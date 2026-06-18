El senador Enrique Inzunza no necesita presentación. Además de ser un legislador morenista que nada ha aportado a la nación desde su escaño en el Senado, mucho menos ha servido a los intereses de Sinaloa, su estado natal.

Por el contrario, encarna la podredumbre de un sistema estatal marcado por el colapso del Estado de derecho, la penetración del crimen organizado, la corrupción rampante, el desmantelamiento de las autoridades legítimas, la violencia generalizada, la negligencia, la complicidad con el cártel de Sinaloa y una interminable lista de tragedias que no dejan de golpear a los sinaloenses.

En adición, como se ha difundido, ha sido formalmente encausado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisamente por connivencia y complicidad con el cártel de Sinaloa que opera impunemente en su entidad.

Para su fortuna, ha gozado de la protección de la presidenta Sheinbaum, que no solamente se ha negado a dar cumplimiento al contenido del Tratado de Extradición con Estados Unidos, sino que ha reiterado que “se necesitan pruebas”, a pesar del mar de evidencia pública que apunta inequívocamente a su involucramiento en los delitos que se le imputan. Ni siquiera ha solicitado licencia, por lo que continúa cobrando, a costas, desde luego, del erario público.

Y para colmo, en una bofetada a los mexicanos, ayer deleitó a sus seguidores de X con una suerte de reflexión poética en torno a su vida, en la que narra, con los ojos humedecidos -supongo- su trayectoria, desde su infancia en los altos de Sinaloa hasta su incursión en la política. No tiene desperdicio. Busca no solo estremecernos, sino a la vez, hacernos sentir orgullosos de su trabajo. Es una burla.

Su cutre sentimentalismo no ha sido más que una nueva ofensa contra la inteligencia y dignidad de la nación mexicana -y del estado de Sinaloa- por parte de un sujeto que, lejos de sujetar un móvil en las manos y dedicarse a los versos baratos, bien debería estar en Nueva York, pero no en un ferry alrededor de la Estatua de la Libertad, ni en Broadway, sino en el Distrito Sur.