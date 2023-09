Son más de 50 organizaciones de la sociedad civil, concitadas por la Agrupación Política Nacional plural «Confío en México» y el «Foro Plural Jalisco», las que ayer anunciaron que se han congregado para conformar el movimiento “Todos Unidos Contra Morena” (TUCOM), que tiene como premisa evitar que ese partido político llegue a gobernar Jalisco . Lo anterior, no debe asumirse como un asunto menor, siendo que dicha entidad ubicada al occidente del país representa nada menos que el tercer padrón más numeroso en la República Mexicana y podría ser determinante en las elecciones concurrentes del próximo año, en que primigeniamente se elegirá a la primera presidenta de México.

Esta iniciativa se limita de momento al ámbito local, toda vez que la mayoría de las organizaciones integrantes del TUCOM, ya también se han sumado al grupo de reciente creación igualmente surgido en territorio tapatío denominado “Aliados de Xóchitl”. De manera que han dejado claro que mantendrán el compromiso en apoyo a la representante del Frente Amplio por México para la presidencia de la República, pero no así en lo local, toda vez que en Jalisco se apoyará para la gubernatura al candidato o candidata de cualquier partido político o de la sociedad civil que pueda ganarle a Morena.

En mi calidad de presidente de Confío en México, la agrupación impulsora del movimiento en comento, estoy en condiciones de sostener que en Jalisco no tenemos compromiso con ningún partido ni con el Frente Amplio ni con Movimiento Ciudadano ni con «Hagamos» ni con «Futuro» ni con nadie. Vamos a analizar, vamos a revisar, vamos a escuchar, vamos a caminar, y al final vamos a determinar qué candidata o candidato es capaz de ganarle a Morena y a ese vamos a apoyar.

Queremos evitar que gane Morena, queremos evitar que destruya todo y nuestra prioridad es defender y proteger a Jalisco. El próximo gobernador de Jalisco no debe ser de Morena.

El objetivo fundamental del TUCOM es conjuntar la mayor fuerza posible con la sociedad civil organizada y toda aquella asociación, partidos políticos y personas que se deseen incorporar para apoyar a la candidata o candidato del partido que sea o de la sociedad civil que pueda ganar la gubernatura y ya después nos decantaremos por lo relativo a los procesos en alcaldías y en el Congreso del Estado.

Lo primero que haremos para medir a quien estaremos apoyando, será echar mano de herramientas que nos ayuden para tomar la decisión; desde la interacción directa, platicar con los posibles candidatos en foros, invitarlos a comparecer, realizar encuestas, sondeos de opinión, diálogos, caminar la calle, tenemos muy clara la situación. Esto ya comenzó, vamos a distribuir volantes con las razones para que no gane Morena, vamos a incrementar la presencia de asociaciones civiles, no solo las que está en su origen hacer política, sino de todo tipo; sindicales, gremiales, culturales, académicas, asistenciales, profesionales, ambientales y no solamente de la metrópoli sino también en la costa, en el sur, en el norte, vamos a hacer una gran cruzada para sumar mucha gente contra Morena.

En conferencia de prensa este miércoles, donde se contó con la presencia de líderes de las agrupaciones participantes, presentamos un decálogo en el que se detallan temas por los que consideramos, en Jalisco no debe ganar el partido gobernante a nivel federal.

Decálogo de TUCOM

1- Por el criminal desamparo a niños con cáncer… No a Morena

2- Por las miles de víctimas a causa del desabasto de medicinas y falta de equipamiento en el sector salud… No a Morena

3- Por el abandono a madres trabajadoras con el cierre de guarderías y escuelas de tiempo completo… No a Morena

4- Porque prometió proteger “primero a los pobres”, y al pueblo el dinero no le alcanza ni para la canasta básica… No a Morena

5- Por la complicidad con los criminales y la política protectora de abrazos no balazos… No a Morena

6- Por la enorme corrupción en contubernio con sus parientes, cuates y compadres que se han enriquecido empobreciendo a los mexicanos… No a Morena

7- Por la impunidad en tráfico de órganos, trata de personas y explotación sexual infantil… No a Morena

8- Porque tolera y permite retenes criminales, cobro de piso, extorsiones, secuestros y ejecuciones a manos del crimen organizado… No a Morena

9- Porque quieren destruir al poder judicial , y está en peligro tu vida, tu libertad, tu patrimonio y todos tus derechos… No a Morena

10- Porque ha generado odio, división, violencia, y nos quitó la paz y la tranquilidad… No a Morena

Las asociaciones participantes hasta ahora son las siguientes:

1. Confío en México

2. Foro Plural Jalisco

3. Consejo Cívico Ciudadano

4. Frente Cívico Nacional

5. Misión Rescate México

6. XiudadanosMX

7. Conciencia Cívica Jalisciense AC.

8. Asociación Nacional Valentín Gómez Farías AC.

9. Por la Grandeza de Jalisco AC.

10. Jalisco Activo A.C.

11. Ciudadanos por un Desarrollo Sustentable AC.

12. Zapopan es de Todos AC.

13. Compromiso, Reinvención, Equidad y Autonomía (CREA) AC.

14. Supremo Consejo de México de Orden Masónica Mexicana, A.C.

15. Fundación Cultural Benito Juárez A.C.

16. Unión Nacional de Transporte Campesino Delegación Jalisco

17. Red de Mujeres por la Democracia

18. Jalisco Nos Une AC.

19. Sindicato de Trabajadores e Instaladores en Electricidad y Fontanería STIEF CTM.

20. México Solidario.

21. Social Integradora Capítulo Arandas AC.

22. Instituto de Desarrollo Social e Investigación Científica AC.

23. Rondalla Tapatía AC.

24. Promotora Internacional Defensora de Derechos Humanos AC.

25. 100 Juaristas por Jalisco AC.

26. Kleos Cultura Social AC.

27. Confianza en Jalisco AC.

28. Cinco Por Una Mejor Niñez, AC.

29. Promoción Social de la Salud AC.

30. Desarrollo Comunitario AC.

31. Colectivo de Activistas Sociales por la Democracia

32. Unidos por México

33. Unión Social de Economistas

34. Ahora es Cuando AC.

35. Nueva Alternativa Por México AC.

36. Proyección y Desarrollo de Jalisco AC.

37. Creciendo Contigo Mujer

38. Esplendor Ciudadano

39. Activistas por la Democracia

40. Tlaquepaque nos Une

41. Gardenias Tapatías, A.C.

42. Colectivo Metropolitano de Colonias y Ciudadanos, A.C.

43. Solicitantes de Vivienda de Jalisco, A.C.

44. Confederación de Militares, Profesionistas, y Empresarios Marcelino García Barragán. A.C.

45. Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM)

46. Proyecto Patriota

47. La Rebelión de la Clase Media

48. Alternativa Solidaria

49. Resistencia Civil Activa y Pacífica (RECAP)

50. Consejo Metropolitano de Colonias y Ciudadanos

51. Movimiento Ciudadano Estamos en Acción A.C.

52. Resistencia Civil México

Por ahora, en conjunto, el movimiento suma alrededor de 60 mil personas afiliadas, pero se irán incorporando muchas más y considero que tal vez en un mes se supere la cifra de 100 organismos agrupados que estaremos trabajando en una gran campaña para evitar a toda costa que Morena llegue a gobernar Jalisco.

