En el Día Internacional de la Enfermería es imposible no detenerse a reflexionar sobre el papel fundamental que las enfermeras y enfermeros desempeñan en nuestra sociedad. Hoy, mi primer pensamiento es de gratitud profunda hacia las enfermeras y enfermeros que caminaron conmigo durante mi campaña a la presidencia municipal.

No fueron solo acompañantes en recorridos de una campaña política, fueron guardianes de la salud de quienes nos recibían en sus hogares y acudían a cada evento. Mientras visitábamos a las y los vecinos para compartir propuestas y, sobre todo, para escucharlos y escucharlas, las y los enfermeros estaban ahí, cuidando de la integridad de la gente. Hicieron suyo este proyecto porque compartimos una certeza: solo juntas y juntos impulsaríamos y garantizaríamos que el acceso a la salud deje de ser un privilegio y se convierta en el derecho humano que siempre debió ser.

La historia reciente nos obliga a la memoria. Durante la pandemia, mujeres y hombres dedicados a la enfermería perdieron la vida, el mundo entero los llamó “héroes y heroínas”, pero la realidad es que lo han sido y lo seguirán siendo siempre. Su entrega no es nueva, aunque sí lo es la urgencia de reconocerla con hechos. No podemos permitir que su vocación se use como excusa para ignorar sus derechos laborales. Hacer valer este derecho humano implica, necesariamente, dignificar a quienes lo sostienen.

Hablar de salud es hablar de horarios justos, de salarios dignos y de asegurar condiciones óptimas de infraestructura en cada centro de salud y hospital. Es injusto pedir una entrega total de hombres y mujeres que buscan recuperar la salud de otros, si no les brindamos la seguridad y el respaldo que merecen en su entorno de trabajo.

Finalmente, quiero extender este reconocimiento a las y los estudiantes de enfermería. En sus aulas y prácticas se gestan los valores de solidaridad y empatía que tanto necesitamos hoy. Ustedes son la promesa de un sistema más humano.

A todas y todos los profesionales de la enfermería: gracias por su entrega, por su ética y por ser la primera línea de esperanza en nuestra comunidad. Su labor no solo sana cuerpos, sostiene la dignidad de nuestro pueblo.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V