“¿Cómo dice la raza? ‘O coopelas o cuello’. Así le dijeron al chino, por eso mejor ya no la hizo de pedo. Esa es la triste historia del chino chilango, Zhenli Ye Gon”. EL TRI

Ismael El Mayo Zambada tuvo ayer su primera audiencia ante la corte del distrito este de Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico. El capo recibió una mala noticia y otra peor.

La mala es que su segunda audiencia iniciará hasta enero; la peor es que a través del juez Brian Cogan (sí, el mismo que le endilgó casi 39 años de sentencia a Genaro García Luna), la fiscalía está solicitando la pena de muerte. Ya dijimos: el mensaje que quiere dar el sistema de justicia estadounidense (al menos el de Nueva York) es que no se andan con bromas cuando se trata del delito de narcotráfico.

Con lo cual El Mayo y sus abogados ya empezaron a sopesar si debe comenzar a hablar o no. (Como resultado colateral, en caso de que se decida abrir la boca, podría apostar por “vender” su historia para que algún productor la lleve a Netflix… Total, las narcoseries están de moda, ¿verdad Epigmenio?).

El capo tiene 76 años, en México nunca fue capturado o apresado, lleva más de 50 años a cuestas de delitos y acusaciones por las cuales Estados Unidos plantea como condena un “abrazo” tan, pero tan fuerte, que le llaman pena de muerte…

Ismael tendrá entonces el tiempo suficiente para meditar si quiere llevarse a la tumba todos los secretos (salir de la ecuación, pero por lo demás dejar las cosas inalteradas) o convertirse en testigo protegido, dar toda la información que le soliciten (traicionar a no pocos) y, entonces sí, salvar a su familia, salir del enrejado y, además, cobrar venganza. Se le ve muy enfermo, así que no dudo que opte ya mejor por cerrar el pico.

Pero hoy lo que quiero llamar a su atención es que hay jiribilla por cuanto al fiscal de NY (posiblemente por indicaciones del gobierno estadounidense federal y de la DEA en particular). Esto porque, al hacer al imputado sujeto a pena de muerte, significaría que los delitos por los que se le procese serán del orden federal. ¿Y eso que es? Pues bien, nada más y nada menos que, por primera vez, las células del crimen organizado/narco en México sean equiparables a actos de terrorismo. Y ya sabemos lo que eso quiere decir, ¿cierto? Que para EU ello equivale a desplegar toda la fuerza del Estado en combatirlos e ir tras de los delincuentes hasta el último rincón de la República Mexicana...

Y ahí ‘el cuatro’ que el sistema procesal norteamericano le está poniendo indirectamente a la 4t… ¡Si algo quiere evitar el gobierno de México es que a los narcos se les declare terroristas!

Pero, bueno, esa es la apuesta de parte de la fiscalía de Nueva York. ¿Será también la del juez que lo va a procesar? Hasta ahora todo indica que sí.

No habría que olvidarlo, como en muchos otros temas, con la sentencia de Genaro García Luna y la detención de Zambada, Estados Unidos nos lleva tres pasos de ventaja.

¿Se entiende la ironía ahora para el régimen claudista? A la 4t NO le conviene que El Mayo hable porque involucrará a autoridades de la propia 4t (no en balde están furiosos de que Estados Unidos lo haya aprendido), pero si el acusado no habla, le darán la pena capital y eso significará que en automático sea una sanción del orden federal y que sus actividades se hayan equiparado a terrorismo. Pierde el gobierno morenista también.

Estados Unidos ha demostrado la importancia de parar el trasiego de fentanilo. Los recientes ejemplos:

• Joaquín El Chapo Guzmán estará en prisión a perpetuidad.

• Genaro García Luna estará por 38 años.

• Ismael El Mayo Zambada inició ayer su juicio y ya piden la pena capital.

No son penas pequeñas; dan idea del daño que el gobierno estadounidense quiere parar y de que aplicará todo el peso de la ley a quienes estén involucrados en el tráfico de drogas hacia su país y otros ilícitos asociados. Es el preámbulo para declarar “narcoterroristas” a los cárteles mexicanos.

¿Hablar o no hablar?, he ahí la cuestión… que se planteará el cabecilla del narco en su celda en Nueva York. Lo sabe mejor que nadie, su silencio será apreciado por muchos, sus secretos por otros. Tal vez sea una de las razones por las cuales AMLO lo defendía tanto y no quería que Estados Unidos se lo llevara…

Giro de la Perinola

Parece broma, pero es verdad. Con Regeneración Nacional ya empieza a ser la norma... Resulta que la UIF apenas ayer anunció que solicitará la extradición de García Luna y de su esposa, Linda Cristina Pereyra. ¿Ya para qué? Y ¿por qué? Tuvieron carpetas, investigaciones y denuncias, ciertamente desde el 2018, y no hicieron nada. AMLO dejó a su gabinete bien adoctrinado, eso sí…; el show debe continuar.