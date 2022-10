Si usted está en un grupo de WhatsApp, ya sea con familia, amigos o personas a fin de un gusto, seguramente ya tiene en sus manos una copia del “Rey del Cash”. ¿A qué autor le gustaría que su libro se “repartiera” de manera gratuita el primer día que se lanzó? Yo creo que a ninguno. Ni el misal dominical se reparte de la manera en la que me llego esta copia.

¿Quién está detrás de esta estrategia para que todos tengan una copia de este libro? Alguien con la capacidad de tener granjas de Bots y los contactos suficientes para hacer que esta repartición llegue a todos.

¿Cómo me llego el mío? Me lo han enviado ya en dos grupos, en uno medio lo esperaba, en el otro no y curiosamente fue en el que me llego primero la copia del libro que se convirtió en folleto. Estoy metido en varios grupos de interés y en este solo hablamos de futbol y específicamente de mi equipo predilecto, los Rayados de Monterrey. En este grupo hay personas de todo tipo, algunos de la barra, algunos de los medios de comunicación deportiva, otros, como yo, Directores Técnicos de sillón y críticos de todo lo que haga el equipo. Si, por un grupo de futbol me llego esta copia, seguramente a usted ya le llego de alguna manera. La segunda copia me llego por un grupo donde si lo hubiera esperado pues son personas que estudiaron en la misma universidad que yo, y a muchos no les encanta la manera en la que AMLO ha llevado al país, en otras palabras, muchos son derechairos.

¿Leeré el libro? Mire, con tantas reseñas que he escuchado de este, no se me antoja tanto. Ayer estuve escuchando a varios analistas hablar sobre el escrito y entre todos estos solo he escuchado un común denominador, es una colección de chismes de una persona que no es escritora y que al parecer no tiene mucha presencia en los medios. De lo que he escuchado, dicen que la mayoría de las cosas que publica el libro no se pueden comprobar y que parece más un libro de la sección de rumores del espectáculo que una verdadera exposición de hechos.

Si al presidente López Obrador no le importa tanto el contenido del libro y le dedica tan poquito tiempo en su mañanera, seguramente no hay mucho de verdad en el Rey del Cash. El presidente se ha indignado con otro tipo de publicaciones pero a esta no le ha hecho mucho caso y si vemos la historia de su comportamiento en las mañaneras, cuando hay un tema que le parece que se tiene que aclarar, lo hace.

Lo que resulta interesante es la velocidad con la que llego este escrito a manos de todos. Mas rápido que el chismografo de la primaria, mucho más rápido que los memes o que noticias realmente importantes, El Rey del Cash ya estaba en manos de todos y rapidito. ¿Desconfiar de algo que cuesta y que llego gratis a manos de muchos? Esta de pensarse pues la mayoría de los escritores, además de querer mostrar sus ideas, quieren hacer algo de dinero con sus publicaciones. Con la distribución masiva y gratuita de este documento, me da la idea que solamente es algo con lo que buscan influenciar personas que no estaban seguras sobre lo que pensaban del presidente.

Sería un ejercicio interesante ver que tanto influyo la distribución “gratuita” de este libro en la opinión que tiene la gente sobre AMLO. Si hay un cambio fue una buena “inversión” por parte de las personas que quiere afectar la imagen del presidente. Si no hay cambio, habrá un millón de excusas para justificar el fracaso. Desde, “el mexicano promedio no lee” hasta “lo hubieran hecho en memes o en comic para que la gente lo leyera”.

Esperemos a ver la reacción de la gente, eso nos dará una buena idea sobre cómo funcionan estos “experimentos” sociales.