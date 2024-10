En torno a la detención de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular sobre el supuesto viaje del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos el día del arresto del Mayo.

Durante su conferencia mañanera de hoy miércoles 16 de octubre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre Rubén Rocha Moya, quien recientemente exhibió la bitácora de vuelo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para comprobar que el 25 de julio, día de la detención del Mayo Zambada, él viajó a Los Ángeles, California, en un avión con matrícula XASKA, perteneciente a la empresa Servicios Ejecutivos Aéreos Viz, propiedad de Jesús Vizcarra.

Los cuestionamientos hacia Claudia Sheinbaum se dieron debido a que los periodistas Azucena Uresti, Luis Chaparro y Miguel Badillo han puesto en duda la narrativa de Rubén Rocha diciendo que es insuficiente la bitácora que presentó:

“Las dudas en torno a qué fue lo que sucedió ese día no han tenido una respuesta. El gobernador Rubén Rocha Moya ha insistido, sin mostrar pruebas contundentes, que el viajó ese día casualmente, el 25 de julio hacia Los Ángeles, California, y regresó al día siguiente. No ha mostrado un papel contundente, el pasaporte, la VISA, no ha mostrado un documento específico que demuestre lo que dice el gobernador” Azucena Uresti el 15 de octubre en Grupo Fórmula

Mayo Zambada: Claudia Sheinbaum pide no especular sobre Rubén Rocha Moya

Claudia Sheinbaum fue cuestionada por el caso del Mayo Zambada hoy martes 16 de octubre en su conferencia mañanera; esto debido a que el líder del Cártel de Sinaloa aseguró que se encontraría con el gobernador Rubén Rocha Moya el día de su detención, el 25 de julio.

En ese sentido, la presidenta dijo que el seguimiento de este caso le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), hecho por el que pidió no especular sobre el la presencia del gobernador en Estados Unidos el día de la detención del Mayo:

“Sobre el caso del gobernador, en todo caso es la Fiscalía General de la República (FGR) que trajo el caso del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ellos están haciendo la investigación. Yo creo que no hay que especular sino sencillamente si hay algo pues que se diga y si no pues también que se deje de especular sobre esto” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide explicación a Estados Unidos por detención del Mayo Zambada; “Sinaloa no tenía homicidios”, dice

Claudia Sheinbaum recordó que aún está pendiente un informe de Estados Unidos sobre la detención del Mayo Zambada, situación por la que recordó la ola de violencia que se desató el Culiacán tras el arresto del líder del Cártel de Sinaloa.

El 17 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó, en la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que, tras la detención del Mayo Zambada, en julio de 2024, el 9 de septiembre se desató una ola de violencia en Culiacán

Para ser precisos, actualmente se libra una lucha interna entre Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa controlada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, y La Mayiza, grupo liderado por uno de los hijos del Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco.

En ese marco, la presidenta pidió una explicación sobre la detención de Ismael Zambada García:

“Sinaloa no tenía homicidios, no estoy diciendo que no deba detenerse, en eso todos estamos de acuerdo, en que debe haber cero impunidad con quien delinque. Pero veamos qué pasa, Sinaloa prácticamente no tenía homicidios, que no es una detención que venga de instancias del gobierno estatal o del gobierno federal o de las Fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo, y se lo llevan a Estados Unidos, después sale que alguien salió liberado, no quiero dar los detalles” Claudia Sheinbaum

Además, enfatizó:

“¿Qué pasó? Y a partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa, lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es qué pasó, cómo se dio esta detención, por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México. Entonces eso sigue, que se de toda la información. ¿Quién está en esta investigación? La FGR. Pero no hay que especular, desde mi punto de vista, porque acusar a alguien sin pruebas no es bueno” Claudia Sheinbaum

Una reportera de Proceso insistió: En caso de que resulte responsable el gobernador, que se proceda...