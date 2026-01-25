El diario estadounidense Star Tribune ha identificado al hombre baleado y asesinado el sábado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, residente de Minneapolis y ciudadano estadounidense.

Se trata del segundo ciudadano estadounidense y “blanco” que es ejecutado en Minneapolis bajo las órdenes de ese ejército privado a las órdenes de Donald Trump.

En estos momentos, miles de personas marchan y en algunos casos hasta ponen barricadas en protesta contra este acto autoritario y sin necesidad de exagerar, fascista.Para enardecer más a los manifestantes, Pretti fue ejecutado mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba siendo atacada por el ICE y además se desempeñaba cómo enfermero.

Antes de que comience la andanada de noticias falsas, el Jefe de Policía de dicha ciudad, Brian O’Hara, confirmó además que Pretti contaba con un permiso legal para portar un arma, aunque jamás la usó ni en defensa propia, de acuerdo a videos que circulan en redes sociales.

A estas alturas, tanto turistas como la propia FIFA deben considerar el suspender o cambiar la sede de la próxima Copa del Mundo, al no existir condiciones de seguridad ni para turistas, ni para los propios deportistas y directivos.