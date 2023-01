No es un secreto que la Jefa de Gobierno de la CDMX ha jugado el papel de “corcholata predilecta” de AMLO y, no por sus capacidades o atributos para gobernar, sino por ser dócil y sumisa ante sus ocurrencias y por imitarlo tanto en acciones como en discurso, como cuando no sabe responder a los problemas y no duda en usar la fuerza bruta.

El espionaje, la intimidación y la persecución en contra de los opositores es parte de la estrategia política de AMLO y la 4T, así como la mentira y la manipulación.

Sandra impresentable pero…

Aunque nadie defiende a Sandra Cuevas, el operativo que con lujo de fuerza se llevó a cabo en la dirección general de Desarrollo Social en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde encontraron propaganda en contra de Claudia Sheinbaum, representa un nuevo acto de autoritarismo de la jefa de Gobierno empeñada en sus aspiraciones presidenciales.

“Ya no se espía a nadie”

AMLO se ha jactado de que en su gobierno se eliminarían esas prácticas, el caso es que, en las administraciones pasadas ya había desaparecido, pero con la llegada de Morena y la 4T regresaron con fuerza.

En su discurso AMLO asegura que ya no existen instancias como el Cisen o la Dirección Federal de Seguridad, alguna vez a cargo de Manuel Bartlett, ni la represión que existía en sexenios pasados en contra de opositores o de quienes ejercen periodismo crítico y de denuncia, ni de líderes sociales y políticos. Sin embargo, una investigación realizada por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias, reveló que la SEDENA espía a periodistas y activistas, lo que se confirma con los documentos filtrados luego del hackeo de la organización Guacamaya y se materializa a través de las publicaciones que los martes hace Layda Sansores donde difunde grabaciones e imágenes que solo pueden ser producto del espionaje gubernamental en contra de sus opositores.

¿De dónde salió la información en contra de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc?

Juan José Serrano, el secretario de la Contraloría General de Ciudad de México, quien, por cierto, también tuvo un papel importante en la tragedia del Colegio Rébsamen, aseguró que fueron hallados 13 paquetes con material en contra de la jefa de Gobierno y que acudieron a las oficinas de la alcaldía después de recibir una “denuncia anónima” al Órgano Interno de Control (OIC). Una denuncia de estas características e implicaciones tiene mucho que ver con el espionaje.

Por otro lado, en diciembre de 2018, al tomar posesión de su cargo, Sheinbaum declaró que para cumplir con una “obligación moral” hacia la historia de la ciudad y su generación desaparecería el Cuerpo de Granaderos y con ello, después de 50 años, daría cumplimiento a la tercera demanda del pliego petitorio del Movimiento Estudiantil de 1968.

Pero Serrano acudió con más de 300 granaderos a amedrentar a la opositora alcaldesa de Cuauhtémoc.

El doble discurso de AMLO y Sheinbaum se cae a pedazos. Vemos cómo utilizan los aparatos del Estado para espiar a sus opositores y cómo utilizan granaderos para intimidar a los opositores.

No es Claudia

Su candidatura se cae a pedazos. Viene acumulando una serie de problemas desde el inicio de su gestión. El deterioro de la CDMX es evidente en temas de seguridad, procuración de justicia y servicios, los incidentes y accidentes en el Metro y en 2021, Morena sufrió la derrota más estrepitosa al perder más de la mitad de las alcaldías en su principal bastión electoral.

Independientemente de si es ilegal o no, el tema de Sandra Cuevas y los panfletos en contra de Claudia, resultan, por así decirlo, mucho más suaves que los comentarios con los que a diario AMLO despotrica en contra de sus opositores. Si Sandra Cuevas cometió un delito, esa misma Ley se le debería de aplicar a AMLO que, desde su privilegiada tribuna, hace exactamente lo mismo.

La figura de Claudia Sheinbaum se desgasta, pero cumple con los propósitos de AMLO que la utiliza como distractor, mientras voltea los reflectores de Marcelo , infla la gris figura de Adán Augusto y prepara un as bajo la manga.

Twitter: @diaz_manuel