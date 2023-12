“Buen amigo te escribo, espero comprenderás, han pasado tantas cosas, alguna te alegrará, desde que tú partiste todo ha sido novedad, el año viejo ya terminó pero hay algo que ahora aquí no va. Se habla poco de fiestas, ¿comprendes? Hay tristeza, hoy la gente se queda en casa alrededor de la mesa y cierran todas las puertas por una semana entera, en las noches abren las ventanas, esperan una estrella… Más las televisiones han dicho que el nuevo año, nos traerá grandes transformaciones las que estamos todos esperando, que a través de los meses será siempre Navidad y que Cristo bajará de la cruz mientras las aves lo acompañarán. Que abundará la comida y habrá luz por todo el año, por fin los mudos podrán hablar, mientras los sordos estén escuchando. Y se tendrán amores que nadie criticará, también los niños podrán amar, pero solo a una cierta edad. Y sin grandes discursos la gente caminará, será una tierra nueva y fértil y un cretino no faltará. Vez querido amigo, lo que te escribo y te digo, porqué me siento contento de estar aquí en este momento… Ve querido amigo, lo que debiera inventarse para reírnos ahora, para seguir adelante, porque este sueño puede irse en un instante, ¿vez amigo mío porqué se vuelve importante toda esta historia que te digo? El año que está llegando, tras un año pasara, yo me estoy preparando ¿Es esta la novedad? Cantante: Emmanuel ¡. Compositor: Lucio Dalla.

Hoy me permití compartirles una de las canciones más entrañables y emblemáticas en mi soundtrack personal, esta canción tiene su historia que data por los años ochentas.

Mi hermana, que hoy en paz descansa, amaba escucharla y yo, en mi mente preadolescente recreaba toda la historia que narra la letra.

Me parecía realmente hermosa, empezando porque debe de ser hermoso ( y lo es) cantarle una canción a un viejo y gran amigo. En aquel entonces yo no encontraba a alguien que encajara en ese concepto, pero ahora que mi hermana voló a una estrella sé que la letra es perfecta para ella.

Y así es como esta canción narra la realidad de cada año. En el fondo hay esta preocupación y este miedo por lo que pasó y por lo que está pasando. Me remite esta canción también a la época de la pandemia en donde la letra dice “Y cierran todas las puertas por una semana entera, en las noches abren las ventanas, esperan una estrella”. Parecía el vaticinio de lo que vendría para el mundo después.

Y al final uno quiere imaginar, casi por obligación moral que vienen tiempos mejores “Que abundará la comida y habrá luz por todo el año”. Uno se aferra a la esperanza porque es que sin ella nos caemos al vacío, y tocamos fondo.

Pero en el fondo no son más que ilusiones y esperanzas en cachitos: “¿Vez querido amigo lo que te escribo y te digo, porqué me siento contento de estar aquí en este momento? Ve querido amigo, lo que debiera inventarse, para reírnos ahora, para seguir adelante”…

Creo que todos tenemos la imperiosa necesidad, esta urgencia apremiante de imaginarnos que sí que las cosas van a ser mejores en el año nuevo… aunque al final sepamos como dice la letra de la canción que: “El año que está llegando, tras un año pasará, yo me estoy preparando: ¿Es esta la novedad?” Y ahí es como cuando el ánimo se tambalea.

Mi padre, quien también hoy descansa en paz, quién no gozaba de mucho entusiasmo por estas fechas, año con año me decía: “El año nuevo es una mentira, para creer que todo saldrá mejor, al día siguiente siguen las mismas cosas y solo es una noche más”.

La verdad es que siendo yo rebelde por naturaleza me revelaba ante aquella ideología. Yo sí quería creer que las cosas cambian con la llegada de un año nuevo. Y quiero seguir creyendo que esto puede ser posible.

De entrada para mí es muy especial este 31 de Diciembre porque cae en Domingo, los domingos para mí siempre han sido tristes, largos y melancólicos. Suponer que algo le dará vida a mi Domingo me entusiasma… me entusiasma arrancar la semana con un año nuevo a cuestas y con renovadas esperanzas.

Cancelo en mi memoria el dicho de mi padre de que “solo es una noche más, igual que todas las noches” y me aferro a Dios y al esperanza . Para mí el es el que al final todo lo decide, manda y acomoda en mi vida.

Deseo para ti que me has leído en este año y hoy también lo haces, que no permitas que nadie te robe la esperanza. Esa es la única que te mantiene a flote cuando todo parece derrumbarse.

Gracias por acompañarme por SDPNoticias en este 2024, y haberme leído, tu lectura ha sido mi más grande compañía.

Es cuanto.