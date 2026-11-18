El avance del desarrollo sostenible requiere del compromiso, colaboración y trabajo de líderes mundiales, respetando los derechos humanos, en donde prevalezca la dignidad de las personas, y que la globalización no continúe tendiendo puentes delincuenciales.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el centro tecnológico del sur de China, Shenzhen, es un encuentro fundamental para continuar estrechando lazos de amistad y de entendimiento por la gobernanza aplicada por parte de los gobiernos, trabajando para erradicar el hambre, la hambruna, la pobreza, la pobreza extrema, la intención generar más inversiones internacionales, ¿para erradicar la injusticia social?

El principal foro económico mundial reúne a los líderes globales más importantes, con el objetivo de avanzar en un bienestar generalizado en la población, en donde los delincuentes no deben tener cabida.

Los grupos en situación de vulnerabilidad urgen a los líderes mundiales para que trabajen por un bienestar generalizado, por la paz, el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.

Las guerras, conflictos bélicos, armas nucleares, trata de personas -esclavitud del siglo XXI-, crimen organizado que traspasa fronteras, pornografía infantil, todo lo funesto o nefasto que pone en la indefensión a millones de familias, requiere inversión económica, no solo regional, estatal, nacional, también mundial.

Las grandes potencias tienen que coadyuvar con diversos países para poner fin a las carencias y al dolor de las familias a nivel mundial, los programas fallidos y políticas públicas para generar dignidad humana continúan.

Las voces silenciadas o acalladas por los gobernantes prevalecen, así como los fallecimientos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres por los conflictos bélicos; migrantes violentados; la trata de personas; el terrorismo; la venta de armas, el consumo de drogas; el crimen organizado transnacional; los suicidios de personas, problemas que parecen inevitables e interminables. ¿Por qué gobernantes?

Es sumamente importante trabajar por la justicia social, poner sobre la mesa las carencias existentes. ¿Para qué sirve el crecimiento económico de las naciones si sus beneficios no se traducen en mejores condiciones de vida, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos?

No basta con hablar de derechos humanos y de justicia social para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, mientras la riqueza económica es para un número reducido de personas. La injusticia social son solo cifras en la APEC.