Octubre, llamado el mes Rosa, está dedicado para crear conciencia y sensibilización ante el cáncer de mama. En este mes también cumplo 50 años de vida y es el aniversario luctuoso de la muerte de mi señor padre. También es el mes de las lunas más bellas... Muchas emociones se me remueven en este mes.

Sin lugar a dudas, todo tipo de cáncer deja secuelas en las personas que lo sufren que son imborrables e insuperables.

Pero, creo que particularmente el cáncer de mama es devastador en muchos sentidos pues las mujeres somos mutiladas y las repercusiones psicológicas y emocionales son muchísimas. Más las secuelas físicas, porque el brazo de donde se extraen ganglios de la axila queda afectado con una enfermedad llamada Linfoedema.

El brazo se hincha y se infecta causando dolor, fiebre y deformidad. No obstante, es una enfermedad que no se atiende de manera oportuna en hospitales públicos. Las mujeres necesitan portar una malla elástica para contener el dolor del brazo pero es cara y las instituciones públicas no las tienen.

Las estadísticas de la cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en México es alarmante. En el 2020, el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente y la primera causa de muerte en mujeres con un estimado de 29 mil 929 casos y 7 mil novecientas muertes en nuestro país, donde sobrevivir a ese mal es una proeza.

El cáncer de mama me fue diagnosticado a los 29 años. Una edad muy joven para tener cáncer, así pensaban mis médicos. Por lo que no me atendieron de manera rápida. Sin embargo, gracias a mi señor padre, siempre tuve seguro de gastos médicos. Jamás él hubiera imaginado que lo tendría que usar pero así fue y es por eso que creo me ayudó a seguir con vida pero además mi fe.

En el mismo año, 2003, mi única hermana también fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que éramos dos mujeres en una misma familia luchando contra el cáncer.

Al principio era mi hermana quien cuidaba de mí durante el proceso del tratamiento contra el cáncer. Me llevaba 13 años, así que siempre hizo el papel de madre para mí. Pero después el cáncer que ella tuvo se fue extendiéndose sin piedad y sin control por todo su cuerpo, hasta que finalmente la desahuciaron, por lo que los papeles se revirtieron y ahora yo cuidaba de ella. También tuvo acceso, gracias a mi padre, a enfermeras extraordinarias. Unas más, otras menos.

Mi hermana me pidió que no permitiera que la intubaran o que muriera en un hospital por lo que nuevamente gracias a mi padre tuvimos recursos para conseguirle medicamentos paliativos y tuvo una muerte digna en casa.

En realidad yo era la que se encargaba de ver que todo fluyera más o menos en casa de mis padres, pues mi hermana vivía con ellos y nunca se casó o tuvo hijos… Mi madre tenía una embolia y estaba postrada en una cama y mi padre tenía demencia así que el panorama era desolador.

Así que, un mal día del mes de junio de hace 8 años, mi hermana murió rodeada de amor. En su cama, con música y con sus perros que tanto amaba. Dejó todo organizado y dejó cartas de despedida para todos.

Con los años he visto a cientos de mujeres peregrinar para ser atendidas de el cáncer de mama. No encuentran estudios, ni respuestas y ni hablar de siquiera pensar en la posibilidad de que tuvieran la opción de reconstruirse y mucho menos logran conseguir medicamentos paliativos los cuales son carísimos.

Son tan caros, que cuando mi hermana murió, su doctora paliativista me dijo: Guárdalos bien porque las enfermeras podían quedárselos y venderlos. Así que decidí donárselos a mi pediatra quien es oncólogo y sabe de cientos de niños con cáncer que tampoco reciben su tratamiento.

En este mes que me recuerda la fragilidad de mi vida, mi existencia durante 50 años por el mundo y la pérdida de mis seres amados, les pido tú mujer que me lees te explores y no tengas miedo.

Tú, caballero lector, pídele a tu pareja que se explore o explórala también. Y no olvidar que el cáncer de mama también es una realidad en hombres.

Esta columna la escribo en homenaje a todas las mujeres que han padecido cáncer de mama, las que ya no están pero nos habitan de mil maneras.

Un homenaje a mi hermana quien jamás se quejó ni renegó por su enfermedad.

Ella, años atrás, había tenido un paro cardíaco en una cirugía de rutina y la revivieron. Pudo contarme a mí y a todo aquel que la rodeaba que había llegado al cielo, que era un lugar luminoso y hermoso, que se había encontrado con mis abuelos que tanto amaba y que no quería volver.

Pero que una voz le dijo que aún no era su hora y que tenía que contarle esto a la gente.

Cuando le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida, lo vivió al máximo, aunque ya no fue candidata a quimioterapia ni tampoco la aceptó.

Todos los días me llamaba para decirme que me tenías buenas noticias: “¿Adivina qué Mono (así me decía). Te tengo buenas noticias: Amanecí con vida.”

Es muy triste que este presidente haya recortado el presupuesto para las mujeres con cáncer de mama. Pareciera que en el fondo no es tan feminista como dice ser.

Deseo con el corazón que algún día en mi país las mujeres diagnosticadas con cáncer sean atendidas de manera puntual y justa y tengan la oportunidad de estar con vida.

Cientos de mujeres con cáncer que murieron por no tener recursos para su tratamiento debería de contar como feminicidios.

Gracias por leerme y acompañarme hasta este lugar de mi columna.

Quiero decirles que brindo apoyo emocional gratuito a mujeres o personas diagnosticadas con cáncer. Como psicóloga, sobreviviente y familiar de un paciente con cáncer, estoy para escuchar, apoyar y darles una mano.

Un paso a la vez.

Es cuanto.