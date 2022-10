En el informe de gobierno del gobernador de Nuevo León, Samuel García, Dante Delgado aclaró que el novel gobernador no formará parte de la dinámica de elección de candidato para presidente de país en el 2024.

Con la expectativa que tenían muchos, incluyendo al mismo Samuel, creo que Delgado centró las esperanzas del partido naranja en otros pre-candidatos. Samuel García no termino su periodo de Senador y no terminaría su periodo de gobernador si resultará ganador en las votaciones. Imagino que la gente del MC evaluó a García y se dieron cuenta que no era momento de lanzarlo a la presidencia. Encuestas, evaluaciones, gustos y la misma jerarquía naranja han de haberle ayudado a Delgado a decir Samuel no va.

Lo contrario pasó cuando le preguntaron por Colosio. Sabemos que en la reunión de MC en Jalisco hubo personas que le empezaron a gritar, “presidente, presidente” a Luis Donaldo en el momento que fue presentado en la reunión. A Dante Delgado le preguntaron también sobre Colosio en el evento de García, y no dijo que si pero tampoco dijo que no. Con un “no estamos en tiempos políticos”, Delgado dejo a los ansiosos con la expectativa abierta.

Samuel quería pero ya le dijeron que no. Colosio, ya había dicho que no pero con ese comentario, lo volvieron a subir al carrito. Alfaro no se ha subido, no se ha bajado pero todo mundo sabe que está en la baraja del MC. También hay candidatos que podrían ser de los no considerados como “corcholatas” del Presidente que se sumarían al proyecto del MC buscando tener un lugar en las presidenciales donde todos sabemos que es muy complicado ganarlas.

Viendo el Tracking que publica SDPNoticias, elaborado por MetricsMX se incluyó a Ricardo Monreal como posible candidato del MC pues seguramente no lo será de Morena o de ningún otro partido. En el Tracking va parejo con Enrique Alfaro cosa que es positiva para Alfaro pues el gobernador de Jalisco no tiene la misma proyección que Monreal y le compite de tú a tú al ahora Morenista. Hace meses se incluía la opción de Luis Donaldo Colosio como posible candidato pero se descartó cuando el mismo se bajó de la posible candidatura. Ahora que Dante lo medio subió, ¿Será válido ver cómo le va en las encuestas? Colosio siempre fue arriba de los otros posibles candidatos del MC pero sería muy complicada una victoria porque la fuerza política que tiene el MC es muy pequeña a comparación de los partidos en el poder y de cierta manera comparándolos con los tradicionales PRI y PAN, más poder que el PRD, eso sí lo tiene.

Queda ver si convencen a los posibles pre-candidatos en los ejercicios de partido que comenzarían el próximo año. Las apuestas están complicadas pues las posibilidades de ganar para otro partido que no sea Morena es bastante complicada. ¿Quién sería el gallo para poder vencer a Morena en las elecciones? Si lo tienen, está bastante escondido. Si usted cree que es uno de los de la oposición que son bastante mediáticos, creo que no va por ahí. Basta recordar que una de las que pudiera ser candidata y que es la más mediática se ganó la candidatura siendo parte del partido que ahora aborrece y eso que dicen que él que ahora más crítica fue el que la convenció de su candidatura. Habrá que ver qué pasa.