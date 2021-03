Día Internacional de la Mujer: Exigen a AMLO dejar de descalificar al feminismo

Este Día Internacional de la Mujer la carta #SomosUnaVoz ha sido compartida en redes sociales por varias figuras públicas

México.- Más de 2 mil 500 mujeres figuras públicas firmaron una carta con el hashtag #SomosUnaVoz para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deje de tratar con desdén al movimiento feminista.

Este Día Internacional de la Mujer miles de mujeres explicaron a AMLO en la carta que el feminismo no es un partido político ni tiene lideresas, sino que es un movimiento colectivo.

“ El movimiento feminista no es un partido político, no tiene una cabeza o una líder, es una voz colectiva. Este 8M algunas de nosotras no podremos salir a las calles como el año pasado, pero estamos aquí para alzar la voz” #SomosUnaVoz

Las protestantes señalaron a AMLO por preferir continuar con el pacto patriarcal al defender al candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena y acusado de dos violaciones, Félix Salgado Macedonio, que implementar una estrategia de seguridad con perspectiva de género.

En la carta recordaron a AMLO que cada día se asesinan 11 mujeres, cada cuatro minutos una mujer es violada, la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años, mujeres de pueblos originarios violencia, muchas han sufrido agresiones por sus parejas, la brecha salarial sigue siendo muy alta y quienes más perdieron empleo en la pandemia son las mujeres.

“Estamos hartas de las diferentes violencias en nuestra contra, desde las bromas machistas hasta los feminicidios” #SomosUnaVoz

La actriz Marina de Tavira, las músicas Julieta Venegas y Alondra de la Parra, las periodistas Lydia Cacho y Gabriela Wakertin, entre miles más, son algunas de las firmantes.

Buenos días #8M Estamos hartas de las diferentes violencias en nuestra contra, desde las bromas machistas hasta los feminicidios. #somosunavoz pic.twitter.com/ACTZxFsdOL — Marina de Tavira (@MarDeTavira) — Marina de Tavira (@MarDeTavira) March 8, 2021

Protestas feministas comenzaron en mi gobierno: AMLO

Durante la conferencia de prensa de este 8 de marzo, dedicada al Día Internacional de la Mujer, AMLO dijo que, según él, antes de su sexenio no había protestas feministas.

El presidente llamó a las manifestantes de este día que no usen “martillos” ni provoquen “incendios” y aseguró que estas expresiones son ideas del “conservadurismo”.