¿Qué sería del periodismo sin el morbo?

El morbo es una emoción innata de la especulación, producto de las interrogantes. Es, sin duda, un elemento propio, para bien y para mal, de la vida periodística.

Al mediodía del jueves 15 de octubre, decenas de periodistas fuimos convocados para observar, con ojos de buenos morbosos, el informe que rindió el alcalde de la ciudad de Puebla, José Chedraui, ante alrededor de 200 invitados.

Ahí, la primera sorpresa que sació los rápidos y constantes latidos del morbo: los presentes quedaron pasmados al inicio del informe.

Arribó el alcalde de Puebla junto con el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, quien, contra todo pronóstico, se presentó para escuchar el informe y, de alguna manera, dar respuesta al mismo en un discurso posterior al emitido por el presidente municipal.

Y es que, en medio de las tensiones de las últimas semanas, agravadas indiscutiblemente por buenos periodistas morbosos, se ha venido gestando en el imaginario colectivo del círculo rojo la idea de que el proceso electoral de 2027, particularmente en la definición de la candidatura y la contienda por la ciudad de Puebla, será muy similar al de 2021.

Aquel año, el exgobernador Miguel Barbosa y la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco midieron abiertamente fuerzas (desproporcionadas), lo que resultó en la no reelección de la entonces presidenta municipal y la llegada, por la vía del voto, de Eduardo Rivera Pérez.

Para darnos una idea de la durísima pugna que enfrentó a Miguel Barbosa y Claudia Rivera Vivanco, podríamos recordar que, de los tres informes de gobierno en los que coincidieron como gobernador y alcaldesa, en 2019, 2020 y 2021, únicamente al primero acudió el exgobernador Barbosa.

En aquella ocasión, durante la sesión de Cabildo, tuvo una intervención en la que, más o menos, criticó la inclusión de panistas, morenovallistas y galicistas en el gobierno de la ciudad que encabezaba Claudia Rivera Vivanco.

Asimismo, advirtió desde ese momento sobre el deterioro de la seguridad en la capital, lo que sería el preludio de la disputa por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el caso de Lourdes Rosales Martínez.

En 2020, el gobernador Miguel Barbosa no asistió al informe de gobierno de Claudia Rivera Vivanco y justificó su ausencia de la siguiente manera:

“No fui considerado en el orden del día para dar un mensaje, y la invitación me llegó ayer (...) No voy a ir al informe, no voy a ir”.

Finalmente, en 2021, el mandatario estatal tampoco se presentaría al informe. Sin embargo, un día después, declararía de manera frontal sobre la gestión de Claudia Rivera Vivanco, quien ya no había sido ratificada electoralmente:

“Ya terminó la tragicomedia, afortunadamente para Puebla ya terminó (...) El informe rendido no cambia la realidad que viven los poblanos en la capital”.

Añadió que en la capital quedaban graves rezagos en materia de seguridad, descontrol del ambulantaje y deterioro de los servicios públicos.

En contraste, en el segundo informe de Pepe Chedraui, el segundo al que ha asistido el gobernador Alejandro Armenta y en el que ha participado como orador, el mandatario estatal volvió a afirmar que es imprescindible la coordinación entre los órdenes estatal y municipal, bajo los lineamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aquella presencia dejó a los buenos morbosos esperando el desaire.

El desaire no llegó.

Una muestra de que Morena, como partido, no es el mismo que en 2021 y de que la institucionalidad y la racionalidad política rigen por encima de cualquier conflicto entre grupos de poder o facciones.

El gobernador Armenta emitió un mensaje de reconocimiento al trabajo del alcalde, del Cabildo y de su gabinete, e instó a seguir trabajando juntos por la ciudad de Puebla.

Ambos anunciaron una obra inusitada en materia de pavimentación y en la ejecución del gasto público, bajo los valores de la Cuarta Transformación.

La señal dentro de la señal

Arturo Martínez Núñez es el secretario de Ciencia, Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Adicionalmente, funge como secretario técnico del Consejo Consultivo Nacional y ha sido vocero y encargado de prensa de diversos gobiernos estatales, así como legislador.

Arturo Martínez Núñez fue el representante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en el informe del alcalde Pepe Chedraui, en la ciudad de Puebla.

Es menester agregar que también forma parte del selecto grupo que integra la Comisión Nacional de Encuestas y ha sido, indirectamente, el encargado de dar seguimiento a la comunicación y numeralia del posicionamiento de Morena en nuestra entidad.

Una buena señal para el alcalde fue contar no solamente con la representación del CEN de Morena, sino también con la de los institutos políticos que integran la coalición de la 4T y con la presencia de otros dirigentes políticos, entre ellos, Arturo Núñez.

Y es que su presencia representa una interlocución no solamente con la cúpula morenista, sino también con quienes medirán el posicionamiento de los aspirantes rumbo al proceso electoral de 2027.