Las paradojas matan si se convierten en obsesiones. Consultando la Enciclopedia de filosofía de Stanford me enteré de la desgracia del poeta y gramático Filita de Cos, nacido en el año 340 a. C: “Se preocupó tanto” por la paradoja del mentiroso de Epiménides, “que se consumió y murió de insomnio”. Aunque quizá murió desnutrido: se decía de él que era tan flaco que debía usar zapatos de plomo para que no se lo llevara el viento.

Como se sabe, se expresa con mucha sencillez la paradoja del mentiroso : “Esta oración es falsa”.

Epiménides, creador de la paradoja —o quizá no, en estas cosas nunca se sabe— era un tipo raro o, al menos, se cuentan de él anécdotas extravagantes, como la de que durmió durante 57 años ininterrumpidos en una cueva, lo que fue refutado por Plutarco, quien afirmó que su siesta fue más breve: solo cinco décadas.

Se quedó dormido, supe por ahí, después de encuestar a Buda: “¿Cuál es la mejor pregunta que se puede hacer y la mejor respuesta que se puede dar?”. El célebre maestro espiritual nepalí respondió con ganas de noquear al griego, y lo noqueó —dialécticamente hablando, que conste—: “La mejor pregunta que se puede hacer es la que tú me has hecho y la mejor respuesta, la que te he dado”.

Provocan insomnio mortal o te duermen durante más de 50 años los juegos lógicos —quizá, más bien, antilógicos— que sin ofender a nadie podríamos llamar pendejadas inteligentes para entretener a gente tan curiosa como ociosa; en efecto, pendejadas inteligentes que lo ponen a uno a pensar pero que no sirven para nada más, como la paradoja de Epiménides y la enigmática pregunta de este hombre a Buda —incluida la inescrutable respuesta de Siddharta Gautama al cretense—.

Hay paradojas falsas o pendejadas no inteligentes, muy frecuentes en la prensa mexicana de la actualidad. Una de ellas atormenta a periodistas que detestan a la 4T, como Leo Zuckermann, de Excélsior: “A Sheinbaum le toca defender la joya de la corona neoliberal”.

Zuckermann reduce todo el debate milenario sobre las paradojas a la canción Pedro Navaja, del panameño Rubén Blades: “La vida te da sorpresas, sorpresas te la vida”. Enseguida profundiza en lo que él considera, como los filósofos de la Edad Media, insolubilia: “La vida está llena de paradojas, sobre todo para los políticos. Un día dicen una cosa, la defienden a capa y espada, para que años después respalden lo contrario”.

El señor Zuckermann asegura que Claudia Sheinbaum ha sido enemiga del libre comercio desde su época estudiantil. Basa su argumento en la famosa fotografía de 1991, en la que la joven estudiante Sheinbaum protestaba en Estados Unidos contra el entonces presidente Carlos Salinas con un cartel que decía, en inglés, Fair Trade and Democracy Now! (¡Comercio justo y democracia ahora!, en español).

Siempre he pensado que Zuckermann no es tonto, pero quizá me he equivocado al juzgarlo. Resulta incomprensible su incapacidad para comprender que comercio justo es, en un contexto determinado, sinónimo de libre comercio. Ese contexto es el de la segunda parte de aquel mensaje de protesta de Claudia: ¡democracia ahora!.

Eso, comercio justo entre dos naciones democráticas —y soberanas—, es lo que Claudia Sheinbaum ha defendido en sus negociaciones con Donald Trump acerca de los aranceles. Ha sido exitosa, y por tal motivo la presidenta de México lo festejará en el Zócalo este domingo. Bien merecida celebración.