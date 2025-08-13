En Excélsior, Jorge Fernández Menéndez ha reconocido avances importantes en el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum relacionado con la seguridad pública, pero asegura que ella no ha habido éxito en mejorar la percepción de la gente sobre el tema. Lo cito:

“dio a conocer los avances registrados en la seguridad y son de verdad importantes: los homicidios se han reducido 25.3%, el número diario de los mismos ha disminuido en 22 asesinatos cada día respecto a septiembre del año pasado… Pasaron de 86.9 homicidios diarios a 64.9 el mes pasado, una cifra que sigue siendo muy alta, pero mucho menor a la previa. Este promedio de julio es el más bajo desde 2015”. Hay avances, “pero llaman la atención dos cosas: que no exista una reducción similar en la percepción de inseguridad de la gente y que no se termine de construir una narrativa de la estrategia que vaya en consonancia con esos avances”.

Otro columnista, Raymundo Riva Palacio, de El Financiero, opina que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una rebelión. Pone nombre a los insurrectos: Mario Delgado, secretario de Educación; Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena; Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del partido de izquierda, y los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López. El motín Riva Palacio lo ve en que ninguno de los mencionados atendió el decálogo que la presidenta envió a quienes militan en Morena, en el que fundamentalmente exigía “austeridad y honestidad”. Los cuatro primeros Se vieron derrochadores en sus vacaciones, y el último ha sido acusado de vínculos con la delincuencia organizada.

Como todos los rebeldes siguen en sus cargos a pesar de sus excesos, ello significa, según el mencionado columnista, que Sheinbaum “va perdiendo la batalla, no por falta de recursos, sino porque es parte de su compromiso con López Obrador: cuidar a sus leales y evitar un daño, como lo cree, al movimiento de la cuatroté”.

Desde luego, no hay tal rebelión. Lo que se ha visto es abuso de gente de Morena. En el caso de los primeros cuatro, la presidenta los ha castigado al no solo abstenerse de defenderlos abiertamente, sino inclusive por haber logrado, con sus palabras en contra del lujo y la obtención, que crecieran muchísimo las críticas durísimas que han recibido los derrochadores Delgado, López Beltrán, Noroña y Monreal. A Adán Augusto quizá le ha ido peor ya que Claudia lo más que dijo es que no hay ninguna investigación en su contra, pero abrió la puerta para que se le investigue ya que “no vamos a cubrir a nadie”.

Los cinco, conserven sus cargos o no, ahora mismo son políticos acabados. No era necesario pulverizarlos. Actuar con saña es contrario a la política bien ejercida .

La batalla que claramente va ganando Claudia Sheinbaum, la que sí le importa, es la pacificar a México. Las estadísticas presentadas por Fernández Menéndez son contundentes. En lo que se equivoca es al decir que no se ha reducido la percepción de inseguridad. Por lo tanto, no se necesita lo que el columnista de Excélsior aconseja, quizá para que él mismo vuelva a ser escuchado en Palacio Nacional, “construir una narrativa de la estrategia que vaya en consonancia con esos avances”.

La narrativa existe. Casi a diario el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informa de éxitos policiacos. Y a la presidenta Claudia Sheinbaum no le han faltado ni mano dura para ejercer el mando ni valentía para, por ejemplo, enviar a Estados Unidos a peligrosos delincuentes, como ocurrió ayer con la Tuta y el Cuini y otros 26 criminales. La gente lo percibe y lo aprueba. Dejo para que las analicen Riva Palacio y Fernández Menéndez las gráficas de la reciente encuesta de Rodrigo Galván de las Heras, hijo de la querida María, mujer inteligente y carismática que estoy seguro apreciaban los dos citados columnistas de Excélsior y El Financiero.

Encuesta De las Heras sobre seguridad

