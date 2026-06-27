“A house divided against itself cannot stand”. Pronunciada en 1858 en el contexto de la crisis de la esclavitud y la inminente Guerra Civil estadounidense, la advertencia de Abraham Lincoln trascendió su época para convertirse en una ley de hierro de la ciencia política moderna: las mayores amenazas para la supervivencia de una nación rara vez provienen de ejércitos extranjeros o de crisis financieras exógenas; surgen de las divisiones de su propia sociedad.

Hoy vivimos en una era de sociedades profundamente fracturadas. La confrontación política ha alcanzado niveles que parecían impensables hace apenas unas décadas. Las plataformas digitales y las redes sociales amplifican los desacuerdos, los algoritmos premian la indignación por encima del consenso, y la geopolítica contemporánea aprovecha estas grietas domésticas a través de sofisticadas campañas de desinformación.

La irrupción de la inteligencia artificial acelera la producción de información altamente persuasiva pero no necesariamente verídica, lo que dificulta la existencia de un piso mínimo de hechos compartidos.

Toda democracia necesita el debate, la competencia y la discrepancia; sin pluralismo, la libertad se extingue. La paradoja fundamental de la democracia es que necesita el conflicto para mantenerse viva, pero demasiado conflicto termina por destruirla.

La pregunta decisiva es: ¿qué ocurre cuando las diferencias políticas dejan de administrarse institucionalmente y se transforman en identidades irreconciliables?

La paradoja democrática y la polarización perniciosa

Para responder a esta interrogante, la ciencia política contemporánea ha desarrollado un concepto fundamental que aleja la discusión del simple debate moral: la polarización perniciosa (pernicious polarization). Académicos de la talla de Jennifer McCoy, Thomas Carothers y Murat Somer la definen como el proceso mediante el cual la política deja de organizarse alrededor de diferencias programáticas o de opinión y comienza a estructurarse bajo una lógica binaria y existencial de “nosotros contra ellos”.

En una democracia saludable, existe el pluralismo: los partidos compiten intensamente por políticas públicas, pero se reconocen mutuamente como rivales legítimos que comparten un marco constitucional común. Cuando la polarización se vuelve perniciosa, la identidad política devora y absorbe todas las demás identidades sociales —religión, geografía, educación, raza y cultura— hasta convertirlas en bloques homogéneos e impermeables.

Bajo esta dinámica, el adversario deja de ser un competidor legítimo y pasa a ser visto como una amenaza existencial para el futuro de la patria. El compromiso y la negociación, que constituyen la esencia del quehacer democrático, dejan de ser virtudes cívicas y comienzan a interpretarse como actos de traición flagrante.

Como advierten Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en sus estudios sobre el deterioro democrático, las instituciones no colapsan de la noche a la mañana por golpes militares tradicionales; se desgastan lentamente cuando los actores políticos erosionan las normas no escritas de la tolerancia mutua y la contención. El tejido institucional se transforma entonces en un arsenal para la guerra partidista, paralizando la gobernanza.

El espejo regional: Una geografía de fracturas

América Latina atraviesa uno de los momentos políticos más complejos de las últimas décadas. Las recientes elecciones dejaron un mensaje común: sociedades profundamente divididas, campañas dominadas por la confrontación y resultados sumamente cerrados que reflejan países partidos prácticamente en dos mitades.

Más allá de quién haya ganado o perdido, las urnas revelan un fenómeno más preocupante: el debilitamiento de los consensos nacionales y el avance de una polarización que convierte al adversario político en enemigo.

Este diagnóstico regional no es un hecho aislado, sino la manifestación viva de una tendencia global que la historia ya ha cartografiado con consecuencias devastadoras. Al revisar los colapsos institucionales del siglo XX, la lección es unánime: la polarización perniciosa precede y pavimenta el camino hacia la pérdida de la libertad.

Alemania y el vacío de la República de Weimar

El caso de la República de Weimar a principios de la década de 1930 es el ejemplo más dramático de este proceso. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania arrastraba una devaluación económica profunda, hiperinflación y desempleo masivo. Sin embargo, la democracia alemana no pereció únicamente por la dureza de los indicadores económicos, sino porque el centro político se desintegró por completo. Las fuerzas moderadas perdieron terreno de forma sistemática frente a los extremos ideológicos de izquierda y derecha, quienes se negaban rotundamente a conceder legitimidad al contrario o a pactar coaliciones funcionales. El parlamento se paralizó y el juicio institucional fue suplantado por el odio identitario. Adolf Hitler no derrocó una democracia fuerte; simplemente ocupó el vacío dejado por un sistema que había perdido la capacidad de dialogar y decidir.

España: la antesala de la intolerancia

En la España de los años treinta se repitió el mismo patrón con consecuencias trágicas. Las divisiones políticas dejaron de ser debates sobre presupuestos o reformas agrarias para convertirse en trincheras de identidades irreconciliables fundadas en la clase social, la religión y la visión del Estado. Cada bando reforzó sus prejuicios hasta que las instituciones democráticas fueron incapaces de mediar el conflicto de forma pacífica. La polarización destruyó el espacio de compromiso mucho antes de que el primer disparo de la Guerra Civil destruyera formalmente al Estado republicano.

