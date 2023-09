El tiempo corre y las elecciones presidenciales de 2024 se avecinan cada vez más; las alianzas partidistas van tomando una ruta más clara conforme se acerca el 2 de junio del próximo año, pero todavía no todo está definido .

Lo que sí está claro: por un lado, los partidos PRI, PAN y PRD conformarán la alianza opositora que junto con organizaciones de la sociedad civil buscarán a toda costa la silla presidencial. Y por otro, el bloque oficialista de Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT querrá mantenerse en el poder.

Sin embargo, todavía queda en el aire la manzana de la discordia: Movimiento Ciudadano.

¿A quién beneficia que Movimiento Ciudadano vaya solo en la próxima elección presidencial?

Los liderazgos de la alianza PRI, PAN y PRD han externado hasta el cansancio su máximo interés de que Movimiento Ciudadano se una a ellos, pues de no hacerlo advierten que la oposición perderá sin remedio la elección del 2024 frente al ‘monstruo’ Morena.

Y es que el pasado 29 de agosto, el líder del llamado ‘Movimiento Naranja’, Dante Delgado, enlistó 10 razones por las que considera que Movimiento Ciudadano debe ir solo en las próximas presidenciales. Pese a lo dicho por el líder emecista, al interior de ese partido hay marcadas disidencias sobre la postura que debería afrontar esa fuerza política en la próxima elección.

A la fecha, MC no ha definido quién será su candidato presidencial, pero suenan muy fuerte los nombres del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y las senadoras Patricia Mercado e Indira Kempis.

Pero, ¿a quién favorece que Movimiento Ciudadano vaya solo? Según el propio partido naranja, el no ir en alianza con el PRI, PAN y PRD beneficia a la propia oposición, pues argumentan que la presencia de MC le quita más votos a Morena que al PRI, PAN y PRD.

El votante de MC es una persona joven, contestataria y mayormente urbana que está decepcionada con todos los partidos políticos tradicionales, pero que en el margen suele decantarse con mayor probabilidad por votar por Morena.

Otro argumento para no ir con el PRI, PAN y PRD es que al ir solo, en la boleta se introduce una tercera fuerza que hace que al partido puntero se le dificulte ganar una mayoría en el Congreso.

Movimiento Ciudadano debe definir qué papel quiere jugar en la elección

En el caso de que la decisión final de Movimiento Ciudadano sea ir solo en los comicios de 2024, al interior del partido deberán analizar si Samuel García ―o el candidato que elijan para la contienda presidencial― en realidad principalmente le quitará votos a Morena como aseguran o perjudicará más a la oposición. Deberán definir cuál será el papel que quieren jugar.

Incluso, si como todo indica en MC decidieran ir solos, el panorama no es sencillo: Primero deberán resolver el problema que conllevaría a que Samuel García pudiese ser su candidato, puesto que al no tener mayoría en el congreso local, no cuenta con los votos suficientes para dejar a su sucesor y así buscar la candidatura presidencial. Ya ni hablemos de la popularidad de Patricia Mercado o Indira Kempis para competir contra la corcholata de Morena y Xóchitl Gálvez.

En el hipotético y lejano caso de que las elecciones se tornaran muy cerradas, la diferencia entre ambas alianzas podría ser los votos que se fueron con los naranjas. Aunque en este momento, nadie vislumbra un panorama ni siquiera un poco cerrado... Morena y sus aliados son amplios favoritos.

Sí o sí, MC debe definirse.