AMLO no entiende que no entiende. Ni en el Día de la Madre se asesora para no replicar el machismo que dio origen a la festividad no oficial del 10 de mayo en México.

Y es que no hace falta esperar a que la mañanera del 10 de mayo de 2022 termine para desmenuzar el grave error. En los cuatro “Día de las Madres” que han tenido lugar en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, AMLO hace lo mismo.

Para AMLO, como otros seres de su generación, la maternidad es igual a ser mujer. Así de grave.

Las mujeres, el tema que el presidente no entiende

Luego de la felicitación por el Día de las Madres 2022 en México, AMLO dijo que sólo daría la palabra a reporteras por ser el Día de las Madres. ¿Qué?

No fuera el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque ahí regaña a todas las mujeres que protestan. Las minimiza, las acusa de violentas y de manipulables.

El 10 de mayo se debe felicitar a aquellas que han decidido ser madres y ese debería ser el tema del día. El ejercicio del derecho a decidir.

Ese debería ser el enfoque desde Palacio Nacional: Ser madre por elección y decisión. Es un tema de salud pública y este sigue siendo un gran pendiente. De AMLO y de los que le anteceden.

En México, el derecho a decidir no está garantizado. El número de hijos todavía está sujeto a los que el creador mande. En 25 entidades del país se criminaliza el aborto. A quienes recurren a él y de quienes asesoran para la elección.

¿Dónde están las campañas anticonceptivas masivas? Grave sería que no existan en el gobierno de AMLO porque las mujeres en México sólo importamos porque “damos vida”.

No, señor presidente. Las mujeres no son más ni menos mujeres por ser o no madres.

Elegir dar la palabra a reporteras en el Día de las Madres sólo refuerza la idea de que aquellas que son mamás tienen más derechos que otras y otros.

Eso, señor presidente de todos los mexicanos, no es avanzar a la igualdad. Ese es el gravísimo error que usted replica en el Día de las Madres 2022.