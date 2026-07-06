Este Mundial en el que México fue una de las tres sedes nos hizo vibrar, emocionarnos, ilusionarnos, pero también ponernos tristes. Es normal, las emociones son parte de la vida.

El deporte, al igual que nuestra realidad social, es un espejo de nuestra humanidad. Nos confronta con la fragilidad de la derrota, pero también con la belleza de volver a empezar.

A veces nos pesa demasiado el resultado final, olvidando que la verdadera magia ocurre en el camino. Lo mismo que en una campaña política, la verdadera magia está en recorrer las calles, escuchar y conocer a personas que nos abren las puertas de su casa.

Gracias Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Luis Romo, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo, por los goles. Gracias Gilberto Mora por emocionarnos tanto.

La Selección Mexicana nos ilusionó como nunca, recordándonos esa capacidad colectiva de creer, de gritar al unísono y de abrazar una misma esperanza. Jugaron en equipo y eso es lo mejor. Esos minutos de entrega en la cancha no se borran con el silbatazo final.

Fuera de los estadios, el verdadero campeonato se jugó en el corazón de nuestra gente. Pese a las adversidades de clima, de inundaciones, las y los mexicanos en general demostramos que somos grandes anfitriones.

Nuestra calidez y resiliencia brillaron más que cualquier trofeo. Gracias a los países que apoyaron a nuestra Selección, y disculpen por aquellos que no supieron estar a la altura y aprovecharon para delinquir, insultar y no comportarse.

La grandeza de una nación no se define por los errores de unos pocos, sino por la nobleza de la gran mayoría que sabe abrazar al visitante.

Al final, cuando las luces del Mundial se apagan y los estadios quedan en silencio, la vida sigue. Nos queda la lección de que hay que aprender a jugar en equipo como lo hizo nuestra selección a favor de nuestra nación y que la pasión de un pueblo merece ser respaldada con hechos cotidianos.

Para que la ilusión no sea un evento de cada cuatro años, juntas y juntos impulsemos permanentemente el deporte, más y mejores instalaciones deportivas, a las y los deportistas.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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