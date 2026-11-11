Nadie con una pizca de criterio se atrevería a negar que el presidente Donald Trump es un político con clarísimas tendencias autoritarias. Su desdén por la ley y el Estado de derecho le han caracterizado siempre; desde sus tiempos como magnate en Nueva York hasta su paso por la Casa Blanca. Se recuerdan sus burdas acciones dirigidas a revertir los resultados de las elecciones de 2020, sus audios para manipular electores en Georgia y sus embestidas contra jueces federales que han echado para abajo sus decretos. Sin embargo, en Estados Unidos existe un Estado de derecho y un sistema republicano donde los jueces y la ley imperan. Nadie está por encima de la ley. Así se ha demostrado en las resoluciones del Poder Judicial.

En días recientes el Partido Demócrata alcanzó victorias destacadas. Derivado de la existencia de elecciones democráticas y de autoridades libres de las injerencias del presidente o de los gobernadores, se han registrado cambios históricos en estados como California y Texas. Tras seis años de gobierno de Trump, la democracia estadounidense se mantiene firme, vigorosa y dispuesta a defenderse.

¿Por qué México es tan diferente? A diferencia de su vecino del norte, sus débiles instituciones republicanas han sucumbido ante el embate autoritario del obradorismo. Han hecho añicos a los organismos autónomos, han corrompido a las fuerzas armadas, han destruido la independencia de jueces y magistrados, y a la luz de los últimos acontecimientos, han desmantelado la legitimidad de un INE que fue durante décadas un baluarte de la democracia electoral mexicana. Hoy controlan todo, y se sienten listos para confirmarlo en las elecciones del año que viene, sea por las buenas, o con la “interpretación” que haga el Consejo General o el Tribunal Electoral de los resultados.

Tanto Trump como los obradoristas aspiran a un régimen autoritario. No creen ni remotamente en la democracia liberal. Sin embargo, la cultura del Estado de derecho y la fortaleza de las instituciones estadounidenses han resistido. En México, en cambio, el autoritarismo, sostenido mediante campañas mediáticas manipuladoras y una propaganda incesante, ha avanzado sin obstáculos en su ruta hacia el aniquilamiento de lo que se construyó en los albores del periodo de la transición democrática.