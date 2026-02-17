Negociar una deuda no es un acto de fe; es una transacción legal que requiere rigor y pruebas digitales irrefutables. En la Organización Nacional de la Defensa del Deudor (DDD), sostenemos que una negociación solo es válida si existe un respaldo documental corporativo que la proteja. Para que un descuento o “quita” sea real y legalmente vinculante, el papel habla.

​El formato y el origen: rigor digital

No aceptes acuerdos de palabra ni documentos informales. La carta convenio es, en esencia, un nuevo contrato bajo el cual se pagará la deuda bajo nuevos términos y condiciones.

​Formato PDF: la carta debe ser preferentemente digital, elaborada en un archivo PDF.

​Correo corporativo: el documento debe ser enviado siempre a través de un correo electrónico corporativo cuyo dominio sea el del banco o del despacho de abogados con el que se está negociando.

​Cuidado con lo genérico: los acuerdos enviados desde correos gratuitos (Gmail, Hotmail, etc.) o por WhatsApp no sirven y no ofrecen garantías legales.

​La anatomía de una carta convenio válida

Si el documento omite alguno de estos puntos, no pagues, pues podrías estar regalando tu dinero sin que tu deuda se cancele:

​Logotipo y razón social: debe incluir el logo del emisor (si es despacho, su propio logo) y la razón social exacta tanto del despacho como del acreedor.

​Número de cuenta: debe aparecer el número de cuenta o crédito completo, sin “ediciones” ni asteriscos.

​Montos claros: tanto el adeudo total como el monto pactado a pagar deben estar en número y letra.

​Fecha de vencimiento: fecha límite exacta para realizar el pago.

​Cuenta de depósito: debe ser la cuenta negociada o la del nuevo acreedor si la deuda fue vendida. Jamás deposites a cuentas personales.

​Cláusula de liquidación total: debe indicar claramente que con ese pago único en esa fecha, la deuda queda finiquitada al 100%.

​Carta finiquito: indicar plazo de entrega y datos de contacto del acreedor para solicitarla.

​Responsable: nombre y firma de quien autoriza la negociación y sus datos de contacto.

​La prueba de fuego: validación en la UNE

Jamás se debe pagar nada sin antes validar todo directamente con el acreedor a través de un canal diferente al de la negociación. Al llamar a la Unidad Especializada (UNE) del banco:

​Identificación: da solamente la información necesaria para confirmar tu identidad.

​Confirmación pasiva: di que tienes una propuesta de pago y, sin dar detalles, espera a que sea la UNE la que te proporcione dicha información.

​El cotejo: si la información que ellos te dan es igual a la de tu carta convenio, el ofrecimiento es real y se podrá pagar con seguridad.

​Respaldo legal

En derecho civil, un convenio modifica o extingue obligaciones (Código Civil Federal). Además, la CONDUSEF señala que los despachos deben documentar por escrito acuerdos de pago, especificando términos, condiciones y desglose de la quita.

​Nota crítica: no te dejes presionar por la urgencia del cobrador. Primero el documento perfectamente elaborado y validado, luego el pago. Si tienes dudas sobre la validez de tu documento, puedes acercarte a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor para que revisemos tus convenios y te asegures de que tu pago será reconocido legalmente.