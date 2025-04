Según Donald Trump, la Universidad de Harvard “es un chiste”. Por tal motivo ha decidido castigarla quitándole recursos multimillonarios. No se puede estar de acuerdo con el presidente de Estados Unidos. De ninguna manera son bromas las investigaciones en medicina, física, química y aun economía desarrolladas en esa casa de estudios superiores e investigación científica y tecnológica, que no solo han sido galardonadas con numerosos premios Nobel, sino que han mejorado las condiciones de vida de millones de personas.

Si Harvard renunciara a su libertad académica podría evitar que Trump cumpliera sus amenazas de quitarle cuantiosos recursos que se necesitan para nuevas investigaciones. Es una excelente noticia que resista la más prestigiada universidad del mundo.

The New York Times narró que la inmunóloga Sarah Fortune tuvo que interrumpir sus trabajos sobre la tuberculosis, “una enfermedad infecciosa que mata a más de un millón de personas al año en todo el mundo”. Me duele particularmente porque en mi familia la hemos sufrido, causada por medicamentos biológicos anti-TNF usados para combatir enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias sistémicas.

Enseguida una lista de los Premios Nobel recibidos por gente de Harvard —al final el Premio que le falta a tal universidad—:

Premios Nobel de Medicina de Harvard:

Gary Ruvkun, 2024. Por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica postranscripcional. William Kaelin, 2019. Por sus descubrimientos de cómo las células detectan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno. Jack Szostak, 2009. Por el trabajo pionero en el descubrimiento de la telomerasa, una enzima que protege a los cromosomas de la degradación. Linda B. Buck, 2004. Por los descubrimientos de receptores olfativos y la organización del sistema olfativo. Joseph E. Murray, 1990. Por desarrollar nuevos procedimientos para trasplantes de órganos. E. Donnall Thomas, 1990. Por el desarrollo que Murray. Torsten Wiesel, 1981. Por su investigación sobre el procesamiento de la información en el sistema visual. David Hubel, 1981 por el mismo desarrollo que Wiesel. Baruj Benacerraf, 1980. Por descubrir que la capacidad de combatir enfermedades se transmite genéticamente, aunque el gen de la respuesta inmune varía de persona a persona. George Wald, 1967. Por su investigación sobre la bioquímica de la visión. Konrad E. Bloch, 1964. Por estudiar el patrón de reacciones involucradas en la biosíntesis de colesterol y ácidos grasos. James D. Watson, 1962. Por describir la estructura del ADN. Georg von Bekesy, 1961. Por demostrar los principios físicos involucrados en el mecanismo de la audición. Thomas H. Weller, 1954, Por aplicar métodos de cultivo de tejidos al estudio de enfermedades virales. John F. Enders, 1954. Por el mismo motivo que Weller. Frederick C. Robbins, 1954. Por el mismo motivo que Weller. Fritz A. Lipmann, 1953. Porque identificó la coenzima A y descubrió los principios básicos en la comprensión de las proteínas. William P. Murphy, 1934. Por su investigación sobre el tratamiento hepático de las anemias. George Minot, 1934, Por lo mismo que Murphy.

Premios Nobel de Física de Harvard:

Roy J. Glauber, 2005. Por su contribución a la teoría cuántica de la coherencia óptica. Ricardo Giacconi, 2002. Por sus contribuciones pioneras a la astrofísica, que han llevado al descubrimiento de fuentes cósmicas de rayos X. Norman Ramsey, 1989. Por su investigación sobre campos oscilatorios separados para hacer mediciones precisas de cómo varias partes de átomos y moléculas interactúan entre sí. Carlo Rubbia, 1984. Por su descubrimiento de nuevas partículas subatómicas y sus propiedades. Nicolaas Bloembergen, 1981. Por su descubrimiento de la espectroscopia láser, por la que los átomos se pueden estudiar con mayor precisión. Steven Weinberg, 1979. Por utilizar hipótesis matemáticas para explicar el electromagnetismo y las interacciones débiles. Sheldon L. Glashow, 1979. Por lo mismo que Weinberg. John H. Van Vleck, 1977. Por haber sido pionero en la aplicación de la mecánica cuántica al estudio del magnetismo. Julian S. Schwinger, 1965, Por su contribución al estudio de la electrodinámica cuántica. Edward M. Purcell, 1952. Por descubrir el método de resonancia nuclear que mide los campos magnéticos en los núcleos atómicos. Percy W. Bridgman, 1946. Por sus investigaciones sobre los cambios que ocurren cuando varios materiales se someten a una presión extremadamente alta.

Premios Nobel de Química de Harvard:

Martin Karplus, 2013. Por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos. Elias J. Corey, 1990. Por las reglas que permiten a los científicos hacer nuevas moléculas complejas a partir de productos químicos comunes. Dudley R. Herschbach, 1986. Por desarrollar técnicas que permiten a los científicos ver las colisiones que tienen lugar entre pares de moléculas y detectar los productos de tales colisiones. Walter Gilbert, 1980. Por desarrollar métodos para resolver la estructura del ADN. William N. Lipscomb, 1976. Por su investigación sobre la estructura de los boranos, que ha aumentado la comprensión de la unión química. Robert Burns Woodward, 1965. Por su síntesis de laboratorio de moléculas complejas. T.W. Richards, 1914. Por su investigación sobre la fijación de los pesos atómicos de los elementos químicos.

Premio Nobel de Literatura de Harvard:

Seamus Heaney, 1995. Por sus obras poéticas de belleza lírica y profundidad ética, que exaltan los milagros cotidianos y el pasado viviente.

Premios Nobel de la Paz de Harvard:

Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, 1985. Esta es una organización fundada en Boston en junio de 1980 por cuatro médicos de Harvard, Bernard Lown de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y Herbert Abrams, Eric Chivian y James Muller de la Escuela de Medicina de Harvard. Ralph J. Bunche, 1950. Por negociar un armisticio en el Medio Oriente. Henry J. Cadbury, 1947. Por haber presidido el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses (AFSC) de Filadelfia, organización creada para encabezar las actividades de socorro en Europa después de la Primera Guerra Mundial.

Premios Nobel de ciencias económicas de Harvard:

Claudia Goldin, 2023. Por haber avanzado la comprensión de los resultados del mercado laboral de las mujeres. Michael Kremer, 2019. Por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Oliver Hart, 2016. Por sus contribuciones a la teoría del contrato. Alvin Roth, 2012. Por la teoría de las asignaciones estables y la práctica del diseño del mercado. Eric S. Maskin, 2007. Por haber sentado las bases del diseño de la teoría de los ciclos en los mercados, la cual estudia el diseño de procedimientos de decisión social en situaciones en que los agentes económicos tienen información privada y la utilizan de forma estratégica. Thomas C. Schelling, 2005. Por haber mejorado nuestra comprensión del conflicto y la cooperación a través del análisis de la teoría de juegos. A. Michael Spence, 2001. Por el análisis de mercados con información asimétrica. Amartya Sen, 1998. Por su investigación sobre la economía del bienestar. Robert C. Merton, 1997. Por su método para determinar el valor de los derivados. Wassily W. Leontief, 1973. Por desarrollar el análisis de input-output utilizado en la previsión y planificación de la economía. Kenneth J. Arrow, 1972. Por su contribución a la teoría general del equilibrio económico y a la teoría del bienestar. Simon S. Kuznets, 1971. Por haber estandarizado el concepto del PNB como medida del crecimiento económico de una nación.

Otros galardones o reconocimientos recibidos por gente de Harvard (Fuente: Wikipedia ):

Entre los exalumnos, profesores e investigadores de la Universidad Harvard se cuentan 188 multimillonarios vivos, ocho presidentes de Estados Unidos, veinticuatro jefes de Estado y treinta y un jefes de gobierno, así como fundadores de empresas destacadas, laureados con la Medalla Fields (considerada el Nobel de las Matemáticas), miembros del Congreso de Estados Unidos, becarios MacArthur, becarios Rhodes, becarios Marshall, ganadores del Premio Turing, del Premio Pulitzer y becarios Fulbright. Además, estudiantes y exalumnos de Harvard han obtenido colectivamente diez premios Óscar y ciento diez medallas olímpicas, incluidas cuarenta y seis de oro.

El premio Nobel que le falta recibir a Harvard y que ya debe dársele:

El Nobel de la Paz a la propia Universidad de Harvard por resistir las duras presiones de un presidente con gran poder.