Durante mucho tiempo el deporte fue presentado como un territorio neutral, un espacio donde las diferencias políticas, ideológicas, religiosas o económicas quedaban suspendidas por unos instantes para dar paso a la competencia, al talento y al esfuerzo humano. La Carta Olímpica, el espíritu del olimpismo y los principios fundacionales de numerosas organizaciones deportivas insistieron durante décadas en que los estadios debían ser lugares de encuentro y no de confrontación política. La aspiración era noble. La realidad, sin embargo, siguió otro camino.

La historia demuestra que el deporte nunca ha permanecido completamente al margen de la política. Muy pronto los gobiernos comprendieron que pocas actividades poseen una capacidad semejante para proyectar prestigio, fortalecer identidades nacionales, construir influencia internacional y ejercer lo que hoy conocemos como poder blando. Un campeonato mundial, unos Juegos Olímpicos o una gran competición internacional pueden influir sobre la imagen de un país con una intensidad que difícilmente alcanzan los discursos diplomáticos o las campañas institucionales.

Los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 constituyeron uno de los primeros grandes ejemplos contemporáneos. El régimen nazi intentó utilizarlos como escaparate de la supuesta superioridad del Tercer Reich. La historia terminó regalando una de sus mayores ironías cuando Jesse Owens, atleta afroamericano, demolió con su talento aquella narrativa racista frente a los ojos del mundo. A partir de entonces el deporte dejó de ser únicamente una competencia entre atletas para convertirse también en un escenario donde los Estados buscaban reconocimiento, legitimidad y prestigio.

La Guerra Fría profundizó esa transformación. Cada medalla obtenida por Estados Unidos o por la Unión Soviética era presentada como una prueba de la superioridad de un modelo político sobre el otro. Moscú 1980 y Los Ángeles 1984 quedaron marcados por boicots recíprocos que trasladaron al ámbito deportivo una confrontación que en realidad pertenecía a la geopolítica. Décadas después, el aislamiento deportivo impuesto a Sudáfrica durante el apartheid confirmó que el deporte también podía convertirse en un instrumento de presión moral frente a regímenes que vulneraban gravemente los derechos humanos.

En el siglo XXI la competencia adquirió nuevas dimensiones. China convirtió los Juegos Olímpicos de Beijing en una demostración de su extraordinaria transformación económica y tecnológica. Rusia hizo de Sochi un símbolo de recuperación nacional. Qatar organizó una Copa Mundial destinada no sólo a celebrar el futbol, sino también a modificar la percepción internacional sobre un pequeño Estado convertido en actor estratégico del Golfo. Arabia Saudita emprendió una inversión sin precedentes para atraer campeonatos de futbol, Fórmula 1, boxeo, tenis y golf, convencida de que el deporte constituye hoy una de las herramientas más eficaces para proyectar influencia global.

Estados Unidos comprende igualmente esa realidad. La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad extraordinaria para mostrar capacidad organizativa, fortaleza económica y liderazgo internacional. Lo preocupante aparece cuando el protagonismo político comienza a invadir un espacio cuya esencia debería descansar exclusivamente en el mérito deportivo.

Durante el actual torneo se produjo un episodio que merece una reflexión institucional de gran calado. El presidente Donald Trump reconoció públicamente haber intervenido ante Gianni Infantino para solicitar la revisión de una sanción disciplinaria impuesta a un jugador de la selección estadounidense. Posteriormente, la suspensión fue dejada sin efectos y el futbolista quedó habilitado para disputar el siguiente encuentro. Es cierto que ello no modificó finalmente el destino deportivo de Estados Unidos, que terminó eliminado. También es cierto que no corresponde afirmar, sin pruebas concluyentes, que existió manipulación del torneo o subordinación de la FIFA a una instrucción política. Pero igualmente cierto resulta que la sola secuencia de los acontecimientos abrió una crisis de percepción que ninguna institución deportiva responsable debería minimizar.

