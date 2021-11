¿En quién estaría pensando Enrique Krauze?

“Diana Laura, en su dolorosa confusión, seguía creyendo que el poder redime: ‘Si no tuve un esposo presidente, tendré un hijo presidente.’ Esas fueron las últimas palabras que le escuché, meses después del asesinato de su marido” Enrique Krauze, ‘Crítica al poder presidencial’

El día de ayer, en punto de las 8 am, Gómez Leyva en Ciro por la mañana entrevistó a Enrique Krauze con motivo del road show que hace este último promocionando su más reciente publicación: ‘Crítica al poder presidencial. 1982-2021′. En el libro expone lo que en su opinión constituye el más importante vicio de nuestro sistema presidencial… Ya lo habrá adivinado usted, no es difícil pues el mismo título de la obra lo revela: el poder en exceso.

Irónico —y quizá por ello más ilustrativo—, al tiempo que el escritor discutía esto en radio, es decir, las propiedades autoritarias que han caracterizado a nuestros ejecutivos federales a lo largo de la historia, el actual primer mandatario lo criticaba por enésima ocasión desde el poder en su atril de la mañanera. Sí, ponía en entredicho la calidad moral y profesional del intelectual orgánico que ese mismo día había sido invitado en Grupo Fórmula…

No voy a discutir aquí mi opinión al respecto de la pregunta central que Ciro le planteó a Krauze (¿hay más o menos espacio hoy para la crítica/libertad de prensa que antes?) ni cual fue la respuesta del historiador. Me voy a referir, en cambio, al último mensaje que pronunció este con respecto a la no muy lejana contienda presidencial del 2024; uno que dijo como si se le escapara. “Ojalá venga una gran candidata ciudadana para el 24. No tengo nombres, pero va a surgir”, aseguró Enrique Krauze.

Me recordó a lo que dijo no hace mucho —pensando en ella misma, sin duda— quien se perfila como la próxima abanderada por Morena para esa contienda, Claudia Sheinbaum: “Nuestro país está listo, desde hace mucho tiempo, para tener una mujer al frente de la presidencia de la República”.

Tal vez Krauze en el espacio noticioso más escuchado de la radio en México quiso responderle a la jefa de Gobierno de la CDMX, tomándole la palabra y a la vez lanzándole un reto. No lo sé, no me consta, pero no es descabellado leerlo así. Después de todo, AMLO ya dio el banderazo de salida para la carera electoral; todos nos enteramos de la entrevista que le concedió Sheinbaum (vestida de blanco con su mirada puesta en Palacio Nacional —y el futuro— recargada en el vano de una ventana), al semanario del importante diario El País.

Mas lo que cierto es que en esta nación hay mujeres muy capaces, más capaces que los varones, para conducir la administración federal. Ellas, no ellos, han resultado ser mejores gobernantes locales; no se diga si pensamos en líderes de naciones en otras latitudes del orbe.

Ahora bien, así como es fácil pensar que Krauze le hablaba a Claudia y también contemplar nombres de mujeres insertas en la vida pública, la cosa se complica cuando uno busca figuras ciudadanas destacadas que, no estando en la esfera de la política, pudieran competirle a la hoy jefa de gobierno de la capital mexicana.

¿Será entonces que el intelectual pensaba en Sheinbaum como candidata independiente en caso de que ella no terminara siendo apoyada por Regeneración Nacional? ¿O quizá que a Krauze también le cuesta trabajo contemplar el nombre de una ciudadana quien pudiera crecer lo suficiente en la preferencia de la gente para hacerle frente a la ‘candidata del pueblo’?

En todo caso, el entrevistado evidentemente ve un futuro político en femenino. También el hecho de que Morena muy probablemente irá a la contienda con una mujer y que la oposición debe presentar a una empresaria, científica o artista, desligada de la gestión pública. Alguien de peso que pueda hacer mancuerna con otra mujer de fuerza como Xóchitl Gálvez o Lía Limón (estas últimas contendiendo por la CDMX).

Pensemos con seriedad, ¿quién podría crecer desde la esfera netamente ciudadana a niveles de contienda presidencial en un par de años? Aquí algunas propuestas:

María Asunción Aramburuzabala

Carmen Aristegui

Mónica Aspe Bernal

Alicia Bárcena Ibarra

Lydia Cacho

Elisa Carrillo Cabrera

Martha Debayle

Alondra de la Parra

Laura Diez Barroso

Denise Dresser Guerra

Clara Jusidman

Lourdes Mendoza

Adela Micha

María Elena Morera Mitre

Paola Rojas Hinojosa

Marinela Servitje Montull

Julia Tagüeña Parga

¿A quién agregaría, amable lector, a la anterior lista? ¿Qué gran mujer ciudadana consideraría usted? ¿En quién estaría pensando Enrique Krauze?

Verónica Malo el Twitter: @maloguzmanvero