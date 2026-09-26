Hay una frase hecha que solemos escuchar cuando una adolescente se convierte en madre: “Salió adelante”. Se dice con una mezcla de admiración y alivio, como si el heroísmo individual borrara de un plumazo la fractura estructural de su vida. Pero detrás de esa resiliencia forzada, lo que casi nunca nos detenemos a mirar son los pedazos que se quedaron en el camino.

El embarazo en la adolescencia no es una decisión romántica ni un simple “tropiezo” en el trayecto, es, para la inmensa mayoría de las niñas y jóvenes, una interrupción abrupta de su derecho a ser.

Cuando una adolescente gesta y da a luz, su cuerpo —todavía en pleno desarrollo— asume un esfuerzo físico y un riesgo de salud desproporcionados para los que no estaba listo. El desgaste más profundo suele ser invisible. En el plano psicológico, estas jóvenes son arrojadas a una adultez inmediata, un duelo silencioso por la infancia perdida mientras se les exige cuidar de otra vida cuando la suya apenas empieza a definirse. La ansiedad, el aislamiento y la culpa se convierten en compañeras cotidianas de quienes, por cronología, deberían estar preocupándose por exámenes escolares o risas entre amigas.

El impacto es un efecto dominó que arrasa con el futuro. La escuela, ese espacio de socialización y crecimiento, pasa a ser un lujo inalcanzable. Al abandonar las aulas, las oportunidades educativas se cierran y, con ellas, se sella un destino económico precario. Sin estudios ni redes de apoyo sólidas, el mercado laboral las confina a la informalidad y a la dependencia económica. No es una falta de ganas, es un sistema que castiga la maternidad temprana arrebatando la autonomía financiera y perpetuando círculos de pobreza que se heredan.

Lo más doloroso de esta realidad es que es profundamente evitable. No podemos seguir tratando el embarazo adolescente como un fenómeno meteorológico que simplemente “ocurre”. Detrás de una gran parte de estos embarazos hay una dolorosa verdad que nos incomoda mirar de frente: el abuso sexual, la coacción y la falta absoluta de herramientas para decidir sobre el propio cuerpo. Cuando negamos una educación sexual integral, científica y con perspectiva de género, estamos dejando a nuestras jóvenes desarmadas frente al abuso y la desinformación.

Prevenir no es un acto de censura, es un acto de justicia y cuidado. Necesitamos una educación sexual que enseñe sobre el placer, el respeto, el consentimiento y el autocuidado, pero que también capacite para identificar la violencia.

Evitar que una adolescente se convierta en madre a la fuerza no es solo reducir una cifra estadística, es garantizarle el derecho a estudiar, a crecer a su propio ritmo, a elegir su destino y a tener un proyecto de vida propio.

Juntas y juntos impulsemos una adolescencia con información, educación, oportunidades y derechos plenos.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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