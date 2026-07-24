Normalmente cuidamos a los demás. Vivimos en una cultura que premia la entrega absoluta e incondicional hacia las personas que nos importan, así como a nuestro trabajo, enseñándonos que priorizar a los demás es sinónimo de bondad.

Este Día Mundial del Autocuidado nos invita a reflexionar acerca de la importancia de cuidarnos con el mismo amor, entrega y empatía a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Nos recuerda que no podemos dar desde un pozo vacío y que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad vital de supervivencia.

Cuidarse va mucho más allá de un día de descanso, implica un compromiso profundo y, a veces, incómodo con nuestro propio bienestar. Eso incluye poner límites claros y aprender a alejarnos de situaciones, personas, cosas y hábitos que nos hacen daño.

Decir “no” a los demás para decirnos “sí” a nosotros mismos es el acto de autorrespeto más valioso que podemos ejercer. Significa entender que nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra paz mental son recursos sagrados que merecen ser protegidos con firmeza.

En este camino de introspección, es fundamental aprender que lo que no es recíproco no hace bien. Los vínculos y los entornos saludables se construyen de ida y vuelta. Sostener relaciones o dinámicas donde la entrega es unilateral solo genera desgaste y resentimiento.

Hoy es el día perfecto para recordar que merecemos el mismo nivel de atención y afecto que ofrecemos al mundo, y que el primer lugar donde debemos sembrar esa compasión es en nuestro propio corazón.

Juntas y juntos impulsemos un bienestar integral donde el cuidado empiece siempre por uno mismo.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V