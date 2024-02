Desde que se planeaba lo que hoy es el Estadio de los Rayados de Monterrey, existe la intención de que se construya un estadio nuevo para los Tigres de la UANL y esto se ha quedado en promesas desde hace tiempo.

Este tema del nuevo estadio ha estado en la cabeza de la gente que maneja la comunicación del equipo por mucho tiempo., desde que Sinergia Deportiva tomo la administración del equipo y la gente de la UANL dejaron de administrarlo.

Recuerdo que desde que se tomo la administración del equipo se le iban a hacer mejoras al estadio, ampliar su capacidad, mejorar sus instalaciones, entre otras cosas. El gran problema del estadio de los Tigres es que no es de Sinergia Deportiva sino de la universidad y sería como arreglar una casa rentada, y aunque parece que la renta del equipo y del nombre sería por muchísimos años, no se sabe.

Hacer un nuevo estadio es complicado pues en México no tenemos las técnicas avanzadas que tienen en Estados Unidos de tumbar un estadio y construir otro en meses. Debe de haber algo mas de fondo por lo que no se construye ese estadio pues creo que el cemento para construirlo lo podrían conseguir a precio de familia y amigos.

Dejando a un lado lo de CEMEX, al parecer decir que se va a construir el nuevo estadio de los Tigres tiene mas que ver con temas políticos que con un tema deportivo o de comodidad de las personas. Siendo objetivos, ¿para que construir un nuevo estadio cuando el que tienes te lo prestan sin costo y esta siempre lleno con la venta de abonos?

Los nuevos estadios en la Liga MX tienen otros motivos. El de Chivas era porque no tenían el control del Estadio Jalisco y querían uno propio. El de Santos porque su viejo estadio era pequeño y realmente deplorable. El del Xolos, Mazatlán, Necaxa era porque no había estadios. El de Rayados fue porque no tenían un estadio propio y necesitaban uno con mayor capacidad, tanto que el viejo estadio Tecnológico ya fue demolido.

Los equipos grandes (según la tv chilanga) tienen estadios viejos, el Azteca que por dentro parece un laberinto de cultivo de maíz. Cruz Azul que nunca ha tenido un estadio propio ahora esta en el horrible Estadio Azul, azulgrana o de la Ciudad de los Deportes o como se llame ahora. Y del los Pumas, que es bonito, tiene mas de 50 años en pie.

A la gente de la Liga MX no le interesan los estadios nuevos y eso es normal.

¿Qué pasa con esa eterna promesa de un estadio nuevo para los Tigres? Pues es un distractor o un jala votos pues los aficionados felinos tienen la ilusión de tener un estadio nuevo como lo tienen ahora los vecinos rayados. Siendo político, claro que es algo que hace ilusión en la gente y como no se ha logrado en años, cada que se promete muchos creen que ahora si será la buena.

Es tanta la faramalla del nuevo estadio que hasta primeras piedras de una supuesta construcción se han puesto. No entiendo la necesidad de estar haciendo planes sobre un nuevo estadio cuando realmente no están pensando en eso. La gente de la universidad debería de darle una manita de gato o mas bien, una garrita de Tigre al viejo Estadio Universitario mientras son peras o son manzanas.

El gobernador de Nuevo León ya le echo la pelota a CEMEX. Habría que ver que comunica CEMEX sobre este tema.

Lo que si es que ya no se vale ilusionarse sobre este tema que ha estado en el aire desde hace muchos años. Mejor ilusionarse con los logros del equipo que esos si se han visto en los últimos años.