En el deporte, como en la justicia, la independencia no sólo debe existir; también debe ser claramente percibida. Cuando el jefe de Estado del país anfitrión presume públicamente su intervención y posteriormente sobreviene una decisión excepcional favorable a su propia selección, la credibilidad inevitablemente se resiente. Las grandes organizaciones deportivas tienen el deber de explicar con absoluta transparencia los procedimientos, las competencias de sus órganos disciplinarios y las razones jurídicas que sustentan decisiones extraordinarias. La confianza constituye el patrimonio más importante del deporte y ninguna victoria institucional puede construirse sobre la duda.

Ese episodio se suma a una preocupación más amplia. Desde hace varios años diversos sectores del deporte internacional observan con inquietud la creciente cercanía entre grandes organizaciones deportivas, gobiernos nacionales, intereses económicos y poder financiero. No se trata únicamente de la organización de torneos o de ceremonias protocolares. El deporte mueve hoy cientos de miles de millones de dólares en derechos de transmisión, patrocinios, publicidad, turismo, infraestructura, apuestas y mercados digitales. Allí donde convergen semejantes recursos aparecen inevitablemente incentivos para que intereses ajenos a la competencia deportiva intenten influir sobre decisiones que deberían responder exclusivamente al mérito y al juego limpio.

Existe además un cuerpo incómodo que permanece desde hace años en el clóset del deporte mundial. Los escándalos de corrupción que alcanzaron a dirigentes de distintas organizaciones deportivas, las controversias alrededor de la asignación de sedes, la influencia creciente de grandes capitales soberanos, el fenómeno conocido como sportswashing, el peso económico de las casas de apuestas y la infiltración de organizaciones criminales dedicadas a manipular competiciones constituyen advertencias que ninguna institución seria puede ignorar. No sería justo afirmar que el deporte se encuentra capturado por esos intereses. Sí sería ingenuo suponer que semejantes riesgos no existen o que pueden resolverse únicamente mediante declaraciones de buena voluntad.

La esencia del deporte radica precisamente en ofrecer un espacio donde el resultado depende del talento, de la preparación, del esfuerzo y del respeto a las reglas. Cuando la política pretende apropiarse del triunfo deportivo, cuando el dinero busca comprar ventajas indebidas o cuando las mafias intentan alterar la competencia para obtener beneficios ilícitos, deja de corromperse únicamente un torneo. Se debilita una de las pocas actividades humanas donde millones de personas siguen creyendo que el mérito puede imponerse al poder.

Paradójicamente, el propio crecimiento del deporte explica esa tensión. Nunca antes una final de futbol había reunido audiencias planetarias tan numerosas. Nunca antes un atleta había tenido semejante capacidad para influir sobre millones de personas. Nunca antes un campeonato había generado tantos recursos económicos ni despertado tanto interés estratégico. Precisamente por eso el deporte se convirtió en un escenario codiciado por gobiernos, corporaciones, inversionistas y actores internacionales que comprenden perfectamente el enorme valor simbólico de levantar un trofeo, organizar una competencia o asociar la imagen de un país con un gran acontecimiento deportivo.

Nada de ello debe conducir al pesimismo. Al contrario. La respuesta no consiste en alejar al deporte del mundo, porque eso resulta imposible. Consiste en fortalecer su autonomía, elevar los estándares de transparencia, blindar la independencia de sus órganos disciplinarios, combatir sin tregua la corrupción, impedir la infiltración del crimen organizado y recordar permanentemente que las instituciones deportivas existen para servir al deporte y no para servirse de él.

Cuando un niño entra por primera vez a una cancha no piensa en estrategias geopolíticas, contratos televisivos, fondos soberanos, campañas de imagen o mercados de apuestas. Piensa en jugar, en aprender, en competir y en soñar. Esa sencillez constituye el patrimonio más valioso del deporte. Protegerla representa una responsabilidad compartida de gobiernos, federaciones, dirigentes, patrocinadores, atletas y aficionados.

Porque el deporte puede sobrevivir a una derrota, a un arbitraje polémico o a una generación menos brillante.

Lo que difícilmente podrá sobrevivir es a la pérdida de su credibilidad.

Y el día en que los pueblos dejen de creer que los campeones se coronan por su talento y no por la influencia del poder, del dinero o de la política, la humanidad habrá perdido mucho más que un torneo.

Habrá perdido uno de sus últimos espacios auténticamente universales.

@salvadorcosio1

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