esta megamarcha, para tomar represalias políticas o hasta jurídicas, seguramente.

Para todo recurren a la salida más fácil: endurecer penas, buscar acciones de fuerza contundente con la ley por delante, cuando hay salidas.

El derecho al final está “solo para lo que sirve”; es un lenguaje abstracto para conocer e interpretar los hechos y los actos que implican responsabilidad con respecto a los demás y a su entorno natural y social.

Todas las soluciones las queremos encontrar trastocando el sistema jurídico (subsistema) y no es por ahí. Menos en los temas de la violencia y la inseguridad pública.

Ojalá que este sábado, durante la protesta cívica-juvenil en todo el país, las fuerzas del orden no se atrevan a tocar a ni un solo joven participante… y que los contingentes que marchen, observen el mismo cuidado…

Por el bien de la historia del México contemporáneo, que hoy se empieza a reescribir, estoy cierto.

Héctor Calderón Hallal: @pequenialdo, @CalderonHallal1