Hay personas que trascienden del plano terrenal, puesto que, aunque la huesuda les alcance, su legado y relevancia, han derrotado a la muerte porque no se les olvidará. Uno de aquellos inmortales de la política mexicana es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que recientemente falleció. Hecho que convocó a miles de personas de izquierda, derecha y de todos lados a recordar su importancia en la transición al México moderno, algunas y algunos de manera sincera, y otros desde la hipocresía migajera de ganarse unos likes con la lamentable noticia.

Cuando estudié mi licenciatura en la UAM Azcapotzalco (a mediados de la década de los 2000s), le vi al ingeniero recorrer en un par de ocasiones los pasillos de mi amada universidad, sin escoltas, sin ostentosa faramalla ni fotógrafos, casi siempre acompañado de algún directivo de relevancia o de alguna “vaca sagrada” del profesorado, pero con la quietud de alguien que se sabe que no le debe nada a nadie, saludando sin mayor teatralidad ni protocolo a quien se paraba a saludarlo.

En una ocasión, he de confesar que le fui a saludar tímidamente y con miedo cuando él terminaba su participación en una actividad académica. Esperaba encontrarme con la arrogancia habitual con la que se comportan las y los políticos que conocía. Pero grande fue mi sorpresa al poder estrechar su mano e intercambiar un breve comentario con él con la mayor normalidad con la que se saluda a un camarada o familiar. Desde ahí entendí que las y los destacados personajes de la historia también deben ser enormes en humildad y sencillez.

Gracias a Cuauhtémoc Cárdenas, las izquierdas mexicanas pasaron de ser un apéndice del sistema partidista que solo veía pasar las elecciones para convertirse en una opción viable para obtener el poder. Fue el líder que las izquierdas mexicanas necesitaban para aglomerarse y superar sus diferencias ideológicas que solo les dividían y no les permitían ser competitivos. Muy probablemente en el lejano 1988 ganó el ingeniero la presidencia, el hubiera no existe, pero su derrota trajo con ella beneficios para el régimen político: como la creación del IFE (ahora INE), la apertura para elegir al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como el quiebre en el partido hegemónico y la lucha partidista contra el neoliberalismo.

Hasta siempre, Cuauhtémoc, tu lucha aún es vigente y debe honrarse, porque dejaste un camino que seguir. Supongo que muchos recordarán tus esfuerzos por la justicia social y la democracia. Tu legado sigue inspirando a nuevas generaciones a cuestionar el poder y a buscar un país más equitativo y justo, el “Tata Cárdenas” está orgulloso de ti, ya que continuaste con el camino de la revolución al igual que él; sin duda fuiste un actor político que daba mucho de qué hablar hasta los últimos días de tu existencia. Deseo de todo corazón que quien quiera continuar con tu legado esté a la altura de las circunstancias y los tiempos. ¡Nos leemos pronto!