Chile: el quiebre de los consensos básicos

La experiencia chilena de 1973 ofrece otra lección fundamental sobre los límites de la confrontación. Durante el gobierno de Salvador Allende, la polarización ideológica se agudizó a tal extremo que las coaliciones políticas comenzaron a ver la derrota electoral no como un resultado natural de la alternancia, sino como un desenlace inaceptable que justificaba romper las reglas del juego. Cuando la desconfianza mutua anuló la cooperación institucional, el terreno quedó listo para el quiebre democrático y la instauración de una dictadura prolongada. Las normas democráticas murieron en las mentes de los actores políticos antes de que los tanques avanzaran sobre el palacio presidencial.

Venezuela: el desmantelamiento institucional

En el plano contemporáneo, Venezuela representa el espejo más nítido de cómo la polarización destruye la viabilidad de un Estado. A partir del ascenso de Hugo Chávez, la arena política se reconfiguró bajo una narrativa estrictamente moral: el oficialismo encarnaba al pueblo y la oposición representaba la traición a la patria. Las instituciones técnicas y de control perdieron su independencia para subordinarse a la lógica del combate político cotidiano. Esta degradación institucional imposibilitó corregir los errores flagrantes de política económica, precipitando uno de los colapsos más severos de la historia moderna en tiempos de paz.

El precio económico: un impuesto invisible sobre la prosperidad

Existe una dimensión de este fenómeno que la discusión pública suele ignorar: las profundas consecuencias económicas de la división social. La polarización no es sólo un problema de higiene democrática o retórica parlamentaria; es, fundamentalmente, un obstáculo directo para la prosperidad.

Cuando una sociedad se sumerge en la polarización perniciosa, su economía comienza a pagar un impuesto invisible que erosiona la competitividad a largo plazo. Este costo se manifiesta a través de variables muy concretas:

Inestabilidad en las políticas públicas : Las empresas posponen o cancelan inversiones productivas de largo aliento cuando perciben que cada cambio de gobierno implicará una reversión total de las reglas del juego , las concesiones o los marcos regulatorios .

Las empresas posponen o cancelan inversiones productivas de largo aliento cuando perciben que cada cambio de gobierno implicará una reversión total de las , las concesiones o los . Incertidumbre institucional : Los tribunales de justicia , las agencias reguladoras y los bancos centrales pierden su pilar de credibilidad técnica cuando la ciudadanía y los inversionistas los perciben como meros brazos ejecutores del partido en el poder.

Los tribunales de , las agencias reguladoras y los bancos centrales pierden su pilar de credibilidad técnica cuando la ciudadanía y los los perciben como meros brazos ejecutores del partido en el poder. Destrucción de la confianza social : Francis Fukuyama ha demostrado que las naciones más prósperas no son aquellas que cuentan únicamente con recursos naturales o capital financiero , sino las que poseen elevados niveles de confianza social ( social trust ). La confianza actúa como el lubricante que reduce los costos de transacción y facilita la cooperación compleja entre el sector privado y el sector público. Cuando la polarización destruye esa confianza, la cooperación se detiene.

ha demostrado que las naciones más prósperas no son aquellas que cuentan únicamente con recursos naturales o , sino las que poseen elevados niveles de confianza social ( ). La confianza actúa como el lubricante que reduce los y facilita la cooperación compleja entre el sector privado y el sector público. Cuando la polarización destruye esa confianza, la cooperación se detiene. Fuga de capital humano e innovación : La innovación requiere entornos de apertura, colaboración y pensamiento crítico, no de trinchera ideológica. Los profesionales más talentosos y los capitales más móviles tienden a emigrar de entornos caracterizados por la hostilidad política permanente, debilitando la competitividad del país en la economía del conocimiento.

El espejo de México: administrar el desacuerdo

México se encuentra en una encrucijada histórica. La pregunta elegante y decisiva es si nuestras instituciones políticas, electorales y judiciales seguirán siendo capaces de procesar democráticamente el desacuerdo para convertirlo en mejores decisiones públicas, o si permitiremos que las diferencias legítimas se transformen en enemistades civiles permanentes e irreconciliables.

El desarrollo económico y la competitividad de México en el siglo XXI —especialmente en el complejo escenario de la relocalización de cadenas de suministro, las disputas comerciales internacionales y los retos de la seguridad pública— dependen tanto de la solidez de nuestras variables macroeconómicas como de la calidad de nuestras conversaciones públicas.

Necesitamos más debate, no menos; requerimos un pluralismo robusto, no uniformidad ideológica. Pero ese debate debe darse bajo la premisa elemental de que el adversario político no es un enemigo interno que debe ser aniquilado o despojado de legitimidad, sino un compatriota con quien se compartirá inevitablemente el futuro del país.

El valor de la cohesión nacional

Las naciones más exitosas del planeta no son aquellas que carecen de tensiones o diferencias ideológicas; son aquellas cuyas instituciones y cultura política son capaces de canalizar esas diferencias hacia la construcción de bienes públicos y estabilidad de largo plazo.

La cohesión nacional y la capacidad de llegar a acuerdos fundamentales no son adornos morales de la política; son verdaderos activos estratégicos que condicionan la capacidad de un Estado para enfrentar desafíos.

Ninguna nación se destruye porque sus ciudadanos piensen distinto. Se destruye cuando dejan de reconocerse mutuamente como parte de un mismo destino compartido. La prosperidad real comienza el día en que una sociedad decide de forma madura que la convivencia democrática y el respeto a las reglas del juego valen mucho más que la victoria absoluta y transitoria de una sola facción.