Las banderas rojas están ahí presentes para quién las quiera ver:

El gigante bancario UBS señala que estiman un 93% de posibilidades de que Estados Unidos entre en recesión. Hace apenas unos meses, la cifra era de “apenas” un 50%.

De acuerdo a una investigación publicada por la revista “Fortune”, sin la construcción de los Data Centers para la mal llamada “inteligencia artificial”, el crecimiento real del PBI en la nación gobernada por Donald Trump fue apenas de un raquítico 0.1%.

Y respecto a esa burbuja, se escuchan ecos de aquel gran colapso tecnológico de las empresas “punto com” de finales de los noventa e inicios del milenio. Los gigantes tecnológicos cómo Oracle, Intel, Microsoft, OpenAI (creadores de ChatGPT), AMD y XAI, mueven dinero entre ellos en inversiones circulares que tiene cómo vértice a Nvidia. Pero más allá de hecho, la realidad es que esta serie de grandes algoritmos mal llamados “inteligencia artificial” siguen llenos de fallas, no producen las ganancias económicas prometidas, pero si han sido usadas de pretexto para despidos masivos en varios países.

Y hablando de despidos, el deterioro del mercado laboral en el país vecino es notorio, con los prospectos de encontrar nuevos empleos en un punto tan bajo cómo a inicios de la pandemia en 2020.

Afortunadamente, el actual gobierno de México ha tomado medidas, desde el gobierno del expresidente López Obrador, para reactivar nuestro mercado interno y no depender enteramente de nuestro principal socio comercial. Pero hay que diversificar y fortalecer aún más nuestra economía. Porque Estados Unidos está en una espiral descendente y estas crisis serán cada vez más frecuentes y críticas.