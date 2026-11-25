Aquello que en algún momento se concretó —hablo específicamente de las coordinaciones— cambió por completo el tablero electoral en algunos enclaves que son potencialmente claves para consolidar un proyecto de nación. Nuevo León, por ejemplo, debe tener alguien acorde a la exigencia de un proceso reñido y competitivo que es, sin duda, el que se avecina el próximo año, en el que habrá de definirse la sucesión por la gubernatura. Debido a la importancia, lo vemos ahora, fue un desacierto haber nombrado a Clara Luz como coordinadora de la defensa del voto. Con mucha claridad, viendo mejor la perspectiva, lo que siempre ha requerido la coalición Seguimos Haciendo Historia es un perfil que llene todas las expectativas de quienes toman decisiones en las urnas. Más tarde supimos que la determinación que se tomó, de ninguna manera, significó algo.

No hay nada personal en contra de Clara Luz. Pero hay que preguntarnos: ¿por qué hay un descontento generalizado? La respuesta es sencilla: la coordinadora actual no representa los valores del proyecto de transformación. Eso es lo que ha ido exacerbando un poco los ánimos para pedir transparencia, pero sobre todo congruencia. Lo que quiero decir, antes de que se oficialicen las candidaturas el próximo año, es que todavía le resta camino por transitar y, por ende, el CEN de Morena debe valorar la posibilidad de cambiar a su representante, no solo porque su designación causó una herida profunda que se antoja difícil de cicatrizar, sino porque no ha encauzado la unidad ni mucho menos ha tenido la capacidad de unir todas las piezas de ajedrez.

Podemos decir, a estas alturas, que hay una rebelión interna que ha puesto en jaque al movimiento de transformación. El resto de los participantes, incluyendo Tatiana Clouthier, le hicieron ver a la dirigencia nacional el descontento por la designación de Clara Luz. Debería servir de ejemplo para valorar las circunstancias ahora que las encuestas no son del todo favorables para la izquierda. Eso, por mucho, significa que el grueso de la población no ha depositado su confianza en la coordinadora. La gente se está negando a participar en las asambleas de información porque se está repitiendo la misma historia que hace más de cinco años. Sin ir más lejos, ese clima compromete la capacidad de maniobra para operar la organización. El principal problema radica en que ninguno de los participantes le ha levantado la mano a la ganadora de la encuesta. Muchos apuntan, incluyendo a nosotros, que esa circunstancia se debe a las escasas posibilidades de construir un vehículo rentable que sea capaz de hacerle frente a Movimiento Ciudadano.

Asimilando esta realidad, viéndolo de forma más analítica, Morena tuvo que haber inclinado la balanza por Tatiana Clouthier. Ella, tan solo en este periodo, logró reunir a quienes participaron para alzar la voz. A la par de ello, con gran entusiasmo, está llevando a cabo reuniones multitudinarias con la población civil para medir el termómetro y, a su vez, recolectar el descontento de los ciudadanos que no estuvieron de acuerdo con las decisiones que se tomaron. De hecho, podemos decir que Clouthier es más calculadora y política. Su elocuencia y su gran sentido de identidad con la población han posibilitado que esta lucha legítima que emprendió se vea fuerte y vigorosa. Incluso, no hay que descartar que esa expresión, en algún momento, pueda convertirse en una candidatura oficial por la vía independiente.

Al competir por una vía distinta, pero izando la bandera de la Cuarta Transformación, Tatiana tendría muchas posibilidades de meterse de lleno al terreno de la competitividad en la carrera por la gubernatura. Sería algo inédito que, como pinta la cosa, puede dar una sorpresa que cambie el panorama electoral, mayormente ahora que Tatiana, a su alcance, cuenta con el apoyo de una sociedad nutrida de hombres y mujeres, al igual que jóvenes que la cobijan en dado caso que se decida a maniobrar su influencia. Eso, de antemano, la puede llevar a otras coordenadas que dibujen el camino por si da el salto definitivo y decide, con una columna vertebral sólida, ir en busca de la gubernatura.

Creo, porque en el movimiento como la 4T se vale disentir, que Morena se equivoca al poner a Clara Luz como coordinadora. La verdad, siendo francos, quien tiene el perfil para ganar la gubernatura siempre fue Tatiana Clouthier, una de las mujeres con mayor poder político en México. Su elocuencia y su liderazgo, aprovechándose al máximo, hubiesen sido la diferencia para doblegar a Movimiento Ciudadano en Nuevo León.