¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! A partir del 9, y hasta el 18 de abril, se presenta, de la mano de Galería Ajena, una exposición colectiva llamada “Set the table”, en LugarOso, ubicado en Av. Sonora 14 en la colonia Roma Norte, un Pop Up, donde se busca narrar -más allá de la funcionalidad- el arte de una mesa.

Si ustedes son de la vieja escuela, a la que sus madres o sus abuelas les enseñaron cómo poner “una mesa bien puesta”, sabrán que es todo un arte, pues gracias a la vajilla, la cubertería, mantelería, mobiliario e incluso piezas escultóricas, se puede instaurar toda una narrativa acorde con los platillos que se degustarán.

Y es que se pueden poner desde mesas campiranas, pasando por mesas más elaboradas al grado de tornarse barrocas, e incluso las que son sumamente coloridas porque son temáticas, dependiendo de lo que se esté celebrando.

La exposición “Set the table” busca replantear la relación que podemos llegar a tener con los espacios, por ejemplo, el mobiliario, provocando una experiencia cotidiana, que nos permita experimentar con todos nuestros sentidos.

Este proyecto arrancó con un cóctel donde se presentaron flanes con forma de “cabezas de la cultura Olmeca”, y en los días que dure la exposición tiene como finalidad la interacción con los asistentes, que podrán ver esculturas de alimentos, intervenciones comestibles, generando un lugar de encuentro que incentive conversaciones, rodeados de música, y dejando claro que el arte de sentarse a la mesa es un acto vivo.

La mesa, como tal, es un espacio social donde convergen distintas generaciones y el gusto por las largas sobremesas. La interacción entre seres humanos es fundamental para la convivencia y, sobre todo, para la salud emocional.

Esta exhibición busca que la mesa no sea solamente un elemento funcional que sirve para sentarnos a tomar los alimentos diarios, sino que forma parte de nuestro día a día, y que es necesario interactuar no solamente con los objetos, sino con las personas que los usan, y reforzar la idea de que este espacio es un lugar fundamental para la socialización.

Las mesas siempre están ahí, son testigos mudos de nuestra vida diaria. Les ha tocado ver momentos agradables, y en otras ocasiones han sido verdaderos campos de batalla. Pero son omnipresentes, y está claro que sentarnos a la mesa, y utilizarla para comer, nos invita a reflexionar en su capacidad de generar encuentros, memorias, celebraciones, brindis, pláticas fundamentales y hasta desencuentros.

En esta ocasión participan varios artistas como Nave Objetos, Ximena Gamboa, Diego Lechuga, María Bravo, Javi Salomón x Pulpo Panzón, Aranza Delgado, Emilio Re, Taller Batán, Estudio Sardina, Natalia Saadia, Sado Estudio, Kai Studio, Inutilia, Parafernalia, Kakao Studio, por nombrar algunos.

Sin duda es una experiencia que no se pueden perder, tienen planeados para los días en que dure la exposición, comidas colectivas junto con sesiones musicales y la invitación a conversar, en un entorno donde los objetos no solamente están ahí, sino sirven para la interacción y para el acompañamiento.

Al final, poner la mesa, “set the table”, es algo que podemos recrear día con día en nuestras casas e incluso en los restaurantes a los que se va, pues todo forma parte de este bonito arte que es interactuar en la mesa.

Set the table

¡¡Bon appétit!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera