Normalmente está muy bien informado Sergio Sarmiento, columnista de los diarios del Grupo Reforma. Hoy falló en su interpretación de las leyes mexicanas. Se le disculpa porque no es abogado, sino licenciado en filosofía. Corrijo lo que dijo en su artículo de este miércoles 4 de junio —si soy yo el equivocado, alguien me corregirá a mí, espero—.

Dijo Sarmiento :“Aguilar Ortiz (próximo ministro presidente indígena de la SCJN) no tiene experiencia como juez ni como ministro de la Corte, pero tampoco parece saber mucho de leyes. Declaró que no usaría la toga de ministro sino una guayabera, sin conocer que hay un decreto presidencial de 1941 que establece el uso de la toga; entonces replicó que presentaría una iniciativa para cambiar la regla, sin saber que los ministros no pueden promover iniciativas”.

Corrijo a Sarmiento : Antes de la reforma promovida por AMLO y Claudia Sheinbaum ya estaba implícitamente derogado el decreto de 1941 por la ley orgánica del Poder Judicial Federal de 1994 —la del sexenio de Ernesto Zedillo—. La toga desde entonces se ha usado por reglamento interno. Así que a Hugo Aguilar le bastaría con una decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cambiar tal reglamento. Pero, la verdad de las cosas, es que con la reforma constitucional de AMLO/Sheinbaum ese reglamento no tiene ya validez: la nueva corte suprema tendrá que generar su propio reglamento, en el que la toga fácilmente podría irse a la colección de objetos inútiles del sistema político mexicano.

Por lo demás, terrible, indignante la caricatura del monero Calderón , de Reforma. En extremo racista y clasista. Lo que hizo este caricaturista es simple y sencillamente detestable. Pero no lastimará al ministro presidente indígena, sino que fortalecerá a Hugo Aguilar Ortiz.

Tribunal de disciplina . Con 73% de las actas computadas, al Tribunal de Disciplina Judicial llegarán las siguientes personas, juristas de reconocido prestigio:

Celia Maya García (tiene hasta el momento 3,383,414 votos)

Eva Verónica de Gyvés Zárate (3,206,737)

Bernardo Bátiz y Vázquez (3,024,378)

Indira Isabel García Pérez (2,689,915)

Rufino H León Tovar (2,497,239)

Presidente y presidentas del nuevo Poder Judicial.

De septiembre de 2025 a septiembre de 2027, Hugo Aguilar Ortiz presidirá la SCJN.

De 2027 a 2029, la presidenta del Poder Judicial será Lenia Batres Guadarrama.

De 2029 a 2031, Yasmín Esquivel Mossa será la presidenta.

De 2031 a 2033, Loretta Ortiz Ahlf presidirá el la corte suprema.

Antes de criticar al nuevo Poder Judicial Federal debemos esperar a que empiece a operar. De la judicatura que pronto desaparecerá podemos decir que tuvo virtudes y vicios, más vicios que virtudes. Sabemos que solo como excepción la justicia no se ha vendido y comprado en México. La idea es que esto cambie. Ya veremos lo que ocurre.