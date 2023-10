“Siempre ha sido muy fácil criticar los errores de un torero desde las gradas”

De ser ciertas las acciones que los noticieros divulgan que realizó Andrés Roemer , sin lugar a dudas, son absolutamente reprobables.

Pero como yo no soy ni juez ni parte, como tampoco lo son los susodichos noticieros, no voy a opinar al respecto, pero si me interesa analizar el fenómeno mediático de difusión de lo supuestamente ocurrido en México al respecto.

Resulta muy controversial analizar, desde un punto de vista humano y de derechos humanos, valga la redundancia, que cuando critican a un ser humano en los noticieros, en las redes sociales, o en cualquier medio impreso o digital, lo hacen publicando fotografías de ésta persona muy desfavorables, por ejemplo, hablando del caso del presente ensayo, vi una fotografía de Andrés en un noticiero nacional relativamente importante donde aparece despeinado y muy desmejorado, no puedo precisar de donde obtuvieron dicha imagen, pero en la actualidad, con tanta facilidad que existe para tomar fotografías con cualquier tipo de teléfono móvil, y más de personas con prestigio, es muy fácil obtener dichas imágenes y almacenarlas en internet, además que la misma tecnología permite alterarlas a gusto personal.

Éste fenómeno ocurre de igual manera con políticos de alto nivel, basta analizar en las redes sociales las fotografías de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cuando aparece en comentarios favorables de su persona, y lo mismo en comentarios desfavorables, en las primeras aparece impecable y con su sonrisa singular de siempre, y en las segundas lo captan serio o cabizbajo, pudiendo verificar si se estudian, que son solo momentos intermedios de las tomas fotográficas, y en muchas ocasiones también se nota el retoque cibernético doloso hecho a las mismas.

Esta situación de presentar a las personas a modo para ser criticadas con base en su apariencia física, tan complicada para la raza humana, ya debería de ser cambiada en beneficio de nuestra propia evolución.

Butkus/ Sylvester Stallon (Especial)

Por último, recomiendo a los lectores del presente ensayo, para corroborar gráficamente lo descrito, que busquen en internet imágenes del actor estadounidense Sylvester Stallone , de su época brillante como Rocky, Rambo, Tango o cualquiera de los personajes que interpretó magistralmente para la pantalla grande, y que las comparen con imágenes de él mismo cuando fue acusado hace 5 años por abuso sexual.