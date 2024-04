IRREVERENTE

Anna y Anna es una persona desdoblada en dos personalidades.

En el libreto, son enviadas durante siete años a ganar dinero para su familia que está en quiebra.

Entonces, viajan entre siete ciudades desde Filadelfia hasta San Francisco.

En el camino se encuentran con la pereza, el orgullo, la ira, la gula, la lujuria, la codicia y la envidia.

Mientras lo hacen, bailan, cantan, discuten y soportan los comentarios sarcásticos de su familia y de muchas de las personas con quienes se van topando.

Esta pieza fue estrenada en París en 1933 y resultó ser la última colaboración entre el compositor Kurt Weill y el dramaturgo Bertolt Brecht.

Se realizó por encargo de Boris Kojnó y Edward James.

Fue traducido al inglés por W. H. Auden y Chester Kallman y de ahí a muchos idiomas más.

Weill y Brecht habían logrado un gran éxito con La ópera de los tres centavos, en 1928, pero su relación se amargó mientras trabajaban para Rise and Fall of the City of Mahagonny en 1930.

Brecht sentía que Weill era demasiado soñador y que su música necesitaba palabras para hacerla relevante y que pudiera trascender en el tiempo.

Hoy puede verse esta ópera como una metáfora del estado fallido de su relación.

Funciona como una crítica hacia el capitalismo, la iglesia y la forma en que las mujeres eran tratadas en la sociedad en el intervalo entre las dos guerras mundiales.

De hecho existe una pintura de Otto Dix que representa con toda crudeza lo que los siete pecados capitales tuvieron lugar durante la ascensión de Hitler al poder.

Se exhibe desde 1946 en el Museo Estatal de Arte de Karlsruhe, al suroeste de Alemania, y es de técnica mixta sobre madera de 179 centímetros x 120.

El pintor fue víctima de una de las purgas del dictador alemán y su pintura es un dechado de crítica hacia esa época de la humanidad.

La ópera que presentará MOS este jueves, sábado y domingo en la Sala Chopin de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, podría tomar como imagen de promoción precisamente el cuadro de Dix.

Se trata de una imagen alegórica que muestra a una anciana torcida, como es la avaricia.

La enana blanca en su espalda es la envidia.

La figura de un esqueleto danzante es la pereza.

Una mujer voluptuosa con el pecho desnudo, la lujuria.

El monstruo con cuernos, la ira.

Una cabeza terrible con el ano y la nariz hacia arriba y las orejas cerradas es Vanity.

Y el hombre gordo con una sartén en la cabeza es Obzhorstvo.

En medio de todos estos personajes, un engendro eunucado con la máscara de Hitler, autor de la desgracia que sufrió el pintor durante las purgas que precedieron su llegada al poder en la Alemania nazi.

Tenemos ópera en vivo este fin de semana y la entrada es sin costo.

He escuchado a personajes importantes de la diplomacia mexicana destacar la labor altruista de los integrantes del Patronato de MOS, porque en medio de los avatares políticos de la época, es reconfortante para el espíritu tener oportunidad de sumergirnos en una de las más completas y complejas manifestaciones del arte: la ópera.

