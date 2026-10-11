Quiero aprovechar esta columna para dedicársela con todo mi amor a mi papi en su cumpleaños, el hombre que se convirtió en mi primer y más grande aliado en un mundo que muchas veces nos dice que no podemos por el hecho de ser mujeres.

En este Día Internacional de la Niña, el mundo recuerda las profundas brechas estructurales que limitan el desarrollo de la infancia femenina. Más allá de las alarmantes estadísticas globales que nos llaman a la acción urgente, este día cobra para mí un sentido profundamente emotivo y de gratitud.

Crecer en una sociedad donde el machismo sigue dictando el destino de tantas mujeres es un desafío constante. Pero mi historia fue diferente porque tuve a un padre que decidió romper con esos moldes. Gracias a ti, papi, la niña que fui aprendió a caminar con paso firme. Me educaste bajo la certeza inquebrantable de que yo tenía exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona, sin importar mi género. En lugar de imponerme límites por ser mujer, te dedicaste a ayudarme a derribar barreras y a construir activamente oportunidades para mí, empoderándome a través de la educación y, sobre todo, de un amor incondicional que me dio voz y seguridad.

Esa mirada justa y protectora dentro del hogar es la que transforma realidades fuera de él. Las niñas no son solo sujetos vulnerables en contextos adversos, son protagonistas esenciales con la capacidad de liderar y reimaginar el futuro. Cuando una niña cuenta con un entorno que la impulsa y la respeta, no solo cambia su trayectoria de vida individual, sino que se transforma dinámicamente el bienestar de toda la sociedad. El empoderamiento que mi papi sembró en mí es el vivo reflejo de lo que cada niña en el mundo merece recibir de su familia, de su comunidad y de sus gobiernos.

Garantizar los derechos de todas las niñas sin distinción alguna, no es un acto de caridad, sino un imperativo ético. Necesitamos que las autoridades globales traduzcan los discursos en acciones reales, erradicando el matrimonio infantil, protegiéndolas de cualquier tipo de violencia, garantizando el acceso a la educación y derribando los estereotipos que las alejan de sus metas.

Hoy celebro la vida de mi papá, con la firme convicción de que la mejor manera de honrar lo que hizo por mí y sigue haciendo en cada etapa de mi vida, es trabajar desde mi trinchera personal y política por un mundo donde el género nunca más sea un límite. Por todas las niñas de cada rincón del mundo, juntas y juntos impulsemos un futuro de igualdad, libertad y oportunidades que vaya más allá del lugar donde les tocó nacer.

¡Feliz cumpleaños, papi, ojalá todas las niñas tuvieran un papá como tú!

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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