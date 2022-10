Mucha gente hace cosas para demostrar un punto que no beneficia o ayuda al grupo involucrado. Estos días con motivo de la celebración de la FIL, un grupo de mujeres buscaron entrar a una cantina que es exclusiva para hombres. Si, en Monterrey hay cantinas que son exclusivas para hombres, aunque solo conozco una, que es el Indio Azteca.

Yo he ido al Indio Azteca a tomarme una cerveza mientras como lo que traen como cortesía o pido algo de la gastronomía norestense que ahí sirven. La comida es rica, la cerveza es fría y la plática entre amigos es buena. Que yo recuerde no hay pantallas para ver los juegos de cualquier deporte, si hay música, es muy bajita, no hay mujeres y lo que puedes hacer en algún momento es ponerte a jugar domino pero no más que esto. Es un bar diseñado para que los hombres platiquen y solamente eso. No hay algo que impulse a que la gente se quede más, solo la comida y la bebida.

Sabiendo esto, ¿Cuál es el afán de este grupo de mujeres, entre las que están Ivabelle Arroyo y Laisha Wilkins? ¿Qué ganan entrando a un lugar donde las mujeres regias no quieren entrar y menos lo buscan? Esta cantina en especial es un ambiente sin mujeres y se tiene esa tradición pues un lugar donde no se quiere que los hombres se distraigan con la presencia femenina.

No se puede sacar la bandera del feminismo o la de la igualdad de género para este lugar. Lo que se ve en el video es un grupo de personas prepotentes que exigen la entrada a un lugar donde realmente no son bienvenidas. La “victoria” que creen que obtuvieron no es tan valida pues no son las primeras mujeres que entraron a esa cantina, hace 40 años ya habían entrado otras. Seguramente se dieron cuenta que no era un lugar preparado para recibir mujeres pues no hay instalaciones sanitarias, es decir baños, para mujeres. En el Indio Azteca no trabajan mujeres, no hay baño de mujeres, no hay nada que tenga que ver con las mujeres. ¿Esto es machista? Depende del cristal con el que se mire. Sería machista, si no las hubieran dejado entrar.

No destruyeron un icono de la desigualdad de género en Monterrey al entrar a ese local. De hecho, El Indio Azteca tiene un local más grande con la misma cocina y un ambiente similar en el municipio de San Pedro donde entran hombres y mujeres sin problema. He ido también y no lo veo repleto de mujeres pues es un lugar a donde tradicionalmente entran solo hombres.

Al final el grupo que entro al Indio Azteca se pasó al Zacatecas donde si están preparados para recibir mujeres y fin de la historia.

El indio Azteca, cantina Monterrey (Especial)

Hoy, los que van al Indio Azteca para tomarse una cerveza antes de regresar a casa después de trabajar quizá ni se enteren que entraron mujeres al Indio Azteca. lo que hicieron hace días no sienta un precedente. Hoy solo fue algo que a muchos otros les parecerá una hazaña pero que al final solo le podría importar por algunos minutos a los que creen que le ganaron al machismo extremo en un lugar donde solo van hombres y es atendido por hombres solo por tradición.

Si querían sentar un precedente, seguro hay mejores lugares para hacerlo. Lugares donde las mujeres si son estereotipadas, donde si son explotadas. Lugares donde se tendrían que enfrentar a otras mujeres. El Indio Azteca esta fácil, tan fácil que solo entraron a tomarse una cerveza y se fueron.

Espero que este grupo busque otras maneras más contundentes de ayudar a las mujeres porque acá fue solo un partido de 3ero B contra 6to A donde ellas eran las de sexto.

Así las cosas…