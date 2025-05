En todo el fenómeno criminal trasnacional contemporáneo no hay otro factor de mayor fuerza que la infiltración en el Estado. No es nuevo, muchos lo hemos comentado como variable determinante, hemos ofrecido hechos, eventos de impacto, datos, estadísticas, valoraciones cualitativas, pero que dicha ponderación venga desde el máximo responsable de la inteligencia y la seguridad del Estado mexicano , considero, tiene una altísima relevancia.

Hay distintos indicios de que en algunos estados de la república sigue posicionado el crimen transnacional en las oficinas de gobierno, quizá no igual que antes, pero persistiendo, y que, en las oficinas de inteligencia y seguridad del gobierno de la Ciudad de México, hay infiltraciones de grupos delictivos. De allí a afirmarlo categóricamente hay mucha distancia, los únicos que podrían hacerlo son los titulares del propio gabinete de seguridad con la información de inteligencia de alto valor agregado que poseen, en su caso, porque el acceso a la disposición de información crítica sobre colaboradores del primer círculo de gobierno en la Ciudad de México es una hipótesis plausible sin la cual no pueden realizarse ciertos operativos de ejecución criminal. Veamos algunos elementos críticos al respecto.

Hay gobernadores que llegaron al cargo por el voto popular para las candidaturas presentadas por Morena y que están bajo sospecha de un tiempo a la fecha, podría ser el caso del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, a partir de los eventos de la supuesta reunión con Ismael ‘Mayo’ Zambada y con uno de los hijos del Chapo Guzmán, además del ex rector de la Universidad del Estado, de quienes se ha dicho reiteradamente, tuvieron participación en ella, la que el gobernador negó rotundamente, pero para lo cual, a mi parecer, no presentó evidencias contundentes en contrario. Creo que el tema quedó pendiente de una debida aclaración. Se apreció con claridad que allí la 4T durante la construcción del segundo piso, tendría un serio problema. AMLO estaba de salida, le dio su apoyo inicialmente. Claudia a lo largo de estos meses, mediante su equipo, observa e investiga, sin precipitarse.

Las primeras graves contradicciones desde la Fiscalía del Estado, en las cuales sabemos, lo relativo del precepto de “autonomía”, más lo evidenciado en el video en una gasolinera, que expresaba movimientos distintos a los señalados por la fiscal estatal sobre la muerte del ex rector de la UAS, ocasionó la renuncia de la fiscal, ante el desfase de su versión de los hechos con lo asentado por el titular de la FGR, Dr. Gertz Manero. Este episodio es conocido por la opinión pública.

Considero que, desde ese momento, tampoco el gobernador quedó bien parado en el contexto de hechos de alto impacto como la posterior detención del Mayo Zambada y el asesinato perpetrado, se dijo, en los momentos de aquella reunión. Seguramente en el gabinete de seguridad se tiene una versión más precisa y detallada del evento y la participación de los actores directos en el mismo.

El crimen transnacional entonces se infiltra y luego se cubren las relaciones existentes, cuando ya funcionan. Podría haber muchos ejemplos. Se infiltra usando tanto amenazas como importantes sobornos, y ofreciendo dinero por cada información trasladada desde el topo que logran reclutar.

Es mi criterio que la penetración en las diversas instituciones del Estado, regionales y federal, es el eje maestro de toda la trama criminal en multifacéticas expresiones, solo comprobables a través del aparato de inteligencia y seguridad del propio Estado. Las filtraciones apócrifas de los últimos días con nombres e imputaciones a diferentes personajes de la clase política del país, podrán o no probarse ulteriormente, quizá en algunos casos específicos, o no volverse a hablar de ello, pero hipotéticamente pueden estar vinculados a los esfuerzos que hacen los otrora líderes del Cártel del Pacífico (pensando en sus distintas facciones unificadas bajo esas siglas) para obtener algún acuerdo judicial que los aleje, o de la pena de muerte o de la cadena perpetua, de ser posible.

Pero también, de las tantas y tantas, miles de aprehensiones logradas de sicarios, jefes de plaza, responsables de finanzas, jefes de seguridad, de distintos cárteles en la ofensiva actual dentro del Plan de Seguridad de la presente administración. Es posible que todos los que se vean perdidos, opten por decir lo que puedan y que hayan escuchado por boca de sus subsiguientes jerarquías criminales. Todos ellos son hoy fuentes de información, verídica o no., desde los que están en Estados Unidos y los aprehendidos en México. Por supuesto que en EU se trata y se acuerda con criminales y desde hace muchos años, aunque trate de vetar en ello a otros países.

La guerra interna en México se ha recrudecido considerablemente, la intervención de EU por distintos medios y siempre dese posiciones de fuerza hace más complejo el desarrollo de dicha guerra. El recién llegado embajador de EU de origen en la inteligencia militar en calidad de experto en operaciones encubiertas, solicitó hablar personalmente del crimen en Tlalpan con el titular de la SSPC y responsable coordinador del gabinete de seguridad en México, con Omar García Harfuch, justamente, para hablar en el mismo idioma, de experto a experto, directo y claro. Y mi hipótesis al respecto, es la de oficinas y archivos de los recursos humanos del gobierno de la Ciudad de México, sustraídos y/o comprados por el crimen transnacional.

La información y ubicación de los ejecutados, como en el caso del comandante Milton coordinador de inteligencia en la SSC cerca de su domicilio en Coacalco, fue precisa, como lo fue del trayecto cotidiano de Ximena y José, puede haberlos seguido hasta construir su rutina diaria al detalle, también, pero si tienen uno o algunos topos en las oficinas es más rápida y certera la información.

Efectuaron el operativo más o menos alejado del centro de trabajo, para obligar a que el apoyo policial tardara. Calzada de Tlalpan es una avenida larga y permanentemente congestionada, pero desde hace varios años, más de una década, con abundante prostitución, cuando ésta ha dejado de ser un tema individual, y ha pasado a ser un negocio propio del crimen transnacional organizado, incluso con extranjeras que incorporan.

La alianza del CJNG y la Unión Tepito es muy poderosa en la Ciudad de México, y controla la actividad, es casi imposible pensar que una ejecución de este tipo en territorios de su incidencia se produzca por un grupo criminal rival, por ejemplo, la entrada del Tren de Aragua de origen venezolano en la ciudad y en la misma actividad delictiva controlada, generó disputas violentas aún con la aparente intención de los venezolanos de pactar una alianza.

La ejecución fue de profesionales: un ejecutor que es trasladado en moto y llega minutos antes, se acerca a dos metros de sus objetivos en el vehículo de Ximena que espera a la salida del Metro a José, y dispara contra ambos a quemarropa, no podía fallar, cubren la operación dos o tres integrantes más, y cuidan también la ruta de escape diseñada para que no sea obstruida, abandonan la moto, abandonan un segundo vehículo y abordan uno distinto que dificulte el rastreo y escapan. De nada sirve tratar de actuar con bajo perfil si no se les dan a conocer técnicas de observación y vigilancia dentro de tus propias rutinas.