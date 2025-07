La búsqueda de conocimiento en las “ciencias de la vida” es la base de los avances médicos y la innovación tecnológica. Sin embargo, los mecanismos y lugares precisos donde se producen estos descubrimientos revolucionarios siguen siendo objeto de intensa investigación académica.

Un análisis del profesor Amitabh Chandra, director del Centro Malcolm Wiener para Políticas Sociales de Harvard, y Connie Xu, candidata al doctorado en políticas de salud, también de Harvard, investiga si son los individuos o las instituciones los principales impulsores de los avances científicos.

El documento de trabajo, recientemente publicado por el National Bureau of Economic Reasearch, “Where Discovery Happens: Reasearch Institutions and Fundamental Knowldedge in the Life-Sciences”, ofrece evidencia empírica convincente que arroja luz sobre esta cuestión crucial.

Su investigación, que emplea un novedoso diseño del “científico-promotor”, revela una concentración significativa de descubrimiento fundamental en un puñado de instituciones de élite y subraya el profundo impacto causal del entorno institucional en la productividad científica.

La producción de conocimiento en ciencias de la vida, los descubrimientos que dan lugar a nuevos medicamentos, la comprensión biológica más profunda y las tecnologías revolucionarias, están distribuidas de forma desigual.

Según la investigación de Chandra y Xu, el 70 % de la producción mundial de investigación en ciencias de la vida proviene de tan solo tres países: Estados Unidos , China y el Reino Unido . En Estados Unidos, más del 15% de la investigación mundial en ciencias de la vida se concentra en tan solo dos regiones: el área metropolitana de Boston y la Bahía de San Francisco. Al considerar las instituciones individuales, las cifras son aún más impactantes. Harvard y Stanford representan más del 8% de la producción mundial. Esto significa que estas dos instituciones generan más conocimiento fundamental en ciencias de la vida que muchos países enteros.

Los investigadores miden meticulosamente el conocimiento fundamental a través de publicaciones en revistas líderes en ciencias de la vida y establecen una sólida correlación entre este conocimiento y las patentes, lo que indica que la producción científica de alta calidad también posee una significativa relevancia comercial a largo plazo.

Una contribución fundamental del trabajo de Chandra y Xu reside en cuantificar el efecto causal de la institución en la producción investigadora de un científico. Mediante un “diseño de transferencia de científicos”, que compara la producción investigadora anual de cada científico antes y después de su cambio de institución, los autores logran aislar el impacto institucional. Sus hallazgos son notables: entre el 50% y el 60% de la producción investigadora de un científico es directamente atribuible a la institución donde trabaja.

Este poderoso efecto institucional se debe en gran medida a la presencia de “investigadores estrella”, que representan dos tercios de este impacto. Estos científicos actúan como imanes intelectuales, atrayendo talento, fomentando comunidades científicas dinámicas y creando un entorno donde la investigación innovadora tiene más probabilidades de prosperar.

El estudio señala que la magnitud de estos efectos institucionales no ha disminuido en los últimos tiempos, a pesar de los avances tecnológicos que facilitan la colaboración interinstitucional, ni se concentra en campos científicos específicos o en grandes aglomeraciones. Esto sugiere que las características únicas de estas instituciones de primer nivel, más allá del mero acceso a la tecnología, son impulsoras perdurables del descubrimiento.

Estos hallazgos coinciden con debates más amplios sobre el ecosistema del descubrimiento científico. La investigación fundamental, a menudo impulsada por la pura curiosidad y la búsqueda de conocimiento sin objetivos comerciales inmediatos, es ampliamente reconocida como indispensable.

Como enfatiza Maria Leptin, presidenta del Consejo Europeo de Investigación: “La investigación científica fundamental, que no se rige por consideraciones comerciales o prácticas, sino por la pura curiosidad científica, ha sentado las bases de muchas de las innovaciones más importantes de la actualidad”.

Si bien la industria desempeña un papel crucial en la investigación aplicada y el desarrollo de productos, las instituciones académicas siguen siendo los principales motores para generar el conocimiento fundamental sobre el que se construyen las aplicaciones futuras.

El éxito de estas instituciones no se debe únicamente a la presencia de investigadores estrella; también se ve impulsado por equipos de alta calidad, mayores presupuestos de investigación y extensas redes que facilitan la colaboración y el libre intercambio de ideas, creando una cultura científica vibrante.

Las conclusiones de Chandra y Xu tienen implicaciones significativas para la asignación de recursos a la investigación y las políticas científicas.

Dada la profunda influencia de los entornos institucionales en la productividad científica, los financiadores, ya sean organismos gubernamentales o entidades filantrópicas privadas, se enfrentan a un dilema crucial. ¿Deberían concentrar recursos en un puñado de instituciones consolidadas y altamente productivas para maximizar la producción de conocimiento, o deberían aspirar a cultivar nuevos centros de excelencia en regiones con financiación insuficiente?

La investigación de Chandra y Xu se inclina por la primera opción. Tratar a todas las instituciones como receptores iguales sería ineficiente si el objetivo es maximizar la producción de conocimiento. El apoyo es clave no solo en las personas, sino también en “los lugares donde la ciencia tiene más probabilidades de cambiar el mundo”.

En esencia, el artículo de Chandra y Xu ofrece un sólido respaldo empírico a la idea de que el lugar donde se produce el descubrimiento influye profundamente en la cantidad y el impacto de la investigación.

Su trabajo subraya el papel único y persistente de las instituciones de investigación de élite, impulsadas por la atracción de científicos estrella y un entorno intelectual propicio, en la generación del conocimiento fundamental que sustenta la innovación futura.

Yo creo que comprender estas dinámicas es fundamental para los gobiernos y los organismos de financiación que buscan optimizar la producción científica y garantizar un flujo constante de descubrimientos para el beneficio de la sociedad.

¿Qué podríamos reflexionar en México?

El entorno institucional explica la intensa concentración de la productividad científica. Entre el 50% y el 60% de la producción investigadora de un científico se atribuye a la institución donde trabaja. Unas pocas instituciones producen más ciencia fundamental que el total de muchos países. Los entornos de investigación creados en estas instituciones no sólo amplifican el trabajo de los científicos individuales. También sirven como incubadoras para los descubrimientos que impulsan el progreso en la medicina, la tecnología y nuestra comprensión de la vida misma. La presencia de “investigadores estrella” es crucial en una institución. Son imanes para el talento. Atraen a estudiantes ambiciosos de todo el mundo y a jóvenes científicos deseosos de mentoría y oportunidades. Este talento mejora el tipo de compromiso que las instituciones pueden fomentar y la investigación que toda la entidad puede producir. Las universidades de primer nivel ofrecen mejores equipos, mayores presupuestos de investigación y acceso a amplias redes de colaboración. La producción no se basa únicamente en recursos materiales. La presencia de una comunidad científica dinámica donde se fomenta la colaboración, se comparten ideas y se anima a los investigadores a aprovechar los descubrimientos de los demás crea un entorno donde la innovación es más probable. A medida que los científicos se trasladan a instituciones más productivas, su producción científica aumenta significativamente. Existe una sólida evidencia de que su producción disminuye cuando abandonan estos centros de investigación. La ciencia fundamental es la piedra angular de la innovación médica a largo plazo. El lugar donde se realiza la ciencia influye significativamente en la cantidad y el impacto de la investigación.

La pregunta fundamental es: ¿Deberían los gobiernos y las organizaciones filantrópicas redoblar sus esfuerzos por apoyar a unas pocas instituciones de primer nivel? ¿O deberían impulsar a investigadores emergentes y a las regiones con financiación insuficiente?

Chandra y Xu argumentan que el objetivo de maximizar la producción de conocimiento se logra mejor apoyando a instituciones sólidas y productivas.

Si los financiadores desean maximizar el impacto en el descubrimiento científico fundamental, los recursos institucionales deberían asignarse a las instituciones más productivas. Si los financiadores se enfrentan a la disyuntiva de financiar a dos científicos con la misma producción, financiar al científico de la institución más productiva generará más investigación.

Apoyar la investigación en ciencias de la vida tiene consecuencias reales, no simplemente fines académicos abstractos. “Tratar a todas las instituciones como receptores iguales sería ineficiente si el objetivo es maximizar la producción de conocimiento”, argumentan Chandra y Xu. La inversión es clave, no sólo en las personas, sino también en los lugares donde la ciencia tiene más probabilidades de cambiar un país.