Era cuestión de tiempo saber que tanto el PRI como el PAN —un matrimonio de años— pensarían seriamente en reencontrarse ahora que se avecinan las elecciones intermedias de 2027. Si observamos las cosas con detenimiento, desde que tenemos memoria esta coalición ha estado infravalorada porque, de alguna manera, también es alimentada por los medios conservadores, que son quienes alientan a que esta sociedad se sostenga en medio del torrente de irregularidades y del lastre de corrupción que uno y otro arrastran. El problema es, desde luego, que ambos partidos no pueden abrir frentes de lucha, puesto que representan el viejo sistema político. De hecho, en la actualidad, el PRIAN no ha sido un contrapeso para el oficialismo ni mucho menos un dolor de cabeza como oposición. Una de las tareas primordiales que ignoraron, luego de entregar la administración, fue reconstruir sus bases y desplegar una estrategia de acercamiento con la población. Por esa razón no podemos considerarlos una fuerza competitiva.

Ni el PAN ni el PRI han renovado sus estructuras. No ha existido una reestructuración de fondo. El único espíritu ideológico es, desde luego, la política tradicional que tanto daño provocó al país. El PAN, por ejemplo, no tiene un esquema de formación que podamos llamar democrático. La naturaleza del Revolucionario Institucional, apoyada en su momento por los sectores obrero y campesino, ha decaído y, por tanto, los fantasmas del pasado los persiguen. Incluso aquel PRI —omnipotente y todopoderoso— se esfumó al abandonar su compromiso social con las causas que aquejan a la gente. Una de ellas, plenamente documentada, fue el sometimiento de la ciudadanía a través de la fuerza pública. En la memoria histórica quedarán grabadas las atrocidades en contra de los movimientos estudiantiles y magisteriales. Hace poco, por ejemplo, las protestas pacíficas rindieron homenaje a cientos de jóvenes masacrados el dos de octubre de 1968.

Aunque Alito diga que el PRI sigue lúcido, ya nadie se traga ese cuento ni muerde el anzuelo. Lo mismo puede decirse de Acción Nacional, un partido huraño que, en su momento, tuvo la oportunidad de darle un giro a las políticas públicas. Al igual que el PRI, a pesar de haber ganado dos veces consecutivas, el panismo pasó sin pena ni gloria porque reinó la desigualdad, la inseguridad y, a nombre de la democracia, perpetuaron fraudes y fueron omisos ante la realidad. Ninguna de las virtudes que decían poseer fue suficiente para propiciar un cambio. Cuánta razón tuvo Andrés Manuel cuando los bautizó como el PRIAN. Ambos, promotores de leyes e iniciativas que marcaban una regresión con las reformas neoliberales, fueron cómplices del saqueo de los recursos naturales y bienes de la nación. Siempre fueron devotos de la privatización y del entreguismo a naciones extranjeras. Encarrerados en esa dinámica, afianzaron su matrimonio y se volvieron incondicionales. Asumiendo que son polos iguales y falsos iluminados de la democracia, han ido perdiendo credibilidad.

El PRIAN, moldeado y hablando el mismo idioma, enfrenta su peor crisis. Sé que jamás lo reconocerán, pero ambos han caído en un profundo agujero en el que, si medimos la profundidad, los números indican que el PRI está en agonía, mientras el panismo, infectado por la misma enfermedad, padece síntomas similares. De hecho, no están haciendo la chamba que juraron poner en práctica para sacudirse las derrotas de 2018 y 2024. El mayor tiempo de los dirigentes nacionales de estas fuerzas, efectivamente, se concentra en cómo culminará el reparto de posiciones para el ejercicio democrático que se avecina. No sé qué nombre le pondrán a la coalición ahora que los vuelven a atraer los mismos intereses. Lo peor de todo, más allá de las aspiraciones a las que quieren trepar, es que se dirigen con un aparato de propaganda golpista en contra de la Cuarta Transformación.

El problema de fondo entre el PRI y el PAN, junto con sus huestes, es que no embonan en la aceptación de la población. El priismo, por ejemplo, es un cascarón hueco y sin forma. Justo ahora, que se han depurado los padrones de afiliación, vimos que el Revolucionario Institucional no se sostiene como el resto de las fuerzas. Todos le pasan por encima y, por ende, es una estructura que rechina y que solo respira por las prerrogativas, pero que, alrededor de ella, es un remanente sin aliento. No hay de dónde sostenerse; no tienen estructuras territoriales ni trabajo de base. Todos los que alguna vez fueron referentes, de una u otra forma, Alito se encargó de correrlos o expulsarlos de las filas del PRI. Al quedar todo en sus manos —dueño y amo de las decisiones—, están marcados por un desgaste. Pero eso no es todo: los vestigios que ahora quedan los están malbaratando a través de negociaciones con el PAN.

Muchos dirán que la única solución para hacer frente a Morena es la suma de fuerzas políticas. La cuestión es que ha quedado comprobado, en dos ejercicios consecutivos, que esa mezcla variopinta no funciona. Juntos, por ejemplo, pierden protagonismo a pesar de fusionarse. Pese a ello, y sin importarles el pasado que los atormenta, ambos renovarán votos con la adhesión de las dos nomenclaturas. Tal vez sea, sin exagerar, la última elección que juegue el PRI. Algo semejante a lo que le ocurrió al PRD. Ellos, que se empeñaron en alinearse desde el Pacto por México, pagaron muy caro la traición a las causas del pueblo. Ojo con ello.

Notas finales

Hace unos días se llevó a cabo un evento en Chihuahua. Maru Campos apareció y, en ese desfile, se asomó Alito Moreno, presidente nacional del PRI. Con ello supimos que ambos presumirían la fotografía en las redes sociales como señal simbólica de una alianza que, desde hace tiempo, está más que cantada en el norte del país. De hecho, no conocimos más detalles del encuentro, pero, más allá de eso, al PRIAN no le alcanzará en Chihuahua ahora que Morena va viento en popa con una tendencia muy superior a la que promedia la derecha. Entendiéndolo así, está claro que Maru Campos no tendrá más remedio que preparar una transición ordenada para que otra fuerza tome el poder institucional el próximo